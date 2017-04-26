港报财经评论：港股要再上，仍欠三条件--经济日报4月26日

港股要再上 仍欠三条件/ 林瑞芬

法国大选初选结果纾缓脱欧疑虑，外围股市造好，但内地监管风头劲，港股周一曾落后，昨日终于大升。

德股周一晚创纪录新高，综观在北韩邻近的南韩股市，近两日韩国综合指数也可冲至近今年3月高位，港股昨日略为扩大反弹幅度。恒指收报24,455，升1.31%；国指收报10,272，升1.63%，但大市交投仍然不高，报769.46亿港元。

中资金融股托市，工行、建行、中国银行昨涨1.9%至2.2%不等，而国寿及平保升2%及1.9%不等。个别而言，游戏股份继金山软件周一攀升后，又轮到只IGG挟升10.9%。不过，近排急升股份多以大折让减持，如最新ASM太平洋大股东以折让8.5%减持已发股本的4.9%股票，股价昨逆市而回3.3%；昂纳科技更以大折让15.59%，以先旧后新发股，阜丰折让7.5%，以先旧后新发股，配股或发新股之后，抽高的股价即插水，对个别股价急冲的股份，还是要有两手的准备。

回说大市，港股昨日的反弹升幅，算是意外之喜。惟港股大市形势近月弱势于外围，尤其国指，今年3月高位10,698，现水平为10,272，仍然低于高位，更低企于50天平均綫（10,305），整固是否已结束，需要审慎一点作确认为上。首先，国指要进一步配合交投重上50天綫，才言扭转大势整固之局。国指仍然未能重越50天綫，恒指于50天綫的考验，还是不能确认已排除。

其次，恒指昨收24,455，续升1.3%，上周一度失守50天綫（现在24,030），虽然现于楼上，但购买力未足，3月高位24,656恐怕有阻，见这两个交易日交投不多可见，后市至少要见800亿、900亿港元的升势。

三来，港股有没有动力延伸升浪，还可以港交所表现配合观察，见附图，该股2月以来落后于恒指，3月恒指破顶，但该股没有跟从，最终恒指要回，佐证大市要升，若没有港交所的配合，可见市场人士信心还是不足。现况该股在190港元左右试筑短期底支持，昨收192港元，升幅为0.6%，少于大市，仍然受制于50天平均綫195港元，该股反弹如进一步重上195港元，才能确认后市脱弱走强。不然，恒指纵弹近3月高位甚至略为穿上，企稳的能耐还是预期不足。

港股近周弱势于外围，更大原因在内地股市近周回跌所拖累，监管风吹强劲，不会一夜转风向。当然，一旦当市场适应监管风严为常态，A股跌势回顺，反覆靠稳，港股又可能以借追补落后而升。所以暂时来讲，好淡争持的格局更为强烈，升升跌跌反覆。且看恒指保历加通道，上周通道本有扩大之势，但法国大选黑天鹅未见飞出，朝鲜局势又未闻炮声，通道还是在一水平向横发展，淡友未能连击，可见目前大市虽是反覆调整市，整固压力还是有秩序、有限度。

后市，好友能否采取主动，仍然密切留意朝鲜局势，炮声若响没有赢家，希望各国政治领导通过协商降擦枪走火之风险。除非朝鲜局势擦枪走火，A股监管之风一发不可收拾。不然，港股在有序整固，反覆之后，有机会向上延伸升浪。在A股被纳入MSCI可能性提升，以及内地监管严不利细价股炒作，但利价值股抬头下，中期A股趋势更为平稳发展，回调势可控！

上证昨日收报3,134，微弹0.16%，跌势稍为回顺，寄望3,050至3,100发挥支持作用。港股胜在有腾讯，A股则胜在有贵州茅台，该股昨升5.1%，收报418.89元人民币，市场人士信心稍定。贵州为A股最高价的股份，但高在非盲炒，最新公布其一季报，公司实现营业收入达133.09亿元人民币，同比增长33.24%，超出公司指引；归属于上市公司股东的净利润61.23亿元人民币，同比增长25.24%；扣非后归属于上市公司股东的净利润61.48亿元人民币，同比增长25.83%。市场估算的今年度PE约为21倍、22倍左右。内地炒作细、中价股疯热，要诱导股价提升价值投资的意识，还是漫长路，有盈利质素的股王出现，还要有上市公司主动改革股息派送政策，还盈利于小股东，有来有往，小股东才会认真发掘价值投资股份。（完）

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