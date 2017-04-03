港报财经评论：特式股问前程，兴衰4月分晓--信报4月3日

特式股问前程 兴衰4月分晓/ 习广思

3月最后一个交易日，道指回软跌了65点，强势的科技股微跌了2点。总计2017年第一季，纳指累计大涨9.8%，道指升4.6%，标普500指数上涨了5.5%。首季美股升市，很大程度是市场憧憬特朗普上台后将推行的税改、去监管化和大增基建支出，但新医改一役失利后，市场开始对这位新任总统的其他政策信心动摇。

首季季结后，多家大型国际投行发表报告，预计美股将回调，其中瑞银预期回落幅度达10%，盛宝银行则料金融、消费及原材料股将有明显回吐。

至于美银美林分析师Savita Subramanians，就对美股中的「特朗普交易」作出了详尽的分析。报告指出，尽管股市在今年2月创新高，但市场主导权已发生急剧转变--在大选后的最初几个月，股市上涨是由小型股、周期股，价值股等带动，但自12月初以来，这些市场的「领导者」变成了「落后者」。通过分析发现，特朗普政策的潜在受益股也有类似的表现，12月初，特朗普政策的「赢家」升到高峰，随后下滑，之后甚至逊于市场表现。美银美林认为，市场依然相信基建改革，但对税改就没那么有信心了。从特朗普提出的各类政策中获得益处的股票，大多在去年12月达到了高峰，不过有些板块仍能保持之前的升势。

自大选以来，美国国内基建开支受益股的表现已跑赢罗素2000指数7个百分点，而低税率受益股的表现则超过罗素2000指数4个百分点，这表明，尽管近期新医改在国会闯关失败，但市场仍相信，最终基建开支法案和企业税改能够通过。

美银美林分析发现，自大选以来，受边境调节税影响的行业如零售、汽车等的股票，表现已逊于大市6个百分点。虽然这些行业表现不佳部分归咎于于疲弱的行业基本面，但弱势的程度表明，市场只为边境调节税过关的机会打了一个折扣而已。

报告又指出，自废除奥巴马医改失败后，医疗保险供应商股价开始上涨，而这些公司的股价在去年12月初就已开始跑赢大市。另一方面，生物技术和制药公司股票走势表明，市场最初认为特朗普将能顺利通过医保改革，但特朗普随后抨击药价偏高，逆转了医药股的升势。美银美林还发现，有巨额海外现金余额的公司股票平均跑赢市场2个百分点，部分原因是美元已没有之前那么强劲。

美股小型股指数自美国大选后已上涨16.5%，特朗普当选令美国小型企业对前景更为乐观，消费者情绪也较前高涨。另一方面，特朗普的政策前景又带来额外动力，如企业税改，特朗普计划将美国的企业税率从目前的35%下调至最低15%，有助于美国企业尤其是小企业的盈利增长。

一直以来，美国的大公司都有办法在全球进行避税或税务减免，而小企业缺乏这样的资源。税改计划的另一作用是要求美国公司把海外的利润调回，这有助并购市场的增长，小企业将因此得到估值提升。

可以预见，假如4月开始罗素2000指数一旦转向下跌，并且出现沽售讯号，会是市场对「特朗普交易」信心失效的指标。

早前被标签为「特式」交易代表股份的高盛，股价在2月见顶后快速逆转，希望美股、尤其小型股不会步高盛后尘。

上周市场异动之一是欧罗滙价急跌，上周五欧罗区通胀从4年高位回落，由2月的2%跌至3月的1.5%，远低于市场预期的1.8%，主要因为能源、食物和服务价格增长放缓。

欧洲央行比较在意的潜在通胀率从0.9%跌至0.7%，数据反映欧洲通胀仍然疲弱，减轻了央行行长德拉吉短期内收紧货币政策的压力。

上一次欧洲央行会议后，德拉吉口风转鹰，指出由通缩风险引发的压迫感已不复存在，暗示退出货币刺激政策迈出了一小步，是什么因素推动德拉吉有此转变？本周四欧洲央行将公布3月份政策会议纪要，或许会揭示行长转口风背后的细节。

短短几日，欧罗兑美元滙价由1.09急跌至上周五的1.065，是非常惊人的跌幅，留意这是在特朗普交易退潮下出现。自2月底以来，特朗普交易有拆仓迹象，包括美债息回落、美元下跌、金价上升等，因此上周欧罗突然转弱，很可能是欧罗本身的问题引发。

外滙炒家或会留意到，欧罗波幅已经愈来愈大， 不论是单日波幅抑或单边市的升跌幅都相当夸张，这代表了市场对数据及消息更为敏感，某程度反映了市场的不安情绪。（完）

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