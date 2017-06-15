港报财经评论：港美息差太过阔，地产换马材料股--信报6月15日

港美息差太过阔，地产换马材料股/ 习广思

美国联储局议息之际，道指与标普500指数周二再齐创新高，纳斯特100指数在50天移动平均线亦找到支持反弹。美银美林基金经理调查显示，受访者认为美股偏贵的比率创新高，但你有你话贵，嗰市就我有我照升。噚日恒指在腾讯（00700）翻生下，都升了23点，QQ收报277.4元，U盘时段股价唛高一蚊，都有点离奇，令全日升了5大元。

今晨联储局公布议息结果，调升联邦基金利率四分一厘应无悬念，关键是对未来的货币政策走势会否比之前更鹰。

今年以来，美国的经济数据普遍未如预期，联储局本应毋须太紧张，但失业率日低，劳动市场供应日紧，薪金推动的通胀的压力愈来愈大，可能令耶伦把货币政策收得更紧。加上美元疲弱，债息下滑，金融情况宽松，美股不断创新高，都为联储局进一步收紧政策提供有利条件，所以，也不能抹杀今次议息有意料之外，今早大家便知是鹰是鸽。

至于本港利率，在资金仍十分充裕下，银行有条件不跟美国加息。不过，若港美息差拉得更阔，港元跌穿7.8水平，金管局的取态会颇值得留意。该局上月19日公布提升银行新造楼按的资本要求，所谓羊毛出在羊身上，于26日几大银行宣布调升H按0.1厘。 从宏观风险管理考虑，面对本港水浸的局面，金管局有权采取进一步的措施，令港息跟上美息。

2005年金管局推出三招优化联滙，其中一招便是在强方与弱方兑换保证范围，该局可行使酌情权作出市场操作，维护货币发行局的公信力。现时港元3个月拆息低美元0.48厘，是金融海啸之后未见过，究竟当局可接受这情况多久呢？真系无人知， 港元跌穿7.8水平后，会否干预，抽高同业拆息呢？若拆息忽然抽升，最受影响的会是地产股，现在蓝筹地产股的估值不算便宜，加上有干预的风险，值博率较其他板块为低。

昨天本栏谈到商品股下半年有机会跑赢指数，睇番伦敦期铜及期铝价格处于高位徘徊，按年录得不俗的升幅，铜股铝股的盈利今年增长会颇好，不少材料股都会有相似情况，内地仍在去产能，对商品价格有支持，就算是楼市调整，固定资产投资增速减慢，但只要能控制好供应，价格不虞急跌，情况有别于前几年，削产能只得讲字。

这批材料股包括水泥、铜、铝、纸业及钢铁股，在2月底至3月初见顶回落，理由是内地加强去杠杆，打击影子银行，大城市推出冷却楼市措施，人行货币政策有转紧倾向。经过约3个月的调整，纸业、水泥及钢铁股5月份开始见底回升，踏入6月份，江西铜业（00358）、中铝（02600）及洛阳钼业（03993）亦开始起步，材料板块仍是短期值得加仓的地方，无谓单注独买科技股，下半年组合投资拟较分散。

至于资金面方面，今年去杠杆，与2013至2014年的一波有点不同，力度没有那么猛，收吓放吓，即习总不时讲的掌握好调控的力度。近几月人行及监管方面的收紧行动，经济已有放缓的迹象，昨天公布的首五月固定资产投资增长放缓至8.6%，其中房地产投资增长8.8%，属年内新低，货币供应M2增长只得9.8%，更是历史新低。

在经济动力放慢下，不论货币政策或监管力度近期都应松一松，本周内地的债息近期回落得较快，开始反映经济前景放缓。资金面将较宽，对材料股可起支持作用。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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