港报财经评论：港股方向，长假后始明朗--经济日报4月13日

港股方向，长假后始明朗/ 林瑞芬

长假期将至，港股窄幅反覆。恒指昨下午又突然反弹，收报24313点，升225点或0.93%；国指收报10208点，升42点或0.42%，但交投淡静，大市成交额缩减至只有718亿元，相信要待长假期后才见明朗。

技术上，国指第二个交易日收低于50天綫（现处于10269），但沽压不大，下周二复市宜收复，不然将考验10000大关。恒指而言，在国指率先失守50天綫后，若国指下周能收复50天綫，恒指就不用尾随考验50天綫（现处于23941），相反，若失守料进一步整固至23400、23500。

美国可能对叙利亚和朝鲜采取打击行动，周二晚恐慌指数（VlX）急升至美国大选以来最高水平。市场自然开启避险防护系统，如美股道指失守50天綫、向淡，或启示自3月以来的下调浪将进一步考验20000大关。

因地缘政治风险，国际油价近周回升，但投资者不宜过度乐观，对中资油股的策略只宜抱候低吸纳的态度，以不追涨为大原则。因为一旦叙利亚局势再度急转直下，作为在宗教历史文化上有着复杂的纠结，又在OPEC产量份额分配上一直互不服气的沙特和伊朗两国将可能再度全面翻脸。同时，美国和俄罗斯两国关系也势必变得更紧张。目前，作为OPEC最大的产油国，沙特独自承担了当前减产协议中的最大份额。作为非OPEC成员国也加入了减产协议的俄罗斯，所以，一旦中东战云密布，之后各产油国在再度聚首开会时能否保持一心同力，已经要打上一个巨大的问号。油价一定因中东局势紧张而上升，就不一定了！所见股民也很冷静，未有大手追油股，中石油（00857）昨收报5.68元，无升跌；中海油（00883）昨收报9.45元，升0.6%。

大市近周基本上以整固为主，无风起浪，继雄安新区概念股刚炒起，昨日又忽然吹起大湾区概念股，深圳控股（00604）及深圳国际（00152）分别急涨7.8%及4.2%，龙光地产（03380）及雅居乐（03383）则分别升2.9%及5.8%。

笔者急急刨报告，炒风源自总理李克强前天颁发任命林郑月娥为香港第五任特首后透露，中央政府会继续为香港发展注入新动能，包括今年要研究制定粤港澳大湾区发展规划。惟招商证券指出，其实早在今年3月，李克强已在政府工作报告中强调「要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市发展规划，发挥港澳独特优势，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能」，首次在政府工作报告中明确提出「研究制定粤港澳大湾区城市发展规划」。招商证券认为大湾区拥有香港、深圳、广州三个世界级大港口，港澳充当着中国21世纪海上丝绸之路走向国际的枢纽角色，大湾区将成为国家实施「一带一路」战略的重要支点。当前粤港澳大湾区的规划与建设已经到了实质推进阶段，地产、交运、港口和自贸区相关行业和个股将首先受益。

中金公司预料，在当地拥有优质土储的A、H上市房企将受惠。其中，龙光地产在深圳、惠州、汕头及珠海四地拥有优质土储；碧桂园（02007）、雅居乐在广东省土储丰富；深圳控股在深圳亦拥有优质土储。

房地产股受惠，只是内地正在严控房地产泡沫，内房股走势相对反覆，无风起浪，即市跟进就有点困难，宜两手准备。深控最近派发的2016年度特别股息确有惊喜，但技术上，深控关键高位阻力在2016年9月高位3.9元左右，后市宜强势突破，才能拉阔值博空间，昨收报3.71元。至于深国，3月底恰巧为摩根士丹利点金，认为深国将逐步释放前海地皮的价值，2017及2018年度将因此有收益进帐27亿元及28亿元，故上调其目标价19%至19.25元；预期2017至2019年度每股股息分别为0.64元、0.72元及0.81元。深国资产丰厚，一向为价值投资者所留意，无疑，正如摩根士丹利所讲，前海地皮的价值释放是关键，能出售自然有特别收益，更可能有特别股息。只是深国中期走势常见以窄幅上落为主，近年在10.7至13元左右徘徊，节节攀升的动力待有效突破13元才能确定，中期阻力14.3元，昨收报13元。（完）

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