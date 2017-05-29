港报财经评论：母司去并购，吉利同享福--经济日报5月27日

母司去并购 吉利同享福/ 林瑞芬

港股下周结算，如无意外，高收结算。目前是睇国指追落后的能力，国指昨收10,579，升0.08%，技术上，10,500至10,700阻力区若确认突破，可破争持之局。

港股周四午市升幅扩大因A股反弹，上证昨日靠稳，港股亦然。上证昨收3,110，微升0.07%，技术上，筑小双底，若守3,100，回探3,200阻力。

大市成交额656.45亿港元，综观港股大蓝筹表现，濠赌股续延升势，银河娱乐及金沙中国昨分别升0.1%及1%。中资金融股靠稳，平保终突破50港元阻力，最高见50.9港元，收报50港元。只是中资石油股，因周四油价急回受压，中石油、中海油跌0.9%。技术上，恒指企稳25,000，挑战上升通道顶26,000左右。昨收报25,639，升0.03%。

市场目标仍然在蓝筹中资股身上。当中，吉利汽车可留意。其控股公司吉利集团刚公布，将收购马来西亚的国民汽车品牌宝腾汽车49.9%和路特斯51%股权，并且为宝腾汽车独家外资战略合作伙伴，预计双方将于2017年7月中旬前签署最终协定。

虽然此为母公司行动，但日后不排除注资入上市公司，或吉利与宝腾合作拓东南亚低、中档汽车市场。一带一路正积极推进，吉利集团此次收购，当是配合国策，进入东南亚市场，拓展市场空间。

据招商证券分析，东南亚已形成巨大的经济体即东盟自由贸易区，吉利集团将可以用宝腾的工厂在马来西亚快速推进当地语系化生产，利用宝腾的网路拓展东南亚汽车市场。

该地区80%的国家使用和中国相同的左軚车，消费者习惯相似。东盟2016年汽车销量约320万辆，假设吉利获10%市占率，每年可以贡献30多万辆销量，相当于公司2016年近40%的总销量。

收购完成后，吉利集团将同时拥有本港上市的吉利汽车、领克、沃尔沃、伦敦计程车、宝腾和路特斯六个汽车品牌，产品结构覆盖自主、豪华品牌、超豪华品牌，覆盖低中高豪华档次，品牌资源亦从中国、欧洲拓展到东南亚，完善全球化布局。母公司更有竞争力，子公司可望配合。

吉利汽车目前已是国内自主品牌龙头，去年销量在自主品牌中仅次于长城，并且轿车（博瑞、帝豪）、SUV（博越、远景SUV）系列在市场畅销，今年公司销量有望超过百万。此外，公司已与沃尔沃形成全面的技术合作，借助沃尔沃全球豪华品牌的技术和品质，有望率先突破自主品牌车型天花板，汽车配件国产化有望提速。LYNK品牌与沃尔沃共用CMA平台（Compact Modular Architecture）。该平台由吉利中欧汽车技术中心（CEVT）负责研发，沃尔沃将在该平台上打造全新XC40等车型。借助沃尔沃的技术背书，LYNK品牌有望实现向上突破。全新高端品牌LYNK&CO，计划第一款SUV车型将于2017年下半年上市，端视市场反应，若良好将进一步催化吉利的估值上调。

综合最新中、外券商预测，中信证券预计吉利汽车2017/2018年度每股盈利分别为1.02/1.31元人民币，中期目标价上望至17港元。海通证券建基于预计公司2017及2018年新车销量分别为115万/138万辆下，预测该股2017/2018年度每股盈利分别为0.90/1.20元，中期目标价上望至16.21港元。摩通预测该股2017/2018年度每股盈利分别为0.89/1.20元，中期目标价上望至14.5港元。

吉利现价11.84港元预测市盈率，最保守估计11至12倍，但乐观估计的约为10倍，其实接近国内同类汽车股如上汽集团的市盈率水平。上汽4月以来逆上证指数攀升，至今累计升幅近25%，而吉利汽车4月以来就主要上落整固为主，若上汽回吐，不排除中资换马吉利。配合技术指标分析，见保历加通道正横行轻微向上蓄势扩，后市密切留意12港元阻力一旦有效突破，反覆摸顶，首目标可先参考摩通保守的目标价14.5港元水平，止蚀10港元。（完）

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