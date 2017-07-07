港报财经评论：欧美股债掀波涛，7月防风不宜迟--信报7月7日

欧美股债掀波涛 7月防风不宜迟/ 习广思

环球金融市场开始动荡，美国联储局周三公布的议息会议纪录，局内对何时缩减资产负债表仍意见分歧，市场稍见风吹草动即先行沽货，风险胃纳退潮。7月大市调整格局逐步成形，上半年风平浪静的日子成过去，宜早作防风准备。

港股昨天窄幅上落，股债在欧洲时段却波涛汹涌。法国拍卖30年期国债，认购反应较为审慎，即时触发欧洲及美国的国债孳息抽升，德国10年期国债孳息升破0.5厘，为17个月以来新高，滙丰估计年底目标为0.9厘。接着欧央行公布议息会议纪录，官员认为经济改善、通缩风险纾缓，惟通胀仍偏低，毋须急于收水。

消息本无新意，欧债价格继续跌，10年期德国国债孳息升了9个基点，升幅达19%。最夸张的是瑞士国债孳息，升了5基点，升幅高达68%。

债价急挫，债市血流成河，股市亦大跌。欧洲Stoxx 50指数跌超过1%，大部分板块告跌，跌得较小的是银行股及保险股，主要受惠于债息上扬。

美国6月ADP私人职位增加15.8万个，较市场预期的18.8万个为差。数据未有对债市踩多一脚，已属万幸。今天公布的6月非农职位数据，若表现符合市场预期或高于预期，债息可能藉消息进一步抽升。

今年上半年新兴市场是环球资金的「打令」，港股也顺势受惠。然而，花无百日红，近月新兴市场只是上落市，债市、滙市明显转弱。从所见，安硕摩通新兴市场债券ETF走势一浪低于一浪，MSCI新兴市场货币指数也呈现类似走势。两者之强弱往往是欧美资金进出市场的指标，MSCI新兴市场股市ETF暂时呈横行之势，未见跌浪迹象，不过仍须提高警觉。昨天美元兑欧洲货币普遍下跌，兑新兴市场货币则展现强势，反映新兴市场正在转势。

亚洲股市方面，自7月起，印度、印尼及台湾股市均录得外资净赎回，金额介乎1亿至3亿美元之间，未算严重。南韩股市因新政府上台，而录得逾亿美元净流入。整体而言，亚洲区的走资情况未算严重，外资还是观望居多。

另一个不利指标是摩根士丹利环球贸易领先指数回落得颇急，该指标的升跌往往领先新兴市场股市一段时间，对亚洲区而言，国际贸易是带动区内经济及股市的重要力量，一旦转差，股市都几难有运行。

人民网仍未肯放过腾讯，昨天中午发表近期第三篇有关腾讯旗下游戏《王者荣耀》的文章，以此为引子大谈企业应尽的社会责任。文章说：「移动时代，处处有机会，也可能处处有漏洞，能不能以最快的速度、最好的品质打上系统补丁，在某种程度上决定了未来竞争力。」

相信QQ高层睇完这篇文章后都几头痕，系统处处补丁（即在软件系统中增添程式以补漏洞），用户用起来不爽，生意将受打击。游戏软件像电影或大众传媒般，都系要捉对用户的七情六慾才能畅销，譬如健康食品只合小众市场，能满足大众味蕾的食品才有大市场。要做到人民网提出的要求，QQ就不应有今日的估值。这次风波最后点收科，或者要随时间慢慢平息。内地往往是舆论先行，政策跟尾，所以风险始终存在。

QQ昨天承接周三纳指升势而上扬，系威系势高开275港元，已是全日高位，查实在273至275港元之间的成交不多，主要成交集中在271.6至273港元，每个价位平均有百万股成交，大户出货颇有耐性，不会滥沽，期间每个价位都填得满满，甚有秩序。

除非外围突生变，否则QQ股价一插到底的机会不高，像周二般单日跌11港元的可能性较低。QQ股价本月或在260至270港元之间上落。不过，投资者宜留意腾讯是很多重要指数的重磅股，若流入亚洲的资金有变，腾讯的沽压势比人民网引发的沽压来得巨大。（完）

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