港报财经评论：狂人税改令人费解，细股油价最堪忧--信报3月13日

狂人税改令人费解，细股油价最堪忧/ 习广思

美国强劲的就业数据上周五未能推动美元及美债息的升势，美元未有转强，令过去对港股的负面影响稍为纾缓，惟油价十分疲弱，这是大市的隐忧之一。港股目前处于调整阶段，上市公司月内陆续公布去年全年业绩，券商有机会上调部分股份的今年盈利预测，或为4月份的港股提供上升理由。

美国上周五公布2月份非农职位增长23.5万个，远高于预期的19万个；消息公布后，美滙指数及10年期美债孳息均回落，有分析认为是之前公布的强劲ADP私人就业数据已反映市况所致。美元转弱，另一个原因是市场料欧央行将逐步收紧货币政策，欧美之间不论是经济增长的差距或息差，都应该会稳定下来，甚至收窄；从周期而言，欧罗区经济有机会从后赶上。

美国总统特朗普的税制改革仍充满变数，最近有报道指出，共和党提出全面征收进口货品边境税，各方反对声音甚大，于是又要谂其他税种，以便一方面减企业利得税，另一方面又有新收入，一减一加，对政府财政状况维持中性。

据报道，共和党的Plan B竟然是向股民打主意，增加股息税及资本增值税，一手减上市公司税，另一只手向公司股东加税，无疑是左袋拨右袋。股民一心炒起嗰市，以为鸿鹄将至，如果真系要向股民开刀，就得个桔啦。推行税改，你估真系好似老特讲咁易咩？又唔想增加财赤，又要减企业税负，边度可以咁笋？

若果税改行唔通，老特每年经济增长3%至4%点嚟？无税改又点样吸引海外的美元班师回朝？当股民开始满脑子问题时，美股可唔可以再创新高，这都存在很大疑问。老特爆冷入主白宫后，罗素2000小型企业指数表现最标青，因为中小企无力「出海」，收入多来自本地，是「美国优先」的最大受益者。

另外，油价上周跌了8.1%，除了沙地阿拉伯计错数，减产无法托起油价之外，美国经济亦唔似会劲爆，这都使油价失去支持。上周五，5月纽约期油跌了1.8%，至48.91美元。油价大跌，拖累美国高息债市场，这个市场的发行者，有不少是油企，自2014年中以后，随着油价大泻，高息债市乏人问津，导致价格大挫，上周亦如此，高息企债ETF（HYG）录得14亿美元净流出，亦是老特当选总统以来最多。据美银美林及EPRF的统计，截至上周三的一周，连同互惠基金及各高息债ETF净流出的金额，就高达27亿美元。

高息债表现一向是金融市场的风险指标之一，资金外流绝非好消息。不过，油价上周跌了8.1%后，应会出现技术反弹，投资者3、4月毋须太惊青，但今年的「五穷」月就要小心有较大调整，特别是油价，看来油组及沙地5月再开会，唔似会做多次儍仔延长减产。

美国联储局本周会议决定加息应该无悬念，加息之后，主席耶伦在记者会上的发言未必会太鹰。接着的会议将于5月及6月举行，耶伦睇埋3至4月的经济数据，再向市场发出讯息都唔迟，特别是老特有意推行的政策愈来愈唔掂，里里外外已惹落甚多火头，白宫各派内斗不绝。

据英国《金融时报》报道，对于贸易政策，白宫分成强硬派和温和派，前者以贸易委员会主席纳瓦罗（Peter Navarro）及白宫首席策略师班农（Stephen Bannon）为首，两人强调「美国优先」，反对全球化，倾向采取保护主义手段，改善美国贸易情况；另一边厢则是白宫经济顾问委员会主席科恩（Gary Cohn），这位高盛前总裁较为支持自由贸易。据说，老特倾向民粹一边。

本周好戏之一是周二老特见德国「铁娘子」默克尔，老特上任后曾与两位西方阵营领导人会面，包括日相安倍晋三及英揆文翠珊，二人均有求于美国，处处谦让，客客气气，但默克尔就贸易、移民、北约等问题与老特意见相左，这位欧洲一姐对老特未必会客气，必然据理力争，甚至在必要时直斥其非，大家不妨买定花生睇骚。（完）

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