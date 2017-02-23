港报财经评论：牛市头上一把刀，轻视欧洲易招损--信报2月23日

牛市头上一把刀，轻视欧洲易招损/ 习广思

恒指周二藉滙控（00005）业绩失准而调整，昨天收复失地，全日升238点，收报24201点；大市成交额925亿元。中港房地产股表现亮丽、腾讯（00700）创本月收市高位215元、「大笨象」喘定，大市全日有1100只股份录得升幅，总之大有大炒， 细有细炒。不过，要小心牛市头上一把刀。

牛市头上这把刀就是欧洲风起云涌的政经环境， 近期欧罗走势颇为「肉酸」，连日美元兑欧罗的升势，并非由息差推动，美国10年期国债息率其实唔系几升得起，反而欧洲政经局势恶化才是推手。

经济上，希腊债务问题隔两年发作一次，至于意大利的沉重债务，欧洲委员会昨天要求再收紧支出。欧罗区经济两极化十分严重，德国经济过热，欧猪国却过冷，惟大家用同一只货币，采用统一货币政策，矛盾重重；加上，区内多国将举行大选，政坛人事多变，倘若民粹政党真的执政，脱欧风险势将增加。

摩根士丹利外滙策略主管Hans Redeker昨天接受电视台访问时重申，欧罗将会跌至一算，除了政经理由外，他提出了一个盘路的问题。原来日本仔持有的法国债券占发行量达12%，而家仲蚀紧大钱，遇上政经不朗，随时减持套现班资回朝，到时欧罗只会衰多两钱。

大西洋彼岸的美国总统特朗普，开始清剿非法移民，并计划增聘1.5万人捉移民及巡边界，此举将会刺激欧洲选民有样学样，选一个民粹领导来驱逐外来人。移民政策成为欧洲大选的重大议题，到时欧美两地势掀起一场齐赶移民潮。

3、4月荷兰及法国都有大选，虽然投资港股，但也要留意美元、欧罗、黄金及国债息率的走势，揣摩市场对欧洲政经环境的想法，适当时候趁高减持一些获利货，增加现金量，是较保险的做法。

任凭风浪起，股市浮生不外是两法宝，一是估值够廉宜，二是有盈利前景。今时今日，全世界的股市都在炒通胀重临概念（reflation trade），铜铁等金属股、散货轮股等炒到癫，金融市场对通胀来临真有如久旱逢甘露。

有一个尚未炒得很过分的通胀概念板块是中资寿险，大摩最近的报告指出，在过去几年的低通胀期，债息不断向下走，令内险股估值持续下调， 以股价对企业价值计，虽然近期已由低位0.6倍升至0.8倍，但随着债息进一步上扬，寿险股的估值可望调升。

该行推荐太保（02601），指该股对利率上扬最为敏感，每升0.25厘，企业价值便增加4.8%。寿险股苦尽甘来，大家还记得国寿（02628）于2007年金融海啸前，最高一度逼近50蚊，现今股价一半都无啦。

讲盈利前景，自然要数内地科网股。自去年以来，中国几大科网巨擎腾讯、阿里巴巴、百度及京东所组成的指数，走势完全抛离了恒指及标指，都系由于盈利增长强劲，就算高估值也冇有怕。（完）

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