港报财经评论：滙丰派成绩，港股重头戏--经济日报2月21日

滙丰派成绩，港股重头戏/ 林瑞芬

港股经过上两周的急冲，上周五开始回气抖抖，相信短期会较为反覆。本周始，蓝筹股陆续公布业绩，将决定大市。

大市昨日成交额为781亿元，升市交投缩，美中不足，高位争持，尚可能有反覆。恒指昨收报24146，升0.47%，若企稳24000的话，挑战25000；若即市遇回吐，宜守稳上周三过千亿元成交额日，恒指裂口高开位23771。国指昨收10445，升0.82%，反覆上望挑战10800至11000，若遇回吐宜稳守10000。

蓝筹业绩中，滙丰（00005）将是重头戏，如有意外正面惊喜，恒指挑战25000将更有把握。据市场估计，滙丰去年度列帐基准除税前利润将报介乎124.1亿至143.46亿美元，较上年同期188.67亿美元，按年减少24%至34%。随着特朗普上任美国总统，料对金融业的严控政策放松，加上美国经济复苏，加息步伐趋快，料成滙丰未来股价主要催化剂。

不过，英国脱欧的影响如何，还是未知数，而非美元滙丰的贬值亦对滙丰构成滙率兑换结算风险，令滙丰大趋势而言，还未达全面走牛之条件，只能跟大市走势。目前大市走势尚可，如滙丰业绩实际贴近市场预测上限或超越，按月綫图看，股价就有机会探中期阻力区，先反覆挑战75元，昨收报69元，升1 %。

港股大势尚可，最新瑞信将恒指及国指的目标价提升，经济转强支持企业盈利增长，上调恒指及国指今年每股盈利增长至13%及10%，盈利上调推动目标上升，上望今年恒指目标为25500，国指为11000。2月升市之后，关键将在3月中中国将公布的1至2月份综合数据表现，如确认经济向好，将有新一轮的盈利上调，从而延续港股升势，反之或成市场调整藉口。

瑞银则发表报告指出，近两周AH股溢价明显收窄，很大推手是中资的流入。目前港股中的内房股、保健医药股、消费耐用品股等的PE均较同类A股低，有条件续吸引中资，尤其保险资金的收集。

无疑，后市有正面经济及企业盈利面支持为佳，笔者就认为观察大市交投是否持续配合，也是很重要，有心也要有金，日均成交额维持900亿至1,000亿元，就有希望！

前瞻性猜测，中国「两会」将在3月3日至5日召开，个别中资股或因为市场憧憬所刺激，有望跑赢大市。

中金公司就提出几个政策预期。其一，预计货币政策基调调整，结束宽松，转向「稳健中性」。其二，房地产政策将试建立长效发展机制，重点在于采取差别化的房地产政策以确保各地房地产市场平稳发展，一、二綫城市重点在于维持价格稳定，而三、四綫城市继续引导需求释放实现去库存。还有，环保政策、供给侧改革、国企改革等将在会中进一步落实，今年供给侧改革仍将继续推进，关注对煤炭、钢铁、铝、玻璃、船舶等行业的影响。国企改革方面预计今年有望在混合制改革等方向做具体部署。

对炒家来讲，就会更为关注所谓「两会行情」，逢会必跌，一般是指在两会召开期间大市表现反而平淡，甚至有所回。相反，正面刺激多数在历年两会前、后表现。由于投资者结构的差异，A股比港股对两会的反应更为强烈，且热点多集中在有政策预期的行业和主题中。上证昨收报3239，升1.2%。

证监会上周发布再融资新规，市场有所期望。据华泰证券表示再融资新规重在规范上市公司过度融资倾向、规范定价机制选择且改善再融资结构，旨在改善过去投机性融资模式，引导资本市场脱虚向实，为实体经济引入资金。在两会前大市造好，按技术走势分析，上证月底前或再登高攀试3300高位。（完）

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