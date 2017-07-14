港报财经评论：成交有看头，港交所发威--经济日报7月14日

成交有睇头 港交所发威/ 林瑞芬

美国联储局主席耶伦放鸽词，港股昨日藉消息冲高，恒指创2015年以来新高，收报26,346点，升1.2%。国指收报10,677点，升1.5%，大市成交额增至近963亿港元。

耶伦表示将在今年内开始缩表，但资产负债表的最终规模暂未确定，她还称不会把资产负债表用作主动政策工具，资产负债表或在2022年前实现正常化。不过，耶伦对美国通胀持续低于2%的目标保持警惕，利率毋须进一步升高太多即可达到中性状况，令市场预期未来加息步伐还是慢，资产风险胃纳回升。

耶伦定调了下半年美国货币的政策走向，未有加速退出的意图，对环球投资者有方向启示。而另一边厢，就要密切跟进着于本周召开的中国全国金融工作会议，这会议五年一次，相当关键，对未来中国金融业以至经济的发展有重要启示。前日，引述国泰君安按历史数据分析，全国金融工作会议定局后，A股通常造好。

申万宏源昨日报告，全国金融工作会议可能有所定调。申万宏源认为是次会议之中，将更加突出金融稳定和防范金融风险的重要性，预计防风险的重点一是加强金融风险的摸排和监测；二是着力控制增量，积极处置存量，控制杠杆率；三是加大对逃废债等金融违规行为的查处。中国银监会和财政部出台的一系列监管档，一个重要目的就是对银行业和地方债务相关风险进行摸底。在金融监管上，未来将逐步以业务监管弥补主体监管的不足，以统一监管替代分业监管的不足。在金融开放上，未来预计将拓宽境内企业境外融资管道，进一步放宽QFII、RQFII市场准入，加强与香港互联互通机制，完善证券业对外开放制度安排，加大对粤港澳地区金融安排。在金融与实体关系上，未来将采取进一步措施增强金融支援实体力度，包括进一步实施普惠制金融、发展多层次资本市场等来加大金融对实体经济的支援力度。

国泰君安就预测会议中可能有以下四个指导意见推出，一是防范金融风险和金融去杠杆，尤其是将影子银行纳入日常监管，防止金融监管套利，并强调打破刚性兑付；二是作金融监管协调，正式设立有职权的金融监管协调机制；三是在金融服务实体经济尤其是制造业，可能有进一步强化措施；四是继续深化金融改革和对外开放，进一步明确利率市场化、扩大滙率双向波动的改革。

年来，内地去杠杆化积极，最新发布6月广义货币（M2）增速续创新低至9.4%，放缓成新常态。另外，截至今年5月底，中国商业银行理财规模为28.4万亿元人民币，环比净下降了1.6万亿元人民币，为近十年来最大单月降幅，同比增速也罕见跌至单位数的9%。商业银行理财规模缩减，既是金融降杠杆的结果，也将倒逼商业银行加快资产负债结构调整，加速业务模式变革，就中期金融风险爆发的遏抑有利。监管虽严，对内银股来讲，今年盈利也属于稳定的一年，按中国银监会资料显示，商业银行今年5月末资产同比增速较今年一季度末15.6%的水平下降至13.7%，降幅1.9个百分点，规模增长受限，但经济靠稳，资产品质延续改善势头，拨备压力也望减轻。低估值的内银股，期待时间让投资者重新垂青，工行、中行昨日续升1.3%，今周内已第3个交易日攀升，升幅略为放缓，后市续企稳50天綫或回升至50天綫之上应无碍。

蓝筹股轮流升，论升势，则是港交所威威，收报208.8港元，急升近3%，大市成交连续4个交易日企在800亿港元楼上，终于令到港交所发力。技术上，一旦突破210港元，确认向好讯号强，以箱形量度升幅测算，约至240港元。

个别股份而言，发盈喜股份的升势也不俗。光大国际预告，截至今年6月底止6个月未经审核之综合收益按年大升约60%，盈利则按年升约40%，半年度业绩理想，一扫近月受沽空的压力，昨日乘势挟淡，升幅7.7%也特别强劲，收报9.99港元，重企50天綫9.8港元楼上，反弹上望10.7港元。潍柴动力预告今年上半年净利润按年增长达125%至150%，预期录得24.2亿元至26.9亿元人民币。有盈喜，潍柴股价亦抽升11.2%，收报8.06港元。还带动到中国重汽股价抢升11.4%，收报6.37港元。

最后总括大势，在蓝筹轮流上升、恒指冲高趋势之下，企稳26,000将可望反覆挑战下一级目标27,500左右，昨收报26,346点。国指方面，昨又试破10,650密集阻力关键，高见10,701，若是以头肩底的突破测算，量度升幅约至11,400点，昨收报10,677点。（完）

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