港报财经评论：新地银娱绩佳，调整市见亮点--经济日报3月2日

新地银娱绩佳 调整市见亮点/ 林瑞芬

恒指阻力在24,000，整固反覆，昨收报23,776，升0.15%；国指收报10,287，跌0.1%。大市仍在缩量，成交额昨报762亿港元。

大市整固，市场趋于搵个股炒作。两会召开在即，多只基建、铁路设备股份例牌热身，中国铁建、中铁、中交、中国建筑、中车等昨日涨3.1%至7.8%不等。环保概念股中，笔者前日简评的光大国际业务稳中有升，昨日也持续上涨，收报10.38港元，升3.2%。

美国利率期货最新显示，本月加息机会急升，慎防变数增加，波及港股。不过，昨日大市算是坚挺，可能与市场人士对内地经济面开局势头良好有关。另外，就是个别蓝筹业绩优秀。最新报，2月份内地官方制造业PMI升至51.6好过预期，而非制造业PMI为54.2%，比上月回落0.4个百分点，虽然升幅放缓，但连续5个月保持在54.0%及以上的较高景气区间，启示非制造业总体仍延续增长格局。上证昨微升5点，收报3,246。大市窄幅波幅，借壳上市的顺丰控股连日爆升，作为电子商贸背后的速递，顺丰的表现反映了内地新经济的方向。

近日本港土地不断有中资高价抢地，对长期由港资四大地产商构成竞争压力。港资地产商将斗抢，还是另辟新天地，将是投资港资地产股的关键考虑点。从最新新地公布的业绩，希望得多些启示。新地截至去年12月底止中期业绩，纯利206.59亿港元，按年升40.3%；每股盈利7.14港元；派中期息1.1港元，按年增4.8%。综合期内，撇除投资物业公平值变动的影响后，可拨归公司股东基础溢利为146.08亿港元，按年升57.1%；毛利200.97亿港元，按年升48.1%，营运状况理想。大摩估计，新地的盈利增长动力持续至下半财年，预计出售2,600个单位。公司旗下三幅农地或将会改变成发展用途，目前正与政府进行最后阶段谈判。

本港楼价高居不下，新地在港的土地储备总楼面面积丰厚，截至去年12月底为4,930万平方尺，除非美国息率加速上调，不然，新地的中期销售及租金收入稳增把握性高。见2017财年上半年度，本港合约销售已达228亿港元，占全年目标330亿港元的七成，全年度业绩有一定可预见性。面对中资地产商的抢滩本港市场，里昂就认为可能因此推动新地等本港财金丰厚的地产公司，好好运用手上现金，以增加公司吸引力。以新地为例，上半年将派息增加5%，是在十八个月内第三次的微调，这情况只有2011财年发生过，或许启示公司对未来经常性收入稳增的信心增加，未来派息政策更以稳定的经常性收入为主导，或令投资者对该股重新估值。

总括券商的赛后检评，不乏调升目标价，如美银美林将目标价由129港元升至130港元、德银由113.4港元升至117港元。中期目标水平，在130港元楼上不乏，如瑞银给出138.13港元目标位、法巴给出137港元、摩根士丹利给出134港元。配合走势分析，中期新地要探130港元，则首要确认突破中期阻力120港元，股价从1月回升正逐步逼近阻力，昨收报115.6港元，升1.9%。

银娱昨日亦藉佳绩而抽升5.5%，收报39.25港元。公司去年纯利按年升51%至62.83亿港元，每股盈利147.3港仙，维持不派末期息，但特别股息26港仙，较2016年4月之派息增加73%。公司业绩胜市场预期，德银就认为一半是由于较佳的胜率，另一半是由于较预期为好的贵宾厅转码数，按季上升13%。

低迷一时的濠江赌业逐步改善，按银娱业绩报告显示，去年第四季经调整EBITDA按年及按季分别上升20%和10%至30亿港元。而最新澳门博彩监察协调局公布，2月份博彩毛收入229.91亿澳门元，按年增17.8%，行业数据也得到印证。由此，券商纷调升银娱的中期目标价，如摩通42港元升至44港元，美银美林44.9港元升至45.6港元，野村43.2港元微升至43.7港元，瑞信47.5港元升至50港元。配合所附走势图示，该股刚突破阻力38港元水平，短期守稳，逐级挑战高位，35港元止蚀。（完）

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