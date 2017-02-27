港报财经评论：港股暂缓脚步，预期三月反覆--经济日报2月25日

港股暂缓脚步 预期三月反覆/ 林瑞芬

港股下周一期指结算，好友暂缓脚步。恒指昨收报23,965，跌0.6 %；国指收报10,418，跌1%。大市成交额804亿港元。

港股1、2月连升两个月，3月市况料较反覆，尤其两会召开在即，以往在会期前后都可能出现回吐。

3月大市主要由消息主导，包括两会议定国策方向、个股业绩以及美国联储局在3月中旬的议息结果。当中，以美息动向最为关注，是否加快上调步伐，还看该次的决定。目前市场认为3月未必加，但到6月就要加。

回看大市，昨日回吐比较显着，早前急升的股份如吉利汽车、瑞声科技、舜宇光学股价跌3.6%至5.6%不等，滙丰继续弱势，失守50天綫65港元后，昨日收报63.55港元，跌0.8%。若非中国移动逆市攀升0.2%，恒指昨日应该不止回吐148点。

本周国务院在常务会议提出对电信运营商提速降费的新要求，不过，中金分析，新政策将对中国移动的长途和漫游通话服务以及中国电信和中国联通的固话服务产生一定影响，但这部分收入对运营商而言已经无足轻重。

新政策有望加速电讯运营商的业务转型，促进从2G/3G转向4G，从通话服务向资料流程量服务的转型。资料流程量增长，才是未来中资电讯商营收增长的关键。中移动股价暂受制于250天平均綫88.8港元，但也可望在85港元见底，在85港元至89港元区间争持，等候新方向。

技术上，一如笔者估计恒指于中期阻力24,000或有一番的争持，本周低见23,909，高见24,216，上落于24,000关口一、二百点之间，反覆不宜跌穿上周三过千亿元成交额日，反之，向上挑战25,000。国指守稳10,000楼上，反覆挑战10,800至11,000。

友邦保险截至2016年11月底止年度，新业务价值27.5亿美元，按固定滙率基准计算按年增28%，按实际滙率计按年升25%，为市场预期之上限水准。公司亦公布，进一步提升2016年末期股息25%至每股63.75港仙。去年业绩有交代，但大摩上周已预早提示，友邦有机会增加派息，昨日市场好平静地反应，该股收报48.75港元，跌0.6%。

友邦行政总裁杜嘉祺首次在业绩报告中发表对本年市场展望，并指首两个月新业务价值增长仍强劲，可释除投资者对内地严资金外流或影响友邦香港表现的疑虑。

不过，从走势图启示，友邦股价于去年10月之下跌裂口50.65港元仍未全补，落后于大市，市场仍在评估内地严控资本外流下，投保本港的业务影响如何，后市宜确保股价升回50.65港元楼上，才可释疑。

综合内地报道，农历年虽然是传统淡季，但水泥、玻璃、纸品的价格依然坚挺，呈淡季不淡之状况，启示随着PPI的持续上升（1月升6.9%），中、上游工业的利润面将持续的改善。第一季的经济应该保持靠稳，压力主要在二、三季。

冬去春来，建筑工程将陆续开工，有利支持水泥股创正面盈利预喜。据银河国际调研所得，由于库存水准非常低，今年第一季华南的水泥价格偏稳，呈淡季不淡。因此，银河有信心地将华润水泥上半年和2017下半年的吨毛利预测提高至71港元及73港元，对其今年上半年每股经常性盈利预测由同比增长125%，调升至189%，目标市净率由0.85倍上调至1.05倍（2017年市盈率11.5倍），目标价则可由3.80港元上调至4.77港元，昨收市报4.01港元。

华润水泥很有可能会发布2017年第一季的盈利预喜。盈喜未公布前，可要望多两眼！技术上见周綫图，该股已突破3.8港元阻力位，遇有回吐守稳3.8港元，保持中期升势回升，将反覆挑战5港元为目标，候低收集。（完）

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