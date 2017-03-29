港报财经评论：热身迎旺季，濠赌股落镬--经济日报3月29日

热身迎旺季 濠赌股落镬/ 林瑞芬

近周美滙转弱，人民币处强势，对中资股有一定支持作用。港股短期尚在大涨小回格局，恒指昨收报24,345点，升0.6%；国指收报10,425点，升0.6%。

大市成交额缩减至只有694亿港元，为近周低水平，启示市场人士审慎，结算之后，再谋定后向。港股结算在即，料恒指守稳于50天綫23,692楼上结算，国指则守稳50天綫10,162楼上结算。

中资股深圳控股又派送特别股息带来惊喜，集团去年度营业额213.54亿港元，按年增加15.9%；期内纯利录得31.71亿港元，增长10.5%；每股盈利42.36港仙，拟派发末期股息每股10港仙，另派特别息5港仙，即全年合共派息22港仙，按年升37.5%。以现价3.6元计，往绩息率为6.1厘。

深控去年整体毛利率达38.7%，较2015年度的34.6%为高，属行业较佳水平，受惠内地一綫房价飞跃，只是内地近日又出手严控北京楼市，相信对深圳也不会有例外，市场人士对房地产调控的风险预期还在，对深控买盘会保持一定审慎，暂看不到有大力爆发上升的空间。深控昨收报3.6元，升3.2%，短期支持在3.3元，阻力3.8元不轻。

深控往绩息率虽高，但毕竟房地产收益有周期性及政策影响的波动性，严格来讲，还不是稳健的收息股。中资股中的稳健收息股份，始终要数公路股。浙江沪杭甬公布，截至去年12月底止，全年纯利30.37亿元人民币，按年升幅1.6%；每股盈利69.94分；派末期息29.5分，较2015年同期派息28分，轻微上升。

华润燃气刚公布截至去年12月底止全年业绩，纯利32.89亿港元，每股盈利1.51港元，按年增长俱为16%；派末期股息30港仙，连同中期息，全年派息达45港仙，增幅36%，又手松派多一些，派息比率由25%提升至30%。

昨日观察，银河娱乐及金沙中国分别升3.5%及4%，收报42.65港元及36.25港元，新濠国际及永利澳门涨幅7.3%及4.1%。复活节长假期将于4月中旬展开，濠江旅游业旺季将至，不排除濠赌股是伺机进行热身炒作，后继之力，则要看赌收数据。

据月内摩根大通报告指出，经其观察，料澳门3月份首19天博彩收益约125亿澳门元，意味3月首19天的平均收益为6.6亿澳门元，略为高于近月非假日的表现，以及可媲美旺季第四季的收入表现。摩根大通澳门3月赌收预测按年升10%至15%，预测意味首季赌收按年增长达11%至12%，按季升3%至4%，达8个季度以来高位。基于低基数的效应，料今年赌收于第二季及第三季增长仍可达中双位数。另有瑞信证券对3月赌收的预测为增速加快至17%，并相信行业复苏势头持续。

观乎银娱去年度业绩，是当中表现较佳的一只。截至2016年底止，集团撇除5亿元非经常性开支，去年纯利按年升17%至68亿港元。期内经调整EBITDA按年增长18.5%至103亿港元，在去年澳门合共有4间新赌场投入营运，市场竞争加剧，但银娱市占率第四季保持在22.8%，尚算表现佳。集团并拟派发特别息每股26港仙，近数年，集团均以特别息形式来派发股息，但2015及2016年度在派发后，派息政策大致在30%，或是目前集团暂时的派息政策目标。只要未来集团的财务状况不大恶化，甚至进一步改善，派息政策或有调升。事实上，截至去年底止，集团持有现金及流动投资226亿港元，净现金167亿港元，财务状况在赌业及酒店业的逐步收成下走强。以收入结构方面剖析，去年度按管理层基准计算，去年博彩收益总额按年增加2%至495亿港元，其中中场收益总额按年上升19%至210亿港元，贵宾厅收益总额按年下跌8%，至265亿港元；角子机收益总额按年上升11.1%，与前年持平；非博彩收益32亿港元，按年增长18%。可见未来，如贵宾厅收益能止跌回升，将是估值被进一步调升的关键。

业绩之后，综合券商对银娱今年度的每股盈利预测分别如下，中金估1.5港元、BNP估1.52港元、花旗估1.56港元、德银估1.81港元、摩根大通估1.88港元，中期目标价则由41.4港元至46.5港元不等。不过，滙丰最新就把银娱中期目标价上调至50.5港元。

走势图所见，近月银娱确实配合成交回升，估值或随着赌收不断上移，技术上，守稳40港元可望回试52港元才会遇较强阻力。（完）

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