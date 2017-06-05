港报财经评论：恒指扑向26,000点，港交所“补涨”--经济日报6月3日

恒指扑26000 港交所有睇头/ 林瑞芬

恒指终向26,000点冲刺，昨日最高见25,973，收报25,924，升幅0.44%，大市成交额852.4亿港元，缓进为主。

按日綫图所示，若恒指又确认冲破26,000点，企稳楼上，缓进之挑战阻力为26,600左右。升市可分几种，当前缓进之势较为理智没激情可言。不过，港交所昨日升幅扩大，以全日最高价205港元收市，升4.2%，一步即跨越今年高位203港元，终于开车补涨！临近香港七一回归20周年，港交所都应该准备接大礼，落实「债券通」，如A股成功获纳入MSCI，就更锦上添花！

港交所成功补涨，技术上，昨日抽高突破去年10月以来延伸的下降轨，初有突破启示，若下周进一步确认守稳突破203港元，呈一浪高于一浪走势，下一级挑战目标将是208至210港元。5月以来，恒指买上集中其他蓝筹股，腾讯、中资金融股份，大市交投未见大撼大，恒指以小步缓涨之法探高，其实也要两面睇，升市成交明显有限，还不及置业人士抢买新盘的盛况，到市况掉头回落时，承接力有限都是潜在风险，故宜作好两手准备，设止赚以防后市升势反覆逆转！

技术上，恒指宜进不宜退，若冲不上心理关口26,000掉头回，不容有失短期支持25,500。

近月以来大市的升势，资金侧重蓝筹股，反映市场人士也严守审慎，蓝筹股话晒跌极有个谱。不过，个别的蓝筹股太过受市场追捧，现在也有券商提出估值可能已反映未来盈利面的压力，如摩根士丹利就指港铁估值过高，现价过分乐观反映未来公司零售租金增长及住宅楼价的增幅，维持「减持」评级，中期目标价38港元，港铁昨收报44.3港元，逆市跌0.7%。总计，今年以来，港铁股价自35港元左右起步，累计升幅约27%。按摩根士丹利估算，港铁2017年度每股盈利为1.51港元，现价预测PE约29倍。

国指方面，昨高见10,709点，收报10,666，升幅0.44%，10,700阻力有效突破方有可为！对比国指与上证指数，国指平顶的表现无疑较上证为佳，上证仍在筑底，昨收报3,105点。

然而，细心观察，国指又无过分跑赢上证的不合理。不了解或不知，近月来讲，上证50指数其实已经冲顶而上，形成一浪高于一浪走势。上证50指数主要挑选上海证券市场规模大、流动性高的代表股份，成分股主要有中资金融股中国平安、招商银行、工商银行；消费股如贵州茅台、伊利股份；能源商品股如中石油、中国神华；基建股如中国铁建、中国交建等。

内地资金也是捧大不捧细，偏爱大蓝筹，这也是近年一连串金融监管、去杠杆、国企改革底下所形成的趋势。在金融去杠杆下，减少市场多余资金炒作，有限市场只能信奉稳阵的大蓝筹。其次，金融监管愈趋严格，就上周出台大股东减持新规可见监管思路的延续，去投机炒作风，有限资金难以投入只会讲故事的偏高估值股。

最后，国企改革的努力，也是对大蓝筹国企产生正面作用，如中国神华近年就增派股息作示范，而石油公司正在改革，资产重组在憧憬有望提升估值。上证50指数的一浪又一浪升高走势，与深指、中证500、创业板、中小板指数的一浪走低于一浪走势形成强烈对比，内地投资者的风险胃纳下降是一时，还是投资者已有所顿悟，重价值投资轻炒作投机，就需要时间观察。

总括而言，国指近月走势相对A股非独走偏锋，还比上证50指数落后，后市如有中资金融股继续推动，国指阻力10,700待破。内银股正逐只上破3月顶位，招行及农行上周率先破顶，建行及工行本周紧随其后，昨分别收报6.6港元及5.4港元，升1.1%及1.9%，余下中行追落后，昨收报3.96港元，仍低企于今年高位4.08港元。交行也是较落后的内银股，昨收报6.01港元，今年高位为6.44港元，追落后值博率较高。（完）

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