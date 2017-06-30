港报财经评论：摩笛奏赞歌，狮王笑呵呵--经济日报6月30日

摩笛奏赞歌，狮王笑呵呵/ 林瑞芬

大摩吹笛果然够号召力，昨日又吹起滙丰控股（00005）的股价，多得滙丰抽升，港股昨日回扬。恒指收报25965点，升幅1.1%；国指收报10432点，升0.23%。

大市而言，半年结及季结在即，资金入市有约束，昨日大市成交额808.8亿元。恒指阻力约26100点，能否有效突破，还要多观察，恐怕今日也难看个究竟。下周踏入7月份下半年交易开始，是突然消失维稳力，还是继续向上抽升，对后市发展起着关键作用。

后市若回吐整固，恒指稳守25000关，而国指稳守10000关，乃温和幅度。按月綫图所示，恒指纵失守25000关，向下尚有中期上升通道底部23750作支持，后市整固究竟是深度调整还是温和调整，笔者就暂时倾向后者。在调整过后，预计恒指仍会顺势发展中期升浪，下半年内挑战重回2015年高位，即目前上升通道顶部近27500点也不是意外之事！后市不妨留意大行对港交所（00388）的睇法是否有大转变，如把中银香港（02388）及滙丰的目标价也调升，恒指挑战27500点将无难度。港交所昨日升幅扩大，收报203.2元，升幅1.3%，中国国家主席习近平已抵港，可能投机者又炒港交所收大礼。技术上，港交所要配合成交额确认突破210元才有大升空间。不然，暂时看炒上落为主，支持在197元。

吉利汽车（00175）获交银国际上调目标价至22.15元，股价昨日再破顶上升，收报17.28元，升幅4.7%。

且看摩根士丹利在本周连续大幅调升蓝筹股中银香港及滙丰的目标价，在此启示下，恒指具潜在升幅。摩根士丹利继吹起蓝筹中银之后，再接再厉，昨把滙丰中期目标价由70元上调至84元，加上，英伦银行行长卡尼（Mark Carney）意外发表鹰词，指若英国企业投资见起色，并抵销个人消费增长放缓，将会开始加息，预期会于未来数月讨论加息相关问题。

英镑周二攀升，也助力推动滙丰股价。结果，滙丰应声抽上，昨日高见73元，收报72.8元，升幅6.3%，成交额达85亿元。按月綫图分析走势，滙丰82至86元为密集阻力区，与摩根士丹利的目标价84元不谋而合。滙丰领升，恒生银行（00011）股价昨亦跟随上涨2.8%，收报165.4元，而中银亦连日攀升，昨收报38.9元，升幅3.2%。按恒生及中银已破顶先行一步的走势启示，滙丰追落后升至近中期阻力也是有一定可能性。

细阅摩根士丹利调升中银的目标价，当中原因是不但预计中银贷款增长强劲，还预算其净息差水平或好于该行预测，预计中银的净息差由2016年的1.2%，上升至2018年的1.5%，这受惠于内地以至国际息率攀升，而融资成本大致平稳。而此番摩根士丹利调升滙丰中期目标价，亦有三大原因，其一是认为滙丰严控风险加权资产的利好因素被市场所低估，预料至2019年未经分派额外资本金可达450亿美元或500个点子。届时一级资本充足率将高达18.3%，风险加权资产将减少500亿美元，由此估算，未来三年现金回报率达20%。另外一个原因就是摩根士丹利看好滙丰受惠港、美加息的机会，净利息收入可望提升。须知银行股的估值提升，离不开对净息差的预期向上所致，由此大致可见摩根士丹利对国际息率有一定看法，倾向预期上升，这也是投资者需要留意的地方。

息率变动对投资环境的左右是重大关键，息率温和上升，在融资成本大致平稳之下，银行股的净利息收入确有机会提升，但当息率上升步伐加快，相反，影响贷款的需求，也是一把双刃剑。这或是2018年的事，今年美国加息的步伐就应该较温和一点。

国指升幅相对较小，昨升0.2%，收报10432点。升幅就不及上证50指数，上证50指数昨升0.6%，收报2552点，内险股成推手。国指而言，10650左右始终是一大关键阻力，若未能突破，国指上升空间未能打开，就仍然在窄幅上落间，中期守10000支持，个股表现分化为主。昨日所见中国神华（01088）就在憧憬母公司重组好消息下而刺激股价抽升，收报17.08元，升幅4.4%。（完）

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