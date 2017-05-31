港报财经评论：恒大爆升有段古，炒家雀跃空军苦--信报5月31日

恒大爆升有段古 炒家雀跃空军苦/ 习广思

周一港股交投淡静，端午节假期气氛浓，不过一只「股王」却令散户和炒家如痴如醉，恒大地产股价自5月初至上周五累积升逾65%，周一单日再急升22%。有说法指对冲基金及外资炒家沽空盘被挟爆，大量补仓盘把股价推高，亦有说与A股上市有关。无论如何，内房股转势确是有迹可寻。

恒大股价周一创出新高，成交额也增至近46亿港元，相当夸张。该股股价自5月升破2015年高位8.4港元后，股价节节向上。市场其中一个解释是之前累积的沽空盘捱不住投降，平淡仓盘争买货，愈抢愈高。

沽空买卖一向都是外资与对冲基金的专利，本地炒家即使资本再厚，都难以在外资大行开机构户口，本地证券行提供的借货沽空服务，就更加得啖笑。但正是外资炒家，沽空银码才够大，补货起来不是说笑。

沽空盘被挟损失不可与长仓相比，这与沽空输钱呈抛物线上升有关，因本来沽空500万港元的恒大股票，到股价升了一倍时，沽空货额就有1,000万港元，再升一倍变2,000万港元，是当初入市时的4倍，未计利息净蚀1,500万港元。反之，买股票即使跌了90%，500万港元也只是输了450万港元，而沽空所输的可以是以倍计。

恒大股价的确如是，年初股价5港元，升至周一的15港元，沽空1,000万港元的货，现在变了3,000万港元，除了外资大行要求补孖展数，利息也会急增，沽空盘唔平仓，会流血不止，这或许解释了何以此股抢货如此急速。

恒大一向负债高，当年曾被沽空机构狙击，2012年沽空机构香橼研究（Citron Rsearch）发表报告唱淡恒大地产，指其财务造假，当年罕有地一众大行齐心出报告护盘，令股价跌势受控。

之后香橼研究主管Andrew Left被证监会指控发布虚假资料，最后市场失当行为审裁处裁定Andrew Left干犯市场失当行为。其后Andrew Left被判禁止参与香港市场5年，以及须交出160万港元沽空利润。

促成恒大转势的，是信贷评级机构调升公司信贷评级。5月19日，评级机构标准普尔发表研究报告，将恒大长期企业信贷评级由「B-」升至「B」，评级展望为稳定，主要由于集团流动性显着改善，受惠销售表现强劲，有稳定现金收入，同时融资渠道更多元化，故把恒大的流动性评级由「弱势」转为「充裕」。

截至2016年底止，恒大有6,589亿元人民币的开发中物业及持作出售竣工物业（统称库存），总负债相对股东资金比率达12倍，是最高杠杆的内房股之一。不过，恒大去年下半年至今年上半年内地售楼成绩理想，高杠杆反而成了好处，资金回笼令公司负债降低。

标普将恒大信贷评级调升后，即见大行如摩根士丹利把恒大等内房的投资评级调升，资金追逐内房股、淡友平仓，股价再升又吸引炒家追货、淡仓再补， 可以说是促成了恒大及内房股近期不寻常的升势。

另一个市场解释是恒大今年回归A股上市，大股东许家印正引入战略投资者，市场传言引入价折合近每股20港元，即使恒大A股上市后很大机会较港股存在溢价，恒大在港市场的股价也不能太低，否则中国证监会审批会很困难云云。

此外，恒大为了A股上市，承诺2017年至2019年核心盈利可观，也令炒家无所顾忌大规模扫货。今年4月恒大出业绩后，公司大量回购股票，股价从6港元飙升至9.3港元，回购金额据报接近60亿港元，期间大量沽空盘涌现，触发股价由9.3港元跌至7.5港元。

市场之后的发展，就是股价由7.5港元挟升一倍， 所以说股票市场从来都是凶险无比，难得股市大鳄遇到沽空大鳄，上演了这一场好戏。

早于今年初，德银发报告提到对内地楼市要有更清晰理解，即使三线城市也有衞星城市与非衞星城市之分，资金在遇到一线城市压楼市下，会跑到衞星城市，至于非衞星城市会继续疲弱。

内地政府也对地价有全面控制能力，衞星城市卖地价提升，主导了当地楼市升势，因此主要地皮位处衞星城市的内房商是食正升浪。

近期内房股如雅居乐、碧桂园及龙湖等升幅惊人，可能就是这个理由。至于其他高负债股如融创中国、佳兆业等则是炒信贷评级回升。

港股市场近期另一特色是继续有二三线股被内地买家睇中买壳，中国糖果获娃哈哈集团太子女入主后，市值暴升，连创业板股都如此值钱， 难怪几乎日日都有小型股股价「坐火箭」。（完）

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