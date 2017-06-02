港报财经评论：新楼盘热卖，地产股值博--经济日报6月2日

新楼盘热卖 地产股值博/ 林瑞芬

腾讯控股果然为股王，昨日又回升，收报271.2港元，升幅1.3%。加上，本港地产股新地及恒地分别上涨2.1%及2.2%，恒指又冲新高。

昨日公布的中国5月财新制造业PMI数据为49.6，这是11个月以来该数据首次落入临界点以下，显示制造业运行状况由扩张转为收缩。数据对A股略带来压力，上证指数昨收报3102，跌0.5%。不过，港股在腾讯、本地地产股以及中资金融股的推动下，刺激恒指再冲上近两年新高。

技术上，恒指虽略有超买，但暂时不减寸进挑战26,000之势头，恒指昨收报25,809点，升0.6%，大市成交额逾846亿港元。国指收报10,619点，升0.2%，仍受制于10,500至10,700之间的阻力区，如要与恒指同步冲高，后市必须有力突破10,700点。恒指已连升5个月，步入6月市况，就要提防反覆走势会出现。

最新，南丰发展以逾246亿港元投得启德1F区2号的商业/酒店地皮，楼面尺价约12,863港元，较市场估值上限为高。是次成交价亦较两周前中环美利道商业地成交价（232.8亿港元）高出约5.7%，港资终于还以颜色，与中资斗抢地。

商业用地价高，私楼的楼价也更高。根据差饷物业估价署公布的最新数据显示，本港楼价连升13个月，更连续6个月创历史新高。

今年4月份私人住宅售价指数报327.4点，按月升2.1%；过去13个月，楼价累积升幅达20.6%。港府虽已出手调控，但楼价愈遏愈升，置业者真的怕愈迟买愈买贵，且看长实地产刚出售的新盘海之恋销售盛况可见一、二。虽知本港楼市周期终有见顶的一天，但目前来讲，在美国未见明显缩减资产负债表之下，而中资又踊跃来港投资的话，恐怕谁也说不准本港楼价何时、如何掉头回落！近十年本港楼价不断攀高，市民的工资增幅远不及楼价升幅，上不到车的港人，恐怕要接受现实，而部分人上到车的日子也未好过，有可能要节衣缩食、做楼奴。

还是回说本地地产股，卖楼仍然卖得好价，基本盈利面没有被美国加息影响而削弱，如大市无大挫，本港地产股走势续缓升。

技术上，近数个月频频作公司回购的长实地产，走势明显胜同类股份，股价呈一浪高于一浪，短期上望挑战60港元可冀，昨收报58.9港元，升0.7%，中期目标65港元。集团去年底未实现合约销售高达487亿港元，这将支持未来数年的盈利，增加盈利的可预测性。另外，去年长实地产的租金收益EBIT按年升50%至68亿港元，稳固的租金收益亦有助减低整体盈利的波动性。往绩每股帐面净值为70.66港元，按《经济通》综合预测，长实地产2017年度每股盈利为4.75港元，每股派息1.73港元，以现价58.9港元计，往绩PB只有0.83倍，预测PE为15倍，预测息率为3厘。

恒地较早前以高价夺得美利道地皮，当时市场反应麻麻，认为回报低。按早前恒地副主席林高演说法，若此项目的总投资额为260亿港元，按现时IFC项目租金每平方尺超过185港元计算的话，回报率有3厘。

现在高处未算高，恒地的股价昨日也因而冲破50港元阻力，收报51.45港元，守稳其上，挑战52.5港元为目标。见恒地股价已冲高，新地股价亦见按捺不住，昨日显着上升2.1%，收报117.7港元，有追落后之势。附图所示，4月初回吐之势已完成，近周回升突破短期下降轨，短期至少可挑战120港元心理关口。

二綫本港地产股，今周亦有里昂刊报告唱好信置，认为其牵头财团以83亿港元夺得的西铁锦上路站第一期项目，估算项目总成本尺价为13,500港元，与现时区内二手楼价看齐，已达到收支平衡。里昂认为，投资该项目是信置有效地运用230亿港元现金流的方法之一，项目盈利机会高，令其2021年盈利可见度上升，故维持信置「买入」评级，目标价由16.2港元微升至16.3港元，信置昨收报13.66港元。（完）

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