港报财经评论：挟仓交投减，新经济反攻--信报4月21日

挟仓交投减，新经济反攻/ 陆文

恒指昨天在腾讯（00700）创新高及早前呈超卖的内银内险股造好下，重返近日跌穿的50天线，收报24056点，升0.97%；国指亦重返10000点水平，收报10056点，升0.73%。不过，大市成交额缩减至677亿元的低水平。港股走势出现大逆转，主要原因包括人民银行连日对市场放水，减轻了早前中银监主席郭树清掀起的监管风暴所造成的冲击，以及内地首季经济数据表现优于市场预期。

港股短期能否企稳，暂仍言之尚早，现正处于炒上落市的区界，相信近期会以24000点为上落轴心，在交投转趋淡静之下，较有利大户上下其手。快将踏入「五穷」月，入市操作难度高，可以预期恒指后市将多番考验24000点以下的支持位，可候机收集一众强势股，迎接首季业绩炒风。

「股王」腾讯昨天以历史高位236.6元收市，涨2.8%。其他科网股如金山软件（03888）升5.%，云游（00484）大涨14.8%，IGG（00799）高收6.8%，网龙（00777）亦有3.2%的升幅。新经济板块跑赢上季表现强势的旧经济板块。

苹果公司将公布新一代iPhone，有报道指苹果的芯片供应商已开始准备为新iPhone供货，从供应商订单显示，今年下半年iPhone的生产量将超过1亿部，估计新iPhone的销量介乎2.2亿至2.3亿部。此外，在三星旗舰手机Galaxy S8预售情况理想的推动下，昨天刺激手机零件股全线造好。晋身「红底股」的瑞声科技（02018）收报102.3元，升2%；舜宇光学（02382）收报59.5元，急涨4.7%。舜宇光学首季经营数据胜市场预期，摩通给予其评级「增持」，目标价70元。

市场正等待三大电讯商公布首季业绩，另一边厢，中兴通讯（00763）正在筹划A股股权激励事项，加上在首季多赚28%的利好因素下，昨天股价挑战一年高位，收报15.1元，抽升6.3%。此股技术走势偏强，短期或有机会跑赢大市，亦反映在资金「换马」之下，业绩理想股的股价将有好表现。

近期有个别医疗药品股走强，早前国务院总理李克强指出，中国已进入中等收入国家行列，群众对医疗健康的需求日益增长。但该产业目前占中国产业比重不足5%，与发达国家存在不小差距，市场潜力巨大。李克强强调，要把该产业做成中国支柱产业，通过扩大规模等，进一步降低费用惠及更多病人。

内地药品及医疗价格有下调趋向，达致多产多用，推动市场扩大，对医疗药品股有中性偏好影响。三生制药（01530）股价不断寻顶，昨天收10.3元，升3%。三生制药去年纯利增长35%，早前亦获董事长以近4亿元人民币增持。恒安（01044）、国药（01099）及中生制药（01177）均有升幅。

汽车股早前受产量过剩及减价战等负面消息影响，股价经一轮回吐后，出现技术性反弹。上海车展刚开幕，吉利汽车（00175）展出新车型，这只恒指新贵昨天收报11.64元，升3.2%。

大和指出，近日出席Lynk & Co发布新车活动及吉利的上海投资会议，该行对Lynk & Co长远对吉利的贡献更具信心，认为现时吉利股价水平值得收集，把吉利评级由「优于大市」升至「买入」，维持目标价13元。

麦格理早前表示，相信整体汽车需求受个人收入提升，以及燃料价格仍属低企所推动；销售表现显示，OEMs有相当大的变化，SUVs仍是主要增长动力，高端品牌增长动力料可持续。华晨中国（01114）及广汽（02238）昨天分别升2.3%及2.6%。该行又指现时较为偏好汽车部件企业多于OEMs，例如耐世特（01316）及敏实（00425），昨天股价分别持平及升2.6%。（完）

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