港报财经评论：晋级增长股，中银逢低买--经济日报6月27日

晋级增长股，中银逢低买/ 林瑞芬

香港七一回归20周年在即，港股维稳过渡今周可能性大。恒指昨升201点或0.8%，收报25871点；国指升100点或约1%，收报10530点，大市成交额只有近682亿元。

技术上，恒指阻于26100左右，国指阻于短期密集阻力区近10650之势依然强，以月度计，6月份表现不及过去5个月，转折之中，一切有待下周明朗化走势。强调不进则退，若上述阻力未能攻破，回吐整固也是合理。

技术上，恒指回吐就不宜失守25000关，而国指不宜有失近一年的上升轨支持（现近10000）。相反，若两个指数最终整固后向上成功突破，恒指冲关26100成功，年内回探27500点非幻想。

蓝筹股逐只捉，中银香港（02388）昨日获摩根士丹利吹响上升号，股价急升6.3%，收报36.85元，表现胜大市。摩根士丹利金口一开，把中银的中期目标价由38元大幅上调至46元。原因主要是摩根士丹利指中银不止收息股那么简单，未来，可以当作增长股看待。中银盈利增长动力来源预期一带一路带来发展商机，将催谷该行贷款上升，此外，市场利率已上调，料中银净利差上升，而且是一个未来3年的趋势上升。由此，摩根士丹利预测中银2017、2018及2019年度每股盈利将分别达至2.87元、3.38元及3.76元，按年分别上升18.6%、17.8%及11.2%，比市场目前综合预测的为高。此外，摩根士丹利预测中银2017、2018及2019年度每股股息将分别达至1.51元、1.65元及1.88元。

以现价36.85元计算，中银2017年度预测PE为12.8倍，息率为4.1厘。增长股来讲，假设为友邦保险（01299）这类近年盈利增速强劲的股份，按ETNET综合预测现价预测PE为20倍，息率1.7厘，可见，摩根士丹利对中银的中期目标价大幅调升的潜在空间有一定合理性。技术上，中银股价后市只要一直稳守近一年的200天綫支持位30.2元，可考虑逢低收集该股。

收息股升级至增长股，估值的提升确是有一个空间跳板。个股盈利增长不达标，也屡见估值降级的痛苦过程！

中国燃气（00384）估值起落、股价起跌，往往被市场预期与实际盈利数的落差所带动。上周中国燃气又经历一次估值由低向上调的状况，股价由13元急冲升穿15元，昨收报15.3元，续升2.1%。截至今年3月底止，中燃全年纯利按年增长逾82%至41.48亿元，每股盈利84.51仙；末期股息按年增长逾38%至20仙。往绩佳，不是推动中燃股价急升的唯一原因。

中燃估值上调趋势较为明朗，主要看两个原因。一来，困扰多时的政策不明朗因素已消除。国家发改委上周对配气价格监管发表最后定案，核定配气价格时全投资收益率不超过7%，此前市场曾传为6%，已较原来5月中旬公布的草案更佳。摩根士丹利认为，此定案的回报上限更高，加上，没有提及非住宅用户零售价自由化，以及大量用户的直接供应，为下游的燃气经销商提供更多保护。此外，燃气公司管道连接的费用收入并不受此监管限制，只有净固定资产、无形资产及流动资金等被计算在内，不会对燃气企业的盈利造成重大的下行趋势，

二来，中燃近年积极在城镇、农村部署，尤其华北地区，在相关地区日趋严厉的环保政策执行下，未来对天然气的需求只会有增无减，为此公司管理层最新提出进取的经营目标，预计2018至2020年度天然气销售按年增长25至30%，以及每年居民接驳数目目标350万至500万户，目标不难达到。

最新据大和报告指出，在中燃认为政府计划减少燃煤锅炉的政策下，河北煤改气将加速，如果其他省份都跟随河北推动煤改气，公司2020年之后的天然气销售仍会强劲增长的预见性很高，故上调公司2018至2019年纯利预测17%至21%，中期目标价由14元上调至16.6元，接近花旗目标。花旗给予目标价为16.5元；另外，德银给予目标价15.8元，参考摩根士丹利报告，保守则中燃中期目标上望14.6元。

总括而言，相信中燃估值的上调阶段才刚开始，若后市持续力守12元的话，也是逢低收集此类增长股的最佳策略。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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