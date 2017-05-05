港报财经评论：狮子王转运，内银有排捱--信报5月5日

狮子王转运 内银有排捱/ 习广思

恒指近期未有大跌，皆因好友每日一股，之前力托腾讯，令恒指扬升，昨日轮到托起季绩佳的滙控。恒指收场只微跌12点，大市成交近800亿港元，“大笨象”苦尽甘来，投资价值较饱受去杠杆折磨的内银股为佳。

滙控昨天公布季度成绩表，令股东喜出望外，个个地区的盈利都有重大改善，各业务大多有强劲增长，经调整后的营业额（即扣除一次过的项目）升了2%。自金融海啸后，滙控每年收入跌多过升，今次虽然只升2%，但总算扭转了长期跌势。此外，由于美国业务恢复派息，首季末的一级资本充足率由13.6%升至14.3%，资本率上升，代表回购或派息能力都可增加。银行最怕的坏账减值拨备亦大幅减少，一句讲晒，这份业绩瓣瓣掂，狮子银行的管理层可说是守得云开见月明。

滙控在金融海啸前胡乱以高价收购美国的次按业务，累到股价最低得番30几蚊，要向股东伸手集资渡过难关。其后，管理层痛定思痛，决心出售低回报及唔等使的资产，管理层唔再乱咁发梦，实事求是， 严厉削减成本，重整风险管理。在重整业务期间，年年业绩总是呢边欠啲，嗰边争啲，最后条大数凑来凑去都系跌，股价表现好打有限。经十年磨剑，终于走出阴霾，未来虽然未必顺风顺水，但底子已较之前理想，难怪昨午滙控买盘买得咁劲。

除了自身之努力外，滙控亦有天时地利之助，各地区业绩均全面向好，反映环球经济复苏较为平均， 不单是北美及亚洲，欧洲、中东及拉美都有不俗增长，债息回升，亦有助息差扩阔。

美国首季经济增长虽然只得0.7%，十分甩辘，然而市场普遍只当是季节因素，第二季经济增长将会加速。周四美国联储局发表的议息声明亦指出首季经济表现只是短暂的。

年初本栏对美国国债孳息上扬不是太看好，经一轮调整回落后，10年期美债孳息一度跌穿2.3厘，近周又开始见底回升，市场主流仍是看好经济前景。美国金融股ETF（XLF）3、4月间曾有较大调整，近两周开始回升，且跑赢标普500指数ETF（SPY）。金融股跑赢，显示市场对经济有信心，预料债息会继续上升，长短债息差可望扩阔，滙控自然也受惠于这个大趋势。

消息面上，共和党占多数的众议院决定周四表决新医改法案，上回因唔够票，共和党决定撤回，经总统特朗普在党内一番游说，今次卷土重来，共和党高层话有信心云云，如果成事，将可提升市场对下一个大刁税改方案的信心，债息可更上一层楼，银行股会是受惠者。

好奇怪，滙控的股息有6厘，资本充足比率超过14%，但其股价升幅自年初以来仍落后建行一啲。内地银行在去杠杆的过程中，盈利及派息能力都会被削弱，国有大银行受影响较细，股份制银行则首当其冲。民行、信行及光银等股息率已跌至3至4厘，预料仲有得缩。建行股息率已跌穿5厘，扣埋股息税仲少啲，就算只系讲收息，都应该弃内银取滙控。

内地当局积极去杠杆，昨天轮到中证监加强清理券商投资债市的资金池业务，券商在去年资金宽松时，借短钱投资较长期的债券，利用存续期的差距赚取息差，这类活动十分普遍，惟容易造成年期错配， 加上当中涉及杠杆，一旦短息因种种理由飙升，市场短钱紧张，轻则偷唔到鸡蚀揸米，重则引发金融危机，当局绝对有理由清查，股民只好回避一阵。

去杠杆的政策立竿见影，据报道，内地上月发行的理财产品按月减少了15%，导致资金面紧张，急于用钱的行业及企业首当其冲，杠杆比率较高的地产行业遇上水紧之苦。内银股及内房股昨天成了拖累国企指数跌0.84%的元凶，投资者在5、6月间要小心这方面的风险。（完）

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