港报财经评论：清明时节水乾乾，且战且走袋住先--信报3月31日

清明时节水乾乾 且战且走袋住先/ 习广思

未到清明，北水先休业，港股成交淡静，市场无乜气氛，内地长假前资金较紧，拖累沪深两市有较大跌幅。恒指昨天下跌0.37%，国指亦跌了0.78%，预料要等到下周三清明节假期后中港复市，才有较明确的方向。4月份的策略，是趁高减持，且战且走。

清明节假期在即，加上季末效应，内地资金面偏紧，国债隔夜逆回购利率昨天抽上30厘，2至3日到期的逆回购利率亦飙升至10厘以上，资金紧张，令内地A股下跌，上证指数挫0.96%，深成指数跌1.64%，是近期较为大的跌幅，相信要到下周三复市，资金紧张情况才得以纾缓。

今年首季，中国楼、股、车市均表现不错，经济增长应可交到功课。不过，也有券商开始担心今年稍后内地的经济增长动力将会放缓。

麦格理估计，内地楼市开始进入调控阶段，今年楼房销售将会倒退10%，远差于去年的22%增幅；汽车销售增长5%，去年则增长14%。

两大经济火车头放缓，生产者价格指数（PPI）稍后亦会见顶。此外，按日本的发展经验，私人房地产投资占GDP达9%时便会见顶，内地已达此水平，房地产占GDP的比重日后将会如日本般逐步下滑，这将导致固定资产投资难以再像过往般增长，而政府收支缺口日大，今年财赤占GDP达4%，财政力度难再进一步扩大，中国经济明年将会放缓至6%水平。

麦格理认为，去年初开始的环球经济反弹将近尾声，环球工业生产增长接近见顶，商品价格经一轮急升后，周期将尽，煤炭、铁矿石、铜、钢材等价格，到下半年会较上半年有不同程度的跌幅。原油供求今年第三及第四季虽然会出现供不应求，需求较供应多百万桶，但到了明年，供过于求的情况会重现，2018年开始，环球会重陷通缩的阴影。

这份报告对前景的看法，与今日环球股市的表现可说是天南地北。不过，报告的内容并非天方夜谭， 经济总是一个周期，有起亦有落，作为散户，最紧要进退有序，趁4月份市况出现季节性升市时，策略性减持套现，且战且走，把利润「袋住先」亦十分合理。

4月至年中，将有法国总统大选，美国的税务改革方案亦会在这段时间酝酿，争议应该不少，令金融市场起落跌荡，加上内地楼市调控及收紧资金供应的经济效应会陆续浮现，均会为市场带来不明朗因素。投资之道，既然唔知，就唔好乱博。

内银陆续公布业绩，无惊无喜。以工行为例，昨天收市后公布的成绩表虽然略胜预期，但息差收入下跌，净息差收窄，佣金及费用收入增长轻微，呆坏账平稳，最大改善是经营开支减少了3.5%，令股东应占溢利有0.4%升幅。

观乎工行过去5年的股价走势，平均价为5港元，昨天收市价5.12港元，只是高了少许，4月份若资金充裕，有机会升上距平均数1个标准差，即5.6港元；然而，要见大时代的7港元水平，看来难度颇高。未来内银的盈利水平至叻都得个平稳二字，估值难以大幅调升，低位买来收息唔错，上落市格局唔易打破。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘