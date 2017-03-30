港报财经评论：强阵税改唔输得，特式交易又梦回--信报3月30日

强阵税改唔输得 特式交易又梦回/ 习广思

美股周二因消息传来美国总统特朗普开始搞税务改革，翻炒「特式」交易，金融股反弹明显。港股虽然静静地，成交不算旺，仅772亿元，但恒指仍有46点进账，收报24,392点。

然而，税改比医改难度更大，涉及的利益更广，短炒无妨，但不宜太认真。

周二美股反弹的原因是有消息指今天美国国家经济委员会主席科恩（Gary Cohn）将与老特开会，介绍几个可能的税务改革方案，「特式」交易忽然回魂，高盛等金融股带头反弹。

上回共和党草拟的新医改法案一败涂地，老特这位超级推销员也无法挽狂澜，有点被跣了一铺之感。今次税改，老特亲自领军，由政府内的高盛帮，包括科恩及财长努钦（Steven Mnuchin）献计，市场开始新一轮的幻想，这亦配合4月份股市季节性偏强的趋势。

老特的减税大计，首要考虑是怎样减开支令政府预算可达中性结果，他作为民粹派阿头，倾向认为减税与减开支未必要平衡，最紧要是能创造就业及经济增长。然而，税改方案若要顺利获得共和党内的保守势力接受，大增财赤的方案被否决的机会颇高。

白宫曾向传媒放料指经过新医改一役后，老特可能改变策略，与民主党商量。虽然政治都系讲现实利益，但老特与民主党的大佬牙齿印颇深，乞票是否可行，都好难讲。

不少人会把老特的减税与当年列根减税相提并论，可是老特生不逢时，今时唔同往日，目前美国政府负债对GDP的比率已超过一倍，当年列根上任时为30%，大幅减税后，卸任时升至60%；其后克林顿坐享减税的好处，经济旺盛，财政由赤字变盈余，负债比率得以下降。奥巴马就无咁好彩，上任时处于金融海啸水深火热的阶段，经济差，要大幅举债渡过难关，负债比率飙升至106%。这样高的负债，老特很难把财赤进一步扩大，必须大幅削减其他开支，以腾出减税空间，不过这样做必招民怨，国会的政治阻力会很大。不手起刀落削开支，结果是债务急升，几乎肯定又会被共和党内的自由党团反对。

在开源方面，共和党曾提出的边境税，对进口货品征税的建议，受到进口企业全面反击，争议性甚大。面对这个繁杂的问题，老特一拖再拖，2月9日即他就职后不久，就扬言会在两三周内公布税改方案，但一直无踪影。

努钦希望能够在8月实行税改，但更可能的时间大约在冬季。税务改革从来就是一项十分复杂的政治工程，作为一个短炒的主题还可以，但到咁上下最紧要识落车，唔好当一定会发生，坐货等好消息公布。

美国首季经济表现如何？两间联储银行的数学模型得出的结果真系天同地比，纽约联储银行就话有3%，阿特兰大联储银行却话只得1%，两行都是把最新经济数据输入模型，但结果截然不同，因为纽约联储银行把软硬数据一并参考，阿特兰大则只用硬数据。

所谓软数据是指信心及情绪指标，例如3月份的消费信心指数就升至16年高位，直逼科网年代，不过实际经济数据无咁劲，消费信心最终若没有转化成消费，都系得个讲字，所以笔者倾向信阿特兰大联储银行的估计多些。

英国首相文翠珊正式大笔一挥，签署公函，正式通知欧盟脱欧，展开为期两年的脱欧谈判，虽然英国暂时维持欧盟人士在英国的公民地位，并愿意对欧盟索取的600亿欧罗「分手费」作出一些让步，例如之前承诺支付予东欧的基建资助等。然而，谈判过程肯定艰巨，曲曲折折，惊险万分。英国保经济的绝招是继续量宽，英镑贬值，贬完可以再贬，从投资角度而言，脱欧无先例可循，英镑要跌至什么水位才算充分反映呢？都好难说，买英镑博捞底，非其时也。（完）

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