港报财经评论：打仗求速决，闻炮声入市--信报4月18日

打仗求速决，闻炮声入市/ 习广思

在一个多星期之间，美军先后向敍利亚发射59枚战斧巡航导弹，再向阿富汗「伊斯兰国」恐怖分子目标投下一颗「炸弹之母」，然后至少3艘核动力航空母舰将陆续驶到朝鲜半岛附近海域，一时间朝鲜半岛局势成为金融市场最大的不明朗因素，第二次韩战真的随时爆发？

美股假前急跌逾百点，标普指数上周累计下跌1.1%，并与道指一起跌穿50天移动平均线；同时，美股10天线已跌穿50天线，地缘政治风险加速了美股由强转弱，多个技术指标预示美股本周随时有技术性大规模沽售。

由本周开始，将是一连串重大事件的开端，包括标指内65只成分股将于本周公布业绩，包括高盛、美银、贝莱德及通用电气等；本周四美国联储局公布「褐皮书」的经济调查报告；周日法国将举行总统选举首轮投票；下周二北韩庆祝建军节，外界忧虑北韩将进行新一轮核试或其他挑衅举动。

另一边厢，美国核动力航母「卡尔文森号」将于下周二驶入朝鲜半岛东部海域，另外两艘核动力航母「列根号」和「尼米兹号」亦将于下周抵达朝鲜半岛水域，意味3艘航母将同时云集朝鲜半岛。

就当前朝鲜半岛局势，媒体评论两极化，部分认为战事不会爆发，美国旨在进行武力威吓，而不会真正发动战争。事实上，过去多年北韩一直利用核威吓捞取政治和经济好处，市场早已习以为常，令外界更加不相信今次各方会动真格。

不同于历次北韩核试的是，今次中国的取态有了重大变化，由今年2月金正恩兄长金正男遇害开始，中国对北韩的种种举动已经不再容忍，中美元首会面后，外界认为中国默许美国对北韩采取行动，应该是有一定根据。

留意北韩核问题六方会谈的持份者中，日本一直保持沉默，南韩5月9日总统大选，但美韩军方一直合作无间；俄罗斯在敍利亚59枚导弹一役后吃了一记闷棍，也只能出口术声言报复，对北韩问题就更难出口兼出手。

事实上，俄罗斯总统普京在国内正遭受反对派就现政府的贪腐问题强烈指控，爆发多年未见的大型示威；俄罗斯明年即将举行大选，今次北韩问题，外界普遍相信普京不会深度介入，以免在俄军出现大量伤亡时，令他在国内的声望进一步受挫。

至于美国，总统特朗普显然在对敍利亚展开军事行动后，对其声望有所提升而自鸣得意，而且可以进一步切割与俄罗斯的关系，对外展示军事强人强国姿态，对内则可转移推行医改失败后施政困局的视线，可谓一举多得。

除了非一般美国总统，近期美军的风头还因为一位非一般的国防部长而转盛，这位被特朗普形容为将军中的将军、现年59岁的四星上将马蒂斯（James Mattis），拥有丰富的临战指挥经验，也是一名擅长应对复杂剿匪局面的智多星。他的成名战是2004年领导海军陆战队攻破伊拉克重镇费卢杰。

马蒂斯也曾指挥部队参与波斯湾战争、阿富汗和伊拉克战争，其指挥的联合部队司令部负责联合军事训练，并为美军转型进行培训。不过，马蒂斯出名多口，被冠上的绰号包括「疯狗」、「武僧」等，可想而知其人行事不依正规，因此更令人难以猜估美军的下一步行动。

战云密布，股票投资者想当然会因避险而先沽为快，但在现代军事科技下，北韩败阵可能只是一两天之间，因此重复此前两次中东开战，闻炮声而入市，股市大升仍是有可能的。当然，南韩大选前开战机会不大，不明朗因素可能要拖多一两个月。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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