港报财经评论：楼价调整非坏事，乾升炒爆更惨烈--信报5月23日

楼价调整非坏事 乾升炒爆更惨烈/ 习广思

金管局再度推出逆周期措施后，多家大行同时出报告，明确指本港楼市已经见顶。与大行睇法相映成趣的是，新盘过去一周热卖，录得数以千张入飞。楼市贵得离奇，却是本港经济命脉，早点调整或许好过乾升炒爆。

花旗研究报告指出，金管局上周五宣布3项措施再度收紧按揭，相信可有效冷却楼市。踏入下半年楼市淡季，加上一手盘可售资源充足，本港楼价或已见顶，维持今年楼市跌15%的预测，意味楼价至年底仍有约20%下跌空间。

花旗重申“减持”本地地产发展股评级，新地目标价为110.7港元，恒地目标价38港元，信置目标价9.67港元。恒地昨天收报49.2港元，目标价睇跌22%；信置收报13.34港元，睇跌27%。

高盛研究报告预期，金管局最新推出的政策偏向配合政府以遏抑本地及海外投资需求，并给予本地首次置业人士优先位置，认为政策收紧，在现时资产转换步伐不明朗的情况，为地产股估值带来压力；预料政策会令地产股估值折让扩大，更偏好拥有商厦的收租股。

上月底野村已出报告预告今年本港楼市将见顶，预测今年楼价走势持续跑赢市场，至今已上升6%，估计全年可升8%，惟将于上半年见顶，因为现时香港欠缺经济因素再推动楼价向上。

野村认为，今年楼市上升动力主要来自中资高价抢地及按揭借贷进取，但两项利好因素都将于明年退减，包括高价抢地不保证楼价获支持，因价格要由基本因素决定，加上明年按息有上升风险，因此明年楼价势将调整。

彭博早前以「97危机的鬼魂仍缠绕香港经济」为题报道，分析楼价不断上升，令市民的供楼负担愈趋沉重，一旦楼价逆转，对香港经济将造成沉重打击，一如20年前。报道指出，目前申请按揭的港人年龄层集中于25至40岁，若未来按揭利率上升，将加重这批人的负担，并大幅削减这批人的消费能力，影响本港经济。

据美国市场研究公司Demographia的数据显示，由于工资增长相对停滞，现在本港一套物业的价格已达到家庭年收入中位数的18倍，高于世界其他任何一个地方。相比之下，澳洲悉尼楼价对收入中位数的比率才12倍，伦敦仅为8.5倍，纽约大都会地区还不到6倍。香港楼价已明显超出普通市民可负担的水平。

该报道认为，这轮楼市上涨周期未知将如何及何时结束，当前风险包括中国发生严重的金融或经济危机，香港将因其经济与内地的联系日益紧密而遭到波及。

一项指标尤其令市场参与者坐立不安。截至去年12月止的5年，住房抵押贷款余额激增逾三分一，现在其规模相当于本地GDP的47%，较1997年的33%高出14个百分点，平均每名港人背负的按揭贷款为15.8万元，较97年亦急增1.29倍。

讽刺的是，楼市急升，原本更难买楼的年轻人却是申请按揭最多的年龄层，很多想搭上楼市快车的人，正从发展商取得额外按揭贷款，是故在二手成交停滞的情况下，新盘销情依然火热，他们还会向父母寻求帮助。

据物业代理称，4月新界某楼盘的首批客户群中，约40%不到30岁，且有近三分一买家在交首期时都向父母借钱，俗称「啃老」。早前摩根士丹利预测香港楼价已经升到阶段顶部区域，预计从今年开始将进入下跌区间，且会进入几年的下跌周期，作为起点，今年将下跌5%。这些预测，信不信由你，不过经历了十多年的楼市升浪，很多人已将风险抛诸脑后，楼市调整未必是坏事，最怕楼价乾升，总有炒爆的一天。（完）

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