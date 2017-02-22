港报财经评论：炒业绩股，轮动持续--信报2月22日

炒业绩股，轮动持续/ 陆文

港股持续在24000点水平呈好淡博弈，昨早段一度挑战24214点高位，午后滙控（00005）公布被市场视为失望的业绩，拖累其股价下跌，同时出现大量沽盘，成交金额多达71.1亿元，较另一重磅股腾讯（00700）的31.74亿元多出逾倍，引发个别近期累积不俗升幅的股份亦出现获利回吐。恒指昨收报23963点，下跌182点，国指跌36点至10408点，大市总成交金额877亿元。

不过，暂未见市况明显逆转，投资情绪仍审慎，维持轮动炒作，其中本地地产股逆市造好，长实地产（01113）涨近1%，新地（00016）则升近3%，一批内地消费股如百丽（01880）与康师傅（00322），资源金属板块如五矿资源（01208）与洛阳钼业（03993）均见表现；半新股热炒及货源归边，安保工程（01627）与松龄护老（01989）分别录得30%及25.6%升幅，反映资金持续在市场上炒作，炒业绩期肯定是市场短期焦点所在，目前大市正处于超买水平，轮动必然是资金流向的主题，短期宜留意美国联储局议息纪录对息口及美滙的影响。

滙控为炒业绩掀开序幕，却带来一份表现平平兼无惊喜的成绩表，同时宣布上半年进一步回购10亿美元股份，以及发行长期债券对冲外滙与利率掉期带来的拨备，更要为欧洲环球私人银行业务的商誉减值32亿美元。滙控减低回购额，有助下半年继续回购及维持派息能力，把欧洲业务负面因素透过商誉减值悉数在今次业绩中清理，有利未来新领导班子作出新部署，特别是英国准备脱欧可能对集团带来的冲击。

受上述负面因素影响，滙控截至2016年底税前盈利只有71.12亿美元，按年跌62.3%，与市场平均预期相若，但第四季业绩较逊色，加上股价已累积较大升幅，遂借消息震仓回吐，符合笔者早前指可期待一次调整，趁机吸纳作中线持有，滙控昨收报65.55元，挫5%。这是进入炒业绩期投资者要承受的风险，一旦业绩不对办，会成为沽售获利藉口，近期不少发盈喜的强势股，存在这类风险。反之市场对恒生银行（00011）业绩无太大期望，其下半年纯利为80亿元，符合预期，由于成本控制得宜，加上信贷成本处低水平，全年派息由5.7元升至6.1元，派息比率增至74%，刺激股价逆市向上收163.3元。

强势股看似出现预期中的终极一冲，尤以汽车板块最为明显，即将染蓝的吉利（00175）持续高位徘徊，昨天网上传出《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案（征求意见稿）》，提出北京市9月底前计程车全部更换为电动车，其他城市力争今年底前，把一半计程车转换为电动车，刺激一众汽车股炒上，长城汽车（02333）收报9.72元、升3.85%，更一度成最活跃个股，比亚迪（01211）收45.8元、涨2%，广汽（02238）股价创一年新高，收报13.36元、弹1.2%，上述3只H股均较A股有较大折让，以广汽A股（601238.SH）每股25.51元人民币计算，折让约六成，留意早前吉利牛证曾被大户扫清后挟上，长城汽车会否也有内地大户玩财技，值得留意。内地资金倾向投资市值较大及流通量多的股份，不少落后的二、三线股份未获垂青。

早前个别强势板块已进入巩固上落区，其中笔者上周已利用技术分析工具，预视濠赌板块由去年第四季的强势区，转为炒上落的中性趋向。大行仍唱好，包括早前野村预料濠赌股开始有长期正面因素，反映旅客数量改善，中场博彩收益开始稳定增加，以及过夜内地旅客去年第四季上升16%，其资产负债表风险亦降低；花旗昨维持澳门2月博彩收入按年升10%至215亿澳门元的预期；瑞银则预计2月赌收按年增9%至12%。可是，昨天濠赌股随大市回落，银娱（00027）收35.8元、跌2.19%，美高梅中国（02282）收13.7元、挫2%，新濠（00200）跌2.44%至12.02元，金沙中国（01928）则收31.75元、跌1.09%。看好这板块者不妨多等一会才吸纳。

至于近月走势转强及有内地资金追捧的内险股，昨天有报道指出，中国考虑提高外资投资寿险公司的比例，或允许在内地全资拥有寿险的子公司，目前比例上限为50%，予人感觉有春江鸭活动，传统智慧往往是趁好消息出货，昨天一众内险股均见高开低走，似获利回吐，如看好这板块及政策配合，可静候下一个入市良机。昨天国寿（02628）收24.45元、升0.8%，中国平保（02318）升0.36%至42.25元，中国太保（02601）及新华保险（01336）均录得跌幅。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘