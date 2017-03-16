港报财经评论：油价滑落，航空及相关股冲高--经济日报3月16日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
油价滑落，航空及相关股冲高/ 林瑞芬
港股周一爆升完之后，是否确认重展升浪，还看美国联储局落实加息之后，市场会否借消息落实并已消化而有所为。
恒指昨收23792点，跌幅0.2%，技术上，要进一步突破24200左右的阻力，才有较明朗的上升延续趋势。
国指昨收报10272点，跌幅0.4%。技术上，国指宜重攀10500点楼上，预料10000关支持力仍强大。
个别股份而言，中兴通讯（深：000063）已于上周公布与美国政府达成和解协议，A股仍未复牌，效率认真慢，中兴通讯H股（00763）因此得益，昨续被抢升3%，收报14.2元。5G时代来临，中兴于技术方面的优势更胜3G及4G时代，相信中期更具优势，与美国纠纷的消除，前景无疑较为明朗化。
技术上，中兴通讯突破中期阻力13.4元左右之后，如能持续稳守其上，反覆回升，向上至16.6元才有较大的阻力。
国际油价近月又显着滑落，中资航空股迎来春风，在预计燃油成本压力有所下降的藉口之下，中国国航（00753）、南方航空（01055）及东方航空（00670）H股昨分别升3.2%、4.8%及6.5%。较早前，内地春运的数据理想，统计显示春运40天（1月13日至2月21日）民航共运送旅客5,904万人次，农历同比增长约11%，高于去年农历同期约8%的增速；执行航班55.2万余班，农历同比增长约28%，高于去年农历同期约19%的增速；平均客座率达84.2%，处于高位。利涨航空股因素已在发酵，油价的持续回落，叠加利涨因素。
油价短期回落，对航空股的影响大。据中信证券分析，早前市场一般估算今年首季平均油价在55美元水平，但近周油价急挫，平均油价或可降至50美元，航空公司较原假设下的利润弹性有望达4.5亿至6亿元（平均油价每下降1美元的业绩弹性为0.9亿至1.1亿元），其中南航的油价敏感性及弹性最大，所减省成本最多，增厚利润空间较大。
中綫方面，中资航空公司过去两年在调整负债结构，三大航企美元负债比例已由此前70%左右降至40%左右，因此，今年的业绩对滙率贬值的敏感性将显着下降，2017年整体滙兑损失对航空公司净利润影响更有望大概率同比改善。民航的混改也是起积极的变化。2017年初，电力、石油、天然气、铁路、民航、电讯、军工等七大领域又有三家代表性央企（中国铁路总公司、中国兵器工业集团、中国南航集团）提出积极推进混改方案，加上前期入选央企混改首批试点的六家集团，预计后续将更多央企参与。加上，国家主席习近平上月考察北京新机场建设，预示民航领域的混改，有望积极被加速，引述招商证券，三大中资航空股各有混改的方向，国航或以航空维修、地面服务或将成为突破领域；东航的混改消息就频出，静待方案落地；南航进行交叉持股或设立子公司或为重点。
国航A股（沪：601111）最新公布，已顺利以非公开形式，以每股7.79元（人民币•下同）发行14.4亿股，募集资金总额约112.18亿元，扣除发行费用之后，净额约为112亿元。大股东中国航空集团持有公司股份比例由发行前的53.46%降至51.7%，中国国有企业结构调整基金认购2.31亿股，折合约18亿元，持股比例1.59%，成为第七大股东。是次国航所募集资金将用于购买15架波音B787飞机项目（含座椅等其他机内配套辅助设施）、直销电子商务升级改造专案、机上WiFi项目和补充流动资金，主要利中期的发展。
一来，该股股价仍未有同步航空股冲试季内高位18元左右；二来，中国民航信息在内地的民航分销系统具主导地位，盈利的波动性低于三大中资航空股。国际油价有跌有升，波动始终较大。中国民航信息股价未有显着失守17港元，若能突破18港元，上望19港元，昨收报17.8港元，升幅4.1%。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
百利得(KSS): Key Safety Systems Inc 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选