港报财经评论：有钱投资爱任性，企鹅升空霸地盘--信报6月23日

有钱投资爱任性，企鹅升空霸地盘/ 习广思

港股昨天高开低收，走势仍处于调整格局。周三美股三大指数两跌一升，纳斯特指数是唯一录得升幅，但领涨纳指的不是资讯科技股，而是医药健康股，升幅达3.5%，生化医药股升幅尤其惊人。恒指昨天早市曾升过173点，午市后传出内地大孖沙的信贷受查，中港股市倒跌，恒指最终微跌20点。短期港股仍以调整为主，受惠「入摩」的股份可望跑赢指数，包括A50 ETF、港交所（00388）及一众券商股等。

油价表现持续不济，对股市有几方面不利影响，一是令油股下跌；二是油价落，通胀升不起，令债息下滑，金融股表现受压，低油价的另一个影响是银行在石油贷款的呆坏账可能增多，这点于2015年油价暴泻后已见过；三是油价跌令垃圾债券指数下滑，因为垃圾债中，石油能源企业占了较高的比重，垃圾债息上扬，会影响到整体金融市场的风险胃纳。

伊朗石油部长昨天透露油组正讨论是否进一步减产，惟观乎近两次减产的经验，不论是沙地阿拉伯还是俄罗斯，均对油市失去最终话语权，关键在于美国的石油开采商，它们凭着先进的科技，抵御低油价的能力愈来愈强，它们的产量不断增加，油组再减产，对油价的支持有限。倒不如让油价再跌，以抑制美国的产量，油价寻底之旅应未完。

内地的消息往往令股民措手不及，昨午一则财新网的报道，指中国银监会于6月中要求各银行对多个近年活跃于海外并购活动的大型集团进行授信风险分析，涉及的企业包括万达、复星、海航及浙江罗森内里，这批股份及其债券个别受到抛售而急挫。

这类报道外间难以核实，严重性也难以即时讲得清。据报道，当局只是摸底及排查可能涉及的风险，尚未作出风险判断。究竟是否例行公事，暂时难说，事件对股市可能只是产生短期影响。

互联网巨头在商业世界的话语权愈来愈大，传统行业可说顺者则昌，逆者则亡。亚马逊最近收购高档超市Whole Foods，当天消息公布后美国超市股大跌，好似末日来临咁，持有传统零售股的股民，一听到亚马逊杀到来已经脚软。其实，亚马逊卖鲜活食品是否如卖书一样可以有优势？真系要放长双眼睇吓。

不过，网业巨企的声势的确甚劲，昨天有报道话运动品牌Nike会直接向亚马逊供货，而不再经第三方批发商。

今时今日，做街舖零售以至批发公司愈来愈难捞，可以想像大量职位将会流失。股民趁势最好就避开传统零售及批发行业，睇下利丰（00494）的股价就知这股潮流来势汹汹。

这些网业巨头四出伸展网爪，建立一个网上生态圈，网民为求方便，主要帮衬那一两间网企，最终令市场被垄断，最后可能需政府干预，按反垄断的法规将佢拆骨。网企愈来愈成功，这方面的风险就愈大。不过，距离这日子可能还很远，超级网企财雄势大，有钱自然任性，大可四出搜罗新科技，把业务多元化。

腾讯（00700）有一个职位叫首席探索官（Chief Exploration Officer），究竟搞乜东东呢？原来系四出搜集新科技。据腾讯首席探索官David Wallerstein最近接受访问时话，他的职责是物色一些未来理论上可产生惊天动地影响的意念，但短期回报较难说矣。

例如腾讯投资了研究在月球放置无人机的初创企业Moon Express，以及另一家阿根廷公司Satellogic，它专长衞星拍摄影像；第三间是Planetary Resources，专注开发太空小恒星所需的技术及器材。哗！业务十分之宏大，腾讯的股东可以想像吓10年后QQ再不是你认识的QQ，到时股民可能会问网游咁老土点赚钱呢？（完）

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