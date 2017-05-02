港报财经评论：深高速首季绩优，可攻可守--经济日报（4月29日）

深高速首季绩优 可攻可守/ 林瑞芬

港股下周一及周三又因假期休市，下周只有三个交易日。

本周以来，在日均不足800亿港元的交投下，恒指虽然冲高，但没有国指、港交所配合，恒指短期再可冲空间，及持久力宜审慎地在长假期验证。假期后，交投升到800亿至900亿港元，才有把握推进。

恒指昨收报24,615，跌0.34%。观乎恒指阴阳烛月綫图所示，25,000左右始终是近十年的密集阻力位，只有2007年及2015年曾经冲破，后市恒指若再挑战25,000，是点到即止，还是强劲冲破？若没有利好新的催化剂，以现况700多亿港元成交攻坚，恒指恐怕只能点到即止25,000。不过，今年中，A股又有大机会被纳入MSCI，或有催化可言，好友如能把握好，不排除于后市强势突破25,000。

4月而言，国指虽然被上证拖后腿，但观乎周綫图，国指的整固尚在可控幅度之内，只要守稳于上升通道底部近9,600水平楼上，整固势过后，在收复50天綫（现近10,310）确认回升势之后，反覆趋探上升通道顶部，中期目标最少看11,000，昨收报10,219点，跌0.4%。

大市升浪有待确认，如假期后依旧反覆，但没有大跌凶险，个股钻研，选股基本面优先。讲稳阵，就可以留意只深圳高速。集团首季录得营业收入10.3亿元人民币，同比增长3.4%，扣除顾问公司不再并表的影响，增长10.9%；归属母公司净利润为3.5亿元，同比增长39%，胜市场预期。确认了贵州银行的投资收益、确认贵龙地产项目房地产收入，以及本业公路收入稳健增长，均是深高速季绩佳的主因。一季度其并表路段车流量增速为11.3%，胜于去年四季度的9%和去年同期的10.1%增长表现，主业稳健。向前看，深圳地区经济活力持续，将继续支撑车流量的快速增长。长远计，粤港澳大湾区利好交通一体化，集团投资的外环高速将可望到时收成。

公路业务之外，深高速的房地产资产价值也不容忽视。今年首季，集团就确认了贵龙地产专案收入，而其所持有的梅林关开发专案，地理位置优越，升值潜力大。据中金公司估算，该专案归属公司的每股价值为1.19元。该项目2016年底已基本完成了拆迁补偿协商，于2017年初已启动拆迁工作。公司有可能出售部分股权，引入房地产商合作开发。另外，公司已参与深汕特别合作区南门河水系综合治理专案、增资深圳水规院，转型环保业务稳步推进，惟转型刚始，不能过分憧憬可于短期带来丰厚盈利贡献。

以中金公司估计，深高速2017、2018年每股盈利分别达0.62元及0.74元，今年盈利预测尚未包含益常高速，如果下半年开始并表，将增厚盈利约4%，中期目标9.12港元。兴业证券则估计深高速2017、2018年每股盈利更分别达0.74元及0.79元。外资花旗证券则估计该股2017、2018年每股盈利为0.56元及0.59元，相对保守，但中期目标价由7.1港元上调至8.4港元，就不算保守。配合附图走势，后市只要坚守6.9港元水平，向上盼反覆回探8港元。

最后回说中央4月密集出台金融监管政策，严风香港都感觉到，中、港银行股股价略有所压，内银H股现股价均在3月高位之下。在金融去杠杆风眼下，券商就表示不用担心会对内银股构成特大压力。据招商证券分析，本轮监管的核心是金融降杠杆，最终目标是推动资金「脱虚向实」。草根调研情况显示，目前实体经济部门的融资需求正在恢复，以扩产能为目标的中长期贷款需求正回暖。央行没有缩表、银行只有资产结构调整，银行收缩表外和表内非信贷资产会对营业收入造成一定压力，但在不良压力缓解、拨备反哺利润的行业大环境下，监管加码不改内银业今年收入增速放缓、利润增速快于去年的趋势预期。个别内银股的利润增速反弹幅度将出现显着差异，这主要由各家已分化非常大的资产品质、拨备水平和负债能力所决定。

按近周公布，中信银行截至今年3月底止首季录得纯利113.89亿元，按年增长1.69%；民行同期纯利142亿元，按年只升3.6%。建行同期纯利700.12亿元，按年增长3%。招行>同期纯利199.77亿元，按年则升8.87%。确是显示股份制内银股的利润增速走分化。在金融监管下，股份制内银股的非利息收入业务经营，或不及之前进取，但中期来讲，减少冒险的成分，有利银行业健康发展，对内银股利润面属正面。（完）

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