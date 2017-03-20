港报财经评论：润地宁沪高速，炒业绩胜算高--经济日报3月18日

润地宁沪高速，炒业绩胜算高/ 林瑞芬

本周四恒指以过千亿元成交额升穿24200阻力，好友声势壮，但周五未见升势再冲，更有个别汽车股急速回吐，反映投资者审慎。

毕竟接近3月底季结，有套利的锁定回报是最安全的做法。恒指昨收报24309点，升幅0.09%，技术上，宜稳守于24200楼上，不然，升势又受阻，25000看似近又那么远了！国指昨收报10513点，跌幅0.12%，技术上，10600为短期关键阻力，后市宜确认有效突破，不然，再上一层楼的机会下降，反覆以50天綫10000左右为关键支持位参考。

个别股份回吐，中资汽车股跌幅明显，长城汽车（02333）、广汽集团（02238）、吉利汽车（00175）跌幅8.9%至10%不等，表现较令人失望。汽车股突然「被撞」，或与长城汽车公布将于3至5月期间推出红包抽奖促销活动有关。据花旗发表研究报告分析，相关促销活动是为市场进入淡季作准备，虽然，可能会为对手带来压力，但同时，投资者也担心汽车股的毛利率会受损。高盛指出，长城汽车的SUV汽车降价较预期更早到来。一般而言，代工生产商会先根据首季销售数据分析全年走势后，4月才开始减价，现时提早减价，启示市场的竞争压力恐不少。

综观今年1月以来，吉利股价一度累计上升74%、长城汽车累计升幅43%、广汽集团累升52%，其实已远远抛离国指（同期只累升11%左右），因此，稍有风吹草动，汽车股很容易就被淡友有机可乘，高位呈较大波动，并不是好现象，短期不是趁混乱收集的好时机。

往后，个股的表现，还是离不开会否有业绩的冲击或者是刺激。又同大家睇睇券商点估，据瑞信报告估计，下周三公布业绩的华润置地（01109），表现可全面改善，预料去年核心盈利按年增长18.3%至164.21亿元；每股盈利按年增长15%至2.34元；预料毛利率录得1.2个百分点的改善，至32.4%；另外，华润置地去年全年每股派息料增长24%至0.71元。瑞信认为，虽然以出报告时股价报22.8元计算，2016年度预测息率只有3.1厘，但华润置地全年租金收入录得70亿元，已足以支持派息，在预计集团可以继续增加收租物业组合下，经常性现金流强劲将可支持进一步的增加派息政策。作为内房股龙头之一，相信华润置地的业务模式可支持其长远的增长，因此，瑞信在业绩公布前上调华润置地中期目标价，由25元调升至28元，维持「跑赢大市」评级。配合走势图分析作参考，按23.6元阻力之所在，能否进一步向上，视乎能否突破23.6元，还是跌穿20元支持位，润地昨收报22.55元。

另一方面，中金公司对将于下周五公布业绩的宁沪高速（00177）的盈利预测有所上调，分别把2016及2017年盈利预测上调6%及5%，至31.5亿元（人民币．下同）及34.2亿元，对2016、2017及2018年经常性盈利预测增长分别为19%、8%及6%。

有此预测，主要因为货车流量增长将带来盈利弹性。国内严厉治超新政于去年9月21日起施行，执行力度严格，使得超限运输的情况大减，因此相同的货物需要更多车辆运载；地方公路严抓超载将使货车绕行的收益减少，或将促使货车司机行走更为快捷的高速公路。

据中国交通部资料显示，高速公路货车流量去年10月起明显加快，预计至少今年1至9月货车流量将同比受益。今年1至2月公路货运周转量累计增长7.7%，快于去年同期的1.7%和2016年全年的5.6%，加上，重卡销量持续回暖，有数据佐证。

中金公司看到宁沪高速货车流量去年8月开始转正，去年第四季增速加快，第四季整体车流量增速8.4%，高于第三季的6.9%和上半年的5.2%。货车回报丰厚（收费高，成本仅略高于小客车），货车流量加速将有望增厚集团盈利。此外，预计宁沪高速有额外的房地产收入，其前三季度房地产预售额已达10.7亿元，但仅确认3,500万元收入，今年确认的收入可能达8亿元。

配合走势分析作参考，宁沪高速2月以来交投增加，正反覆上探11.3元阻力，如能进一步突破，可参考中金估算的12.8港元中期目标价水平，昨收报10.98港元。（完）

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