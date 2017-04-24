港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日

政经大事轮住上 股市本周难安乐/ 习广思

本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。

美国多个科技巨头将公布今年首季度财报，其中谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊、英特尔四大巨头会于周四公布季绩，世界上最大的上市公司苹果、社交巨头Facebook将在随后一周公布财报。

资料分析公司FactSet统计显示，科技行业市值占标普500指数市值总量的22%，在标指11个主要行业中市值排名第一。苹果公司市值逼近7500亿美元，Alphabet、微软的市值超过5000亿美元，Facebook、亚马逊的市值也超过4000亿美元。由于科技股一直是领跑美股的龙头，例如亚马逊，乐观的预期也反映在股价之上，容不下半点意料之外。

分析员对美国科技公司财报普遍看好，对科技行业第一季盈利增长预期混合值为13.7%，高于去年第四季的10%。科技行业是今年美股的领头羊，年初至今涨幅高达12%，高于同期标指涨幅的两倍。

然而，关于科技股并非只有正面消息。近期科技股波动率飙升，显示市场在乐观中也存在忧虑。市场分析机构ivolatility的资料显示，过去4周内，美股科技行业ETF-SPDR（XLK）指数波幅大涨超过15%，同期标指波幅上涨不足5%。此外，科技行业VIX指数上周也一度比上月高出45%。

值得注意的是，上周已经公布季绩的IBM营业收入不及预期，股价大跌，反映市场情绪的波动性。财报显示，IBM第一财政季度营收按年下滑2.8%，至181.6亿美元，低于预期的184亿美元。IBM营收已连续第20个季度下跌，受消息影响，IBM股价当日跌近5%，每股跌去超过8美元。假如其他科技股龙头业绩稍有闪失，看来也是同一命运。

上周巴黎恐怖袭击后，Odoxa发布的民调显示，马琳勒庞（Marine Le Pen）支持率上升了1个百分点，至23%，保持排名第二。中间派候选人马克龙（Emmanuel Macron）最新支持率为24.5%，比上次民调下降了0.5个百分点，仍然保持排名第一。

中右翼候选人菲永（Francois Fillon）和极左翼候选人梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）支持率均下跌0.5个百分点，目前两人支持率均为19%，意味着这两名候选人进入5月7日第二轮投票的机会不大。由于前4名候选人的支持度非常接近，可以说是泥浆摔角，菲永与梅朗雄的支持者会投向何方，成为选举结果关键。

另一个市场焦点是特朗普的税改方案。上周特朗普与意大利总理真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）一起出席发布会时，被问及华府关门的可能性时，特朗普还坚称相信政府不会关闭。不过，其实白宫已在为关门一事做准备。

美国白宫行政管理和预算办公室（OMB）开始与政府机构协调，为可能的停摆政府部门作安排。OMB已向各机构打电话询问应对政府关门的计划，包括联邦工人可能的休假步骤。

美国国会议员正处于长达两周的复活节假期，直到4月25日才返回工作，国会必须在4月28日前通过财政支出提案，或延长政府财政开支授权，否则美国政府将在4月29日「关门」。这意味决定美国政府是否关门，亦到了重要关头。

券商认为，美国政府暂时性关门的概率有25%，众议院民主党人连续一周对延长政府财政开支授权表示反对，而白宫对边境墙建设的资金需求尚未通过，还须增加军事经费。

高盛发表研究报告预计，如果预算争论延续到下月，国会可能最终需要将支出授权延长到本财政年度末，必须解决一些有争议的问题，则政府关门的可能性将达到33%。

据穆迪统计，2013年10月因对奥巴马医改法案部分拨款的阻挠，联邦政府在新财政年度开始被迫停摆16天，造成经济损失200亿美元，约相当于当年第四季GDP的0.5%。也就是说，联邦政府每停摆一天，带来的经济损失至少为10亿美元。

有分析指出，如果特朗普政府真的关门，这将向市场发出强烈的负面讯号，即共和党难以执行他们的计划，市场对推行税改与增加基建支出的预期也会大大降低。

在选战时曾经不以为然，认为美国不应为中东乱耗军费的特朗普，何以最近对阿富汗、敍利亚与北韩等国家突然关心起来，动刀动枪？归根究柢也是政治，国会对税改的投票才是焦点重头戏。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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