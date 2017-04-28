港报财经评论：御旨严令管金融，中小钱庄难搵食--信报4月28日

御旨严令管金融 中小钱庄难搵食/ 习广思

美国总统特朗普动作多多，惟有姿势无实际，美股周三先升后回，恒指周四撑得住，收报24,698点，上升120点，大市成交额763亿港元。季绩理想的友邦保险及腾讯贡献恒指152点，可见其他蓝筹之不济。上升港股愈来愈少，市宽日窄，昨天升跌比例仅三比五，打钟收市后，睇下个仓表现，不少朋友都会发现跑输指数。恒指可能续寻顶，但策略上仍是减持套现，汰弱留强，清理投资组合，以迎接「五穷六绝」。

由于金沙中国贵宾厅业务不理想，濠赌股遭到抛售，但说句公道话，金沙中国中场业务表现仍十分好，经调整物业EBITDA达6.24亿美元，胜市场预期，股价收市跌3.5%，反映投资者认为该股「腌臢」，因估值不便宜也。

内银股虽有北水照住，「港股通」（沪）买入多过卖出达24亿港元，惟整个板块仍然下挫，市场担心内地当局进一步收紧监管措施，内银收益势受影响。

中央政治局日前召开金融风险学习会议，国家主席习近平把金融安全列作国家安全重要组成部分，指示要准确判断风险隐患，加强监管统筹，要求加强党对金融监管的领导等。「一行三会」的头头都有出席，按照一般惯例，学习完、领了指示后，自然会有政策及行动出台。

内地金融系统非一个完整的市场化结构，不时出现人为的隐患，监管当局左手唔理右手做紧乜，形成监管空档，当然还有涉及贪污舞弊的行为。习主席决心整治，本来是好事，然而金融机构过往靠灰色地带赚钱的机会将会减少，影子银行业务势受到限制，尤其一些进取的民营银行。

美银美林最近发表报告指出，若中央认真处理影子银行风险，由于中小型内银一向较为依赖这方面的业务，故受到的打击会最大。对冲基金近期开始闻到血腥味，疯狂沽空民生银行，昨天沽空占成交的比例高达57.3%。此时此刻买小型内银股，无疑是在鲨鱼口边抢饭食。

美国方面，老特政府周三公布税改方案，与事前放风的内容差不多，细节欠奉，留下一大堆未能解开的谜团，最重要是对财赤及债务的影响，方案完全没有触及。减税固然是好事，但由谁来埋单？老特望天打卦，等经济加速增长，增加税收填补。他的财经哼哈二将--白宫国家经济委员会主任科恩（Gary Cohn）及财长努钦（Steven Mnuchin），前者发声明话这是一代人未见过的税改，后者则形容减税巨额。

老特的税改方案姿势多多、实际少少，前总统列根当年推出减税方案时，初稿就有三大册，共500页，老特的公告只有一张纸，大家都话评无可评，最紧要是能否落实，难怪税改方案公布后，美股便掉头回落。

老特上周忽然宣布本周公布税改方案，无非想在就职百日限期前做点色水，算系有点政绩交差。不过，税改要得到国会议员放行，过程相当漫长，民主党人觉得方案只益富人。老实讲，减税梗系益纳税多的人，美国有一半纳税人缴纳了97%的税款，他们自然最受惠，而民主党人必然就此大做文章，诸多留难，共和党内的「自由党团」对财政及债务的忧虑亦会阻住税改方案通过。老特的税改方案留白之处甚多，相信要见招拆招。要做大刁，自然不能那么快就露底牌，股民等真减税，就要有点耐性，政治骚可以牵动市场情绪，令市况大上大落，股民必须睇真啲。

进入法国总统大选次轮投票的极右派候选人马琳勒庞（Marine Le Pen）就系玩嘢高手。对手马克龙（Emmanuel Macron）到访北部城市Amiens的惠而浦工厂，该厂原计划年底关厂迁到波兰，马克龙与工会领袖举行闭门会议之际，马琳勒庞忽然「空降」现身在厂房门外，与工人合照，扬言自己才是蓝领之友，抢票抢到出晒面，给我们示范法式「踩场」。

据最新民调显示，马琳勒庞落后马克龙20个百分点，牌面上好难追，这位奇女子正使出洪荒之力挽狂澜，若5月7日的投票率超低，她未必完全无机会。未来一周法国选情仍有变数，投资者要睇紧啲。（完）

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