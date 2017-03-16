港报财经评论：油价滑落，航空及相关股冲高--经济日报3月16日

油价滑落，航空及相关股冲高/ 林瑞芬

港股周一爆升完之后，是否确认重展升浪，还看美国联储局落实加息之后，市场会否借消息落实并已消化而有所为。

恒指昨收23792点，跌幅0.2%，技术上，要进一步突破24200左右的阻力，才有较明朗的上升延续趋势。

国指昨收报10272点，跌幅0.4%。技术上，国指宜重攀10500点楼上，预料10000关支持力仍强大。

个别股份而言，中兴通讯（深：000063）已于上周公布与美国政府达成和解协议，A股仍未复牌，效率认真慢，中兴通讯H股（00763）因此得益，昨续被抢升3%，收报14.2元。5G时代来临，中兴于技术方面的优势更胜3G及4G时代，相信中期更具优势，与美国纠纷的消除，前景无疑较为明朗化。

技术上，中兴通讯突破中期阻力13.4元左右之后，如能持续稳守其上，反覆回升，向上至16.6元才有较大的阻力。

国际油价近月又显着滑落，中资航空股迎来春风，在预计燃油成本压力有所下降的藉口之下，中国国航（00753）、南方航空（01055）及东方航空（00670）H股昨分别升3.2%、4.8%及6.5%。较早前，内地春运的数据理想，统计显示春运40天（1月13日至2月21日）民航共运送旅客5,904万人次，农历同比增长约11%，高于去年农历同期约8%的增速；执行航班55.2万余班，农历同比增长约28%，高于去年农历同期约19%的增速；平均客座率达84.2%，处于高位。利涨航空股因素已在发酵，油价的持续回落，叠加利涨因素。

油价短期回落，对航空股的影响大。据中信证券分析，早前市场一般估算今年首季平均油价在55美元水平，但近周油价急挫，平均油价或可降至50美元，航空公司较原假设下的利润弹性有望达4.5亿至6亿元（平均油价每下降1美元的业绩弹性为0.9亿至1.1亿元），其中南航的油价敏感性及弹性最大，所减省成本最多，增厚利润空间较大。

中綫方面，中资航空公司过去两年在调整负债结构，三大航企美元负债比例已由此前70%左右降至40%左右，因此，今年的业绩对滙率贬值的敏感性将显着下降，2017年整体滙兑损失对航空公司净利润影响更有望大概率同比改善。民航的混改也是起积极的变化。2017年初，电力、石油、天然气、铁路、民航、电讯、军工等七大领域又有三家代表性央企（中国铁路总公司、中国兵器工业集团、中国南航集团）提出积极推进混改方案，加上前期入选央企混改首批试点的六家集团，预计后续将更多央企参与。加上，国家主席习近平上月考察北京新机场建设，预示民航领域的混改，有望积极被加速，引述招商证券，三大中资航空股各有混改的方向，国航或以航空维修、地面服务或将成为突破领域；东航的混改消息就频出，静待方案落地；南航进行交叉持股或设立子公司或为重点。

国航A股（沪：601111）最新公布，已顺利以非公开形式，以每股7.79元（人民币•下同）发行14.4亿股，募集资金总额约112.18亿元，扣除发行费用之后，净额约为112亿元。大股东中国航空集团持有公司股份比例由发行前的53.46%降至51.7%，中国国有企业结构调整基金认购2.31亿股，折合约18亿元，持股比例1.59%，成为第七大股东。是次国航所募集资金将用于购买15架波音B787飞机项目（含座椅等其他机内配套辅助设施）、直销电子商务升级改造专案、机上WiFi项目和补充流动资金，主要利中期的发展。

一来，该股股价仍未有同步航空股冲试季内高位18元左右；二来，中国民航信息在内地的民航分销系统具主导地位，盈利的波动性低于三大中资航空股。国际油价有跌有升，波动始终较大。中国民航信息股价未有显着失守17港元，若能突破18港元，上望19港元，昨收报17.8港元，升幅4.1%。（完）

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