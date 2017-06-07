港报财经评论：恒大挟升领风骚，中港地产齐冲高--经济日报6月7日

恒大挟升领风骚 中港地产齐冲高/ 林瑞芬

大市偏稳，中国恒大股价冲天飞，仍然带动内房股抽升。港资地产股也威威，午市急升，新地、新世界发展分别涨4.9%及7.4%。

恒大昨日再升4.8%，收报16.66港元；受恒大上升带动，内房股整体抽升，中国海外、深圳控股、世茂房地产等涨幅介乎2.3%至5%不等。

5月以来，消息、事件驱动恒大马车走，股价由8.3港元起步以来录得逾1倍升幅，很多上市公司都望尘莫及！内房股难得在内地楼市降温之下转活，对相关升势见步行步，待恒大筹备上市A股接近尾声之时。

世茂房地产昨日升幅达5%，收报14.14港元，升势加速。恒大估值的急升，确对世房有着强大的刺激作用。据中金公司月内报告就曾估算，世房2017年度每股资产净值（NAV）为28.86港元，以周一股价13.46港元计，较NAV存在逾5成折让。基本面方面，中金认为世房今年有望改善，因预期合约销售增速向上，回顾2015及2016年度，集团合约销售同比分别下跌5%及增加2%，但预计在2017年度可达到890亿港元（同比增长31%）。另外，中金预计世房2017及2018年度毛利率有望稳步恢复，达到25%至30%区间，这主要考虑到集团已经于2016年度交付清绝大部分去库存时期预售出的低毛利项目。配合附图所示，世房近周交投转活，昨日是首日突破中期关键阻力13.4港元，后市如持续企于13港元确认突破，中期回探15港元楼上之概率高。

中国人民银行昨日进行了4,980亿元人民币一年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为3.2厘，与上期持平。按数据显示，6月将合共有4,313亿元人民币MLF到期，央行此番出手，反映出央行有呵护中长期内地资金面的意图，月内资金面紧张压力可望纾缓。加上，近周人民币抽高，A股市场正平静等待MSCI公布检讨结果。上证指数昨收报3,102点，微升0.34%，守于3,000点意识强。

下月1日，香港回归20周年之前，不抹杀中资维稳港股的可能性。不过，外围政经局势千变万化，以沙特为首的5个阿拉伯国家与卡塔尔断交，令海湾局势紧张；英国将举行大选，以及前FBI局长将就「通俄门」作证，对国际金融市场的潜伏风险也不宜轻放。港股能否再冲，恒指关键是26,000左右的心理关口，昨收25,997点；而国指关键则为10,650点，昨收报10,606，微升9点。在阻力前争持时间不宜太久，宜速战速决，不然，月中至月底在担忧十个牛皮九个淡之下，或随时引来获利回吐沽压。

两手准备，在恒指宜升不宜跌之下，如掉头回落跌穿25,000点宜减磅，相反，续向上升破26,000，再摸一会儿顶，挑战目标为26,600点。国指方面，不宜掉头回落跌穿10,300左右的50天綫支持水平。

港交所昨日又回复上升动力，收报205港元，升幅0.6%，目前主要技术阻力关键是210港元。较早前市场曾传闻，集资规模或高达1,000亿美元的沙特阿拉伯国营石油公司「沙特阿美」，将于未来几周决定最终的上市地点。沙特阿美或监于法律风险高而放弃于美国上市。若消息属实，一旦沙特阿美决定来港上市，或对港交所起催化剂作用。

港交所的中期前景，还要靠南下内地资金。中证指数有限公司最近就公布，将于6月23日发布3个涵盖「港股通」股票的新指数，三个指数分别为：中证港股通中国100指数、中证港股通海外50指数、及覆涵盖10个行业的行业指数。

中证港股通中国100指数和中证港股通海外50指数将有明确的市场定位，银河国际认为，虽然这两个指数的设立不会对市场产生即时影响，但如果在未来6至12个月，内地的金融机构陆续推出跟踪这些指数的ETF产品的趋势加强。由此，买卖港股之趋势增强，港交所前景看清，估值攀升只是时间问题。

个股续受沽空风暴来袭，有指浑水将于今日发布最新沽空报告，风声鹤唳，市传是通达集团，更有传是敏华控股，今日将有分晓，如被评中，以近日市场畏沽空风暴之势，恐怕难免股价捱插，严守止蚀为上。去年底，浑水就曾发报告指辉山乳业财务造假；按辉山乳业最新公布，截至今年3月底止，集团估计总债项约267.3亿元人民币，总资产约262.2亿元人民币，而经银行确认，其帐目上现金及现金等价物出现24.33亿元人民币差额。（完）

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