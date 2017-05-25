港报财经评论：拥抱蓝筹股，中电靠得住--经济日报5月25日

拥抱蓝筹股 中电靠得住/ 林瑞芬

英国发生恐袭事件，但周二欧、美股市反应平静，反映在常处于恐袭阴霾的可能性下，市场已计算相关系统性风险。

内地A股市场仍在试底，上证指数昨曾低见3,022点，收报3,064点，微升2点或0.07%，未有失守3,000大关。股王腾讯虽然略为休整，昨跌0.58%，收报273.6港元，就未为港股带来太大压力。恒指收报25,428点，微升0.1%；国指收报10,390点，跌0.04%，大市成交额缩减至700.7亿港元。

技术上，从日綫图所见，国指仍处于2月以来的上下争持区，10,500至10,700有阻力，而支持约在9,900至10,000区域，中资股走势分化，内险股整体较强，内银股则暂只有招商银行领先。至于恒指，短期守于25,000寸进势尚可，若强攻25,500不果，则要防滑后。

近月港股恒指冲高，只能以寸进步伐，买盘集中腾讯、内险股，大市升势确有点乏味。激情是有，但心慌慌，且看瑞声、科通芯城先后为沽空机构刊报告伏击，通达、IGG等在近周沽空活跃，利淡情绪于科网、手机设备股中蔓延很快，通达周二急插水之后，水花已在周三洒到IGG身上，IGG股价昨一度急跌8%，收报10.92港元，全日跌1.8%。首季业绩理想的金山软件亦受拖累，昨收报21.55港元，跌2%。短期畏险情绪高涨，草木皆兵，持货者都抱着避险为上之态度，也无法子，静待沽风平息！

蓝筹股成救生圈之作用暂时更为放大，当恒指昨早尚有反覆回调时，中电股价于大部分时间攀升，收市计升1.4%、电能实业及中华煤气分别微升0.4%及0.9%，可见一二。回说两电，较早前已与政府签订新管制计划协议，准许利润会按固定资产平均净值总额的8%计算，低于现行管制计划的准许利润，但较市场之前预期的利润水平为高。新管制计划为期超过15年，由2018年10月1日起至2033年12月31日止。对投资者来讲，协议的不明朗因素去除，预算未来两电的投资回报率及派息增长率就有把尺。

据美银美林早前报告预算，中电未来的资产负债比率，将较2016年的31.5%进一步改善，预计2017至2018年经常性盈利上升，将可拉高投资资本回报率至12%。加上，中电还有一幅位于何文田的总部地皮待重建，额外有可观房地产收益，税前利润或带来每股1至2港元额外贡献，将有机会作股息派发，中期股价目标可看好至96港元。中电利润前景透明，只是最近其非直接全资附属Energy Australia及Energy Australia Investments收到由Lochard Energy发出的申索陈述书，以索取赔偿损失约9.67亿澳元，或7.8亿澳元，官司诉讼事件，就有待明朗化。

技术而言，按周綫图所示，中电在4月突破80港元，高见82.35港元后回调，但力守80港元，成短期有力支持，若守稳其上，也守稳升轨，可上试85港元，中期则以突破月綫图的三角形量度升幅，约至92港元。

近月国际比特币炒高，价格还比真金贵，而另一边厢，A股续受挫，DoubleLine基金创始人、有「债券之王」之称的Jeffrey Gundlach就认为不是巧合。源源不绝的资金流入比特币市场，或许恐怕不是WannaCry赎金的提交，而是内地在去杠杆风暴之下疯狂出逃的资本。信不信由你！只有风暴过后，A股才能大踏步，现在练内功。

最新穆迪信贷评级机构来多踩多一脚，在预计未来中国经济增速将持续放缓下，并调降中国主权信用评级。穆迪还在报告中列举，2018年政府直接债务将达到GDP的40%，2020年将达到GDP的45%。不过，财政部就回应，按照国家统计局公布的GDP初步核算数目74.41万亿元人民币计算，2016年中国政府债务的负债率（债务余额/GDP）为36.7%，低于欧盟60%的警戒綫，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平，风险总体可控。另外，财政部又提出，穆迪也低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。虽然穆迪下调中国主权信用评级，A股在相对低台阶下，暂时所遇的沽压不算大。上证最终料守稳3,000关口。（完）

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