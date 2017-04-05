港报财经评论：港股恐回吐，收集沪杭甬--经济日报4月5日

港股恐回吐 收集沪杭甬/ 林瑞芬

港股首季表现标青，一有北水滋润，二多少也为美股抽高所推动。

惟3月以来，美股老牛收火，道指受制21,000展开回吐，近周正考验50天綫20,550左右的支持力，新一季不宜有失，不然，会对港股构成整固压力。北水在3月尾减缓流入，目前正重新检视流动的情况，从内地严管楼市及资本市场炒作政策导引下，相信北水仍有可能来港追逐更佳的回报率，预计年内北水仍有机会流入，只是时间问题。

今年6月MSCI将公布是否将中国A股纳入主要股票指数的结果，敏感时刻前后，可能是北水再流入港股大炒的机遇。4月大市若略为整固非坏事，等5月至6月再炒，可能性存在。大趋势而言，按恒指周綫图分析，50周及250周平均綫正接近滙聚于22,500，可视为季内关键支持，除非有特别利淡因素，不然，估计22,500的中期支持力强，守稳其上反覆推进机会高。中期阻力关键是25,000，能配合成交突破就好世界！

国指 10,000至50天平均綫10,200左右为短期整固的关键支持点，如无意外，整固不会失守此支持区。

回顾国企业绩，当中，有些业务的组合及结构平衡术得宜，保障股息的分派稳定，对长綫投资者有一定吸引力。今日就拿浙江沪杭甬来作分析，其2016年度收入按年同比下降9.2%，报97.35亿元人民币，但期内实现归属于公司拥有人溢利按年同比增长1.6%，录得30.37亿元；对应每股盈利69.94分；派发末期股息每股29.5分，连同已派付的中期股息每股6分，共派发股息每股35.5分，按年增加4.4%，派息比率保持着近五成水平。

基本上，沪杭甬现时的业务结构为公路与证券业务并行，一守一攻。因此，去年度集团的证券业务不大理想，浙商证券录得收益41.75亿元，同比下降26.2%，其中佣金收益26.65亿元，同比下降32.2%；证券业利息收益为15.1亿元，同比下降12.6%。不过，就有收费公路的收入增长补足。期内，公司所辖沪杭甬高速公路、上三高速公路、甬金高速公路金华段、杭徽高速公路以及徽杭高速公路的车流量自然增幅就分别约为8.6%、8.5%、8.7%、7.8%及8.0%。

新《收费公路管理条例》若于后市出台，预计对公司的运营管理会有正面影响。原因一方面是今后政府出台收费减免政策需进行相应的补偿；二是对逃费车辆的处罚力度加大，将对公司的收入有更佳的保障。

不过，3月浙江出台集装箱运输车辆费用减半政策对公司喜忧参半，收费率减少，但同时，降低收费标准可能吸引更多集装箱车辆通行高速公路，增加在公司所辖高速公路的行驶里程，对违规的集装箱车辆收费，也可以增加公司收入。据国元证券综合分析及预测，公司五条高速公路通行费增长今年或达6%左右。

至于公司的证券业务，今年不排除有惊喜的表现，MSCI纳入A股的机会率甚高，或对内地证券业制造一波惊喜。其次，浙商证券正力争于今年上半年实现上市。公司现在所形成证券、期货、资管、投行等全牌照的金融证券业务，已成为高速公路业务以外的第二主业。按去年度计，通行费业务收入占比总收入54.2%，而证券业务收入占比总收入42.9%。

参考瑞银证券估沪杭甬2017年度每股盈利为0.69元，每股股息0.37元，中期目标价上望11.4港元。配合其周綫图分析，该股确认突破10港元，中期目标挑战至12港元左右才有较强的阻力，中期要抵瑞银的预期目标似乎不难。现价（周一收报10.18港元）预测息率逾4厘，后市采取逢低收集，9.4至9.5港元也是理想收集区间，因预测息率近4.5厘，止蚀9港元。（完）

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