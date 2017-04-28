港报财经评论：恒指反覆冲高，友邦绩优发威--经济日报4月28日

恒指反覆冲高 友邦绩优发威/ 林瑞芬

长假期在即，港股冲高之势较为反覆。昨日早市一度随A股回吐，但午市又随A股反弹而回升。

宏观法国总统大选初选没有飞出黑天鹅，朝鲜半岛局势仍然在发展中，但朝鲜在人民建军纪念日及太阳节没有发起「挑衅」行动，美国特朗普政府最新发表对朝基调为在运用经济制裁和外交手段进行施压的同时，美国向朝鲜打开了协商对话之门，启示双方紧张的局势或有放缓契机。港股应该轻易冲关，恒生指数升穿3月高位（24656），但A股正值调整，令港股冲高之势变得反覆。

中资股的起跌，对港股投资者来讲最为敏感。上证昨日曾回吐低见3,097，但午市转跌为升，收报3,152，升0.36%，3,050至3,100支持区或有一定支持力。昨日上证没有一沉不起，反弹令恒指可企在3月高位之上，收报24,698点。惟恒指冲关，大市成交额缩减至只有763亿港元。二来，在中资影响力愈来愈大之下，大趋势是要国指强势领导，带动之攀升动力才较大，恒指冲高后具持续攀升力才可靠，但国指昨收报10,261点，还要跌0.55%，仍然低企在50天綫10,310楼下，未能收复。三来，若港股炒到飞起，也无理由没有港交所份。港交所目前50天綫在195港元，昨收报194.1港元。由此监势，虽然恒指挑战到3月高位，但对持续升势未有把握，需要在长假期后看清一、二。假期后回来，如大市成交持续回升，而国指重现领头羊本色，恒指挑战25,000才有力度。

短期来讲，大市有限度反弹空间，关注个股突围力更重要。友邦保险首季新业务价值按年增长超过5成创季度新高，表现胜预期，就给她突围，昨收报54.5港元，升6.2%，附图所见，友邦已突破3月高位。参考摩根士丹利及瑞银的最新报告，给予友邦中期目标价60港元，德银看62.9港元、里昂看62港元、摩根大通更看72港元。早前，集团已公布首席执行官兼总裁Mark Tucker（杜嘉祺）将于9月1日起退任集团所有行政职位，并于10月1日起出任滙丰控股非执行主席。属年内，潜伏的变数。

友邦股价于2015及2016年所筑的54港元中期阻力，中期股价趋势能否见6字头、7字头，后市正落足眼力确认其突破，稳企54港元楼上，将有利继续攀升。

杜嘉祺挟佳绩过档，对滙丰明年表现就有所憧憬。不过，现实归现实，滙丰下月公布的首季业绩，表现料一般，短期的催化有限。

瑞银估计，滙丰首季经调整后税前利润按季升69%，至56.8亿美元，惟按年则跌2%；滙丰收入料按季上升8%，按年则跌6%，至126.85亿美元。德银亦估计滙丰首季经调整后税前盈利为53.42亿美元，按年跌1.7%。

短期港股的回升空间，与内地金融政策有着重大关连。4月中国银监、保监密集刊发文件，严控金融风险明确讯号。本周内地政治局会议上，要求高度防控金融风险，并要求「加强监管协调」、「加大惩处违规违法行为工作力度」。分析认为，中央高层对于金融监管的高调表态，实属罕见，金融去杠杆的大方向应不会改变，只是要避免过度冲击实体经济及对股市的冲击，预计后续金融强监管中，会更加注重节奏的把握和预期的引导。

金融监管风成常态，申万宏源认为未来3至6个月内地资金面大概率将继续承压。原因在按之前出台的政策显示，中国银监会43号文要求2017年4月20日前完成自查，2017年5月31日前完成检查；45和46号文要求2017年6月12日前报送自查和检查报告；53号文要求2017年7月15日前报送自查报告。

由此，在检查完成前，二季度资金面大概率将继续承压。除非内地经济突然急促下滑，或外围突发性因素冲击，不然，二季度内地资金略为紧张的压力不易纾缓，申万宏源估计拐点也许要到四季度才能出现。

金融监管既成常态，A股于本月内大部分时间在适应，反覆整固消化，但调整势尚算温和，没有失控，上证后市望能于3,050至3,100支持区反覆靠稳，再在一段时间回复窄幅上落之势。（完）

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