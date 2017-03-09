港报财经评论：水利基建吃香，联塑中綫看涨--经济日报3月9日

水利基建吃香 联塑中綫看涨/ 林瑞芬

港股维持反覆整固之势，昨日先跌后回升，但升跌都有限度。恒指收报23,782点，升幅0.4%；国指收报10,280点，升幅0.5%，大市成交额约690亿港元。

市场个别发展，汽车股又受追捧，昨日吉利汽车抽升8%，收报11.56港元、广汽集团及长城汽车分别抢涨3.7%及1.9%。三间公司近周公布的2月份销售数据均理想，市场借题发挥炒上。

大市方面，近周已明显缩量，反映投资者有所顾虑，除非有新的催化剂，不然，大局以整固为主，直至美国联储局确认本月加息才有方向。技术上，恒指回吐宜守稳50天綫23,200左右，而国指宜守稳10,000点附近水平。

跟进佳绩股，笔者近月曾推介的中国联塑，今天将作详细的投资分析。截至2016年12月底止，联塑全年度录得收入172.21亿元人民币，按年增加12.8%；毛利达45.82亿元，按年升16.4%；纯利增长18.6%至19.22亿元；每股盈利62分，按年增19.2%；末期息15港仙，按年增15%。

最新据国家水利部副部长田学斌于全国政协农业组联组会议上透露，十三五时期，水利建设投资初步估算规模为2.43亿元，较十二五规划投资规模增长35%，较十二五时期实际投资增长20%。今年计划新开工15项重大水利工程，在建投资规模超过9,000亿元。国家积极推动水利工程，就助力联塑的核心业务。以去年度业绩显示，集团来自塑料管道及管件的收入占总收入85.6%，按年增长8.4%至147.45亿元，收入持续稳定增长，有赖中国的国策推动。

近年，内地政府采取多项措施推进新型城镇化建设，实施地下管网改造，又推动「海绵城市」项目，对管道及管件的需求可延续性强。去年，联塑又入股内地上市公司巴安水务，该公司主营业务覆盖工业、市政污水处理、海水化淡、固体废物处理、天然气调压站与分布式能源及其他服务等，将可与联塑核心业务产生协同效应，从而捕捉到内地巨大的管道商机。

以经营效益方面分析，联塑的产品是按成本加成基准来决定产品价格，去年下半年，原材料市价虽升，但集团在平均售价轻微调低了2%以增加竞争力。虽然售价下调，但期内因集团推进生产基地自动化及扩产带来生产规模效益，管道及管件业务的单位毛利率反而由2015年度的27.8%上升至2016年度的28.9%。据里昂最新报告分析，今年度相关业务的毛利率料持续有上升趋势，因根据经验，PVC管道的毛利与煤价的关连性较高，目前煤价之反覆上升势头较高，故预料联塑的PVC管道定价可随着煤价的成本上升，里昂估计其今年度的平均售价按年增加8%。

综观联塑主业收入稳中有升之下，另外两项（分别为建材家居产品及联塑商城）收入的增长潜力也不容忽视。内地对房屋的刚性需求大，每年对建材家居产品有一定需求。去年度，联塑相关业务的收入就录得23.9%的增长。多元化电子商贸平台联塑商城去年度也快速增长，收入从2016年上半年的1.57亿元，上升至2016年下半年的8.61亿元，下一步集团计划把商城引入海外市场，以把握「一带一路」的政策商机。无疑，联塑商城在2015年才推出，早期发展要先承担资本开支，利润谈不上有太大贡献，然而，电子商贸乃国际发展趋势，还是需要耐性观察成效。里昂证券引述联塑管理层指出，去年度有大约18亿元资本开支为相关项目投入，2017年度预算为12亿元，就项目的资本开支高峰期应在2016年度，之后便会逐步减少。里昂估计今年度，联塑每股盈利可达0.74元，按年增长约19%，中期目标价由6.5港元调升至7.3港元。

配合周綫图分析，联塑股价自去年反覆回升，形成中期上升通道，短期临界5.85港元阻力，有一定反覆，但如盈利趋向为佳，最终看成功突破挑战上升通道顶部甚至顺势回探2015年收市高位7.42港元，折合预测市盈率（PE）也不足10倍，并非高不可攀。止蚀5港元，未有货者宜候低收集，昨收报5.81港元。（完）

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