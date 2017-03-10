港报财经评论：息魔搭上油妖，合力杀死“再通胀”股--信报3月10日

息魔搭上油妖 合力杀死「再通胀」股/ 习广思

港股昨天忽然大变险，恒指跌了280点，是息魔与油魔同时夹击所致。本来息魔不应遇上油妖，因为油价大跌时，代表通胀前景不是太乐观，债息上扬则由于美国就业数据强劲，市场担忧通胀压力增加，「妖魔」同现，反映市场又处于十字街头，究竟未来是通胀还是通缩呢？

昨天港股市场跌得最劲的不是对息口敏感的地产股，而是炒通胀来临的reflation trades，由钢铁股、纸业股到煤炭股、有色金属股、石油及化工股，都跌得七零八落，这些板块都是年初至今炒得火热的reflation trades，看来油魔比息魔的杀伤力更大。

执笔时纽约原油期货已跌穿了50美元一桶，布兰特石油报51.9美元，已十分接近200天移动平均线（现处50.7美元）。自去年油价反弹以来，多番逼近或轻微跌穿该线后都有力反弹，今年守唔守得住，对新兴市场走势至为关键。周三美股跌得不算多，巴西股市却跌了1.56%。

周三纽约期油大跌5%，原因是美国原油库存创新高，换言之，去年11月油组及俄罗斯等非油组成员达成的减产协议失效，这边厢你减产，美国的页岩油生产商就合晒合尺，趁油价在50美元以上，增加钻油台及产量，并在远期市场锁紧利润，令美国原油库存不断增加，沙地减产可说为他人作嫁衣。

对油组及沙地而言，若减产不奏效，可走之路不多，一是邀请美国页岩油商一齐控制产量，但在现价水平，美国公司睬你都儍，最后沙地惟有再出撒手鐧，任由油价下跌至页岩油商无利可图的地步，5月油组开会延续减产的机会下降。以现时的库存情况，油价随时见40美元以下；执笔时，纽约期油已跌近49美元，跌逾2%。油价大跌，美滙指数及美国长债息率当然升唔起。

当大家回带到2014年中之后，当时油价由100美元以上跌至2016年初只得27美元才见底，这段期间，各类商品价格大跌，原材料开采投资大减，令经济放缓，金融市场担心通缩，资金涌进国债，息率不断创新低。直至油价见底回升，各类商品亦跟住大涨，通胀预期升温，reflation成为流行的炒卖主题。若沙地故伎重施，压低油价，可能又是另一次大混乱。

另一个影响港股的消息是彭博引述人民银行消息人士指出，将会收紧银行的资本要求，令银行审慎放贷。内容并不详尽，具体影响多大暂难评估，今早人行行长周小川将出席两会记者会，到时必然会被问及，不妨留意。

外围形势虽有变化，但预期今年企业盈利仍然理想，有助稳住股市。美银美林新兴市场策略师Ajay Kapur发表报告指出，日本以外的亚洲企业去年第四季的业绩中，有48%企业的营销有正面惊喜，49%企业的盈利胜过市场预期；在日本，有73%企业的业绩胜预期，是5年新高。领先指标预示，日本以外的亚洲企业今年的盈利增长会有20%，目前市场的预测只是升15%；换言之，即有水位向上调。

另一家大行瑞信亦看好今年亚洲企业的盈利增长，今年亚洲（日本除外）股市的每股盈利增长将是2010年以来最好，美国虽然处于加息周期，但联邦基金利率扣除个人消费开支价格增长后仍属负数，负利率有利股市，故仍可趁低吸纳。

宏观因素如油价、债息及滙价将为市场带来波动，股市表现也紧紧系于企业盈利，很多时宏观因素较受市场情绪左右，加上3月通常是股市表现较弱的月份，所以之前本栏建议增持一些现金，以备机会的来临，只要油价与商品价格不出现崩盘式下跌，今年余下时间港股仍有可为。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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