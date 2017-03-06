港报财经评论：总理松一口气，内房今次行运--信报3月6日

总理松一口气 内房今次行运/ 习广思

国务院总理李克强昨天发表《政府工作报告》，今年大致延续去年的主要政策，总理对中国经济前景颇有信心，没有去年般紧张，就算未来几年经济增长只得6.5%，到2020年国内生产总值较2010年翻一番的目标仍然可达。报告继续支持环保节能，未有颁布新政策打压高楼价，对环保洁净能源与内房板块应有支持。

李克强提出中国今年经济增长目标为6.5%，较去年为低，但相信问题不大，因为已可创造足够职位吸纳新增劳动人口，财政赤字维持在相当于GDP的3%水平。整体而言，今年的工作报告予人印象是经济形势没有去年那么严峻，工作重点延续去年行之有效的政策，例如推行供给侧改革、减税和减费、帮助企业经营及鼓励投资。

发改委估计，在国策的扶助下，去年企业减成本逾万亿元人民币，包括营改增减税负5,736亿元人民币，能源使用成本减逾2,000亿元人民币，以及减少「五险一金」开支1,200亿元人民币，有关政策今年仍会持续。美国总统特朗普提出的减税助企业大计，十划未有一撇，美股已炒到飞起，内地一早推行减税减费，A股却平平无奇，可见股市走势，十分取决于投资者的观感。

金融海啸过后，欧美市场因去杠杆导致需求减弱，中国惟有加杠杆以支撑经济增长，现阶段欧美经济逐步恢复正常，美国更步入加息周期，在成熟经济体回稳之下，中国经济是时候进入去杠杆阶段，放慢一下脚步，以便下一个经济下行周期来临时有弹药撑住。

去年内地煤钢行业去产能、楼市去库存、振兴消费等工作都大致达标或超标，今年只是延续去年的政策，力度已没有那么猛烈。中国去年削减钢铁产能超过6,500万吨，削减煤炭产能超过2.9亿吨，两者在2017年的削减目标分别为5,000万吨及1.5亿吨以上，少于去年的规模。到今年底，两个行业的去产能工作可能会近尾声，须小心煤炭与钢材价格今年稍后升势无以为继。

楼市方面，《政府工作报告》并无提出激烈的打压政策，只提到目前三四线城市房地产库存仍然较多，要支持居民自住和进城人员购房需求...房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地，规范开发、销售、仲介等行为。发改委的工作报告亦提出因城施策去库存。楼价未有成为政治打压的焦点，于两会举行前回吐的内房股有机会反弹，内房股估值合理，调整后更值得持有。

中国持续被雾霾天气困扰，环保节能仍是今年内地政府的主要工作目标；其中，淘汰、停建或缓建煤电产能5,000万千瓦以上，以化解煤电产能过剩及为清洁能源发展腾出空间。

治雾霾及污染是今年政府工作的重点，目前环保及清洁能源股的估值仍然便宜。以华能新能源为例，2016年预测市盈率为8.9倍，略为高于5年均值，但2017年的预测市盈率则降至7.8倍，低均值近2个标准差。今年内地致力改善「弃风」，盈利前景应该较为稳定，现价值博率颇佳。

发改委昨天发表的工作报告中，在2017年工作目标有关民生福祉进一步改善的段落，提出了人口自然增长率7.5%，这是很大幅度的增加。自2015年内地撤销「一孩政策」后，2016年的人口自然增长率开始扭转多年的跌势，由5%升至5.9%，今年发改委的目标跃升至7.5%，进一步提速，反映「二孩政策」开始发挥威力。

发改委的报告同时提到要全面实施「二孩政策」，加强生育医疗保健服务。看来BB生意未来都会唔忧做。（完）

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