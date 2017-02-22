港报财经评论：狮王累街坊，二万四有阻--经济日报2月22日

狮王累街坊，二万四有阻/ 林瑞芬

北水流入已在周一放缓，更大预示短期需要整固，滙丰（00005）去年度业绩又逊色，借题发挥。

滙丰去年「列帐基准除税前利润」主要受欧洲环球私人银行业务的商誉减损32亿美元等重大项目影响，按年下跌62%至71亿美元，差过市场预期。加上，滙丰公布进一步推行10亿美元的股份回购计划，规模比市场预期少。由此可见，环球金融业在美国次按以及欧元危机之后，复原的能力还是较慢，现实面令投资者失望，短期股价有所回吐，首逼近50天綫支持65元，宜守稳，不然，回吐或进一步至61元。不过，滙丰受惠美国金融股升势及美国加息周期展推动之力，未断言消失，投资者短期失落于业绩面后，会回复平静。

大市借势整固，预期之内。技术上，预计恒指在24000关口较有反覆，有回吐，即市宜守稳上周三过千亿元成交额日，恒指裂口高开位23771。国指守于10000，则预计无大难度。回说今趟的北水，假如真的属养老金，就应该不会只在一周、两周就买完，细水长流，由此后市对中资股是机遇，等回吐作低吸的主要焦点。

H股与A股的折让收窄趋势延续，长城汽车H股（02333）周一以来买盘持续，昨收报9.72元，升3.8%。长汽H股对A股（601633）的折让率由今年初逾四成，收窄至现水平近三成。相信只要是H股盈利面趋于改善及平稳的，其折让率在中资逐步南下收集，收窄的可能还是存在，当中，四川成渝H股（00107）是值得考虑的股份之一，现价3.18元，仍与A股（沪601107）呈折让45%。

在公路股中，宁沪（00177）A股还享有1.3%的溢价，而深圳高速公路（00548）则只有约27%的折让。按日綫图示，成渝2.85元至3.2元间争持已有一段时间，如确定突破3.2元，上望中期目标3.7元，昨收3.18元。

短期遇大市回吐，重点在发掘对内地机构投资者有兴趣的本港上市股份中綫投资价值分析。中市值股当中，中綫可考虑中国联塑（02128）。去年10月，联塑就认购了内地上市的巴安水务（深300262）6.8%新股份，相信可因为增加对内地投资者的知名度。由于巴安水务在海水淡化和污水处理方面拥有技术专长，联塑未来可望通过与巴安水务合作，增加在供水/污水处理相关的基建和PPP专案领域的全方位服务供应商，不再局限于为塑胶管材供应商。巴安水务董事会近日亦审议通过签订尼泊尔加德满都谷地供水改善专案的议案，专案金额3,098万美元。此外，公司亦公布中标乌兹别克斯坦纳沃伊PVC、烧硷、甲醇生产综合体项目全厂污水处理站及废水零排放项目，项目金额2,600万元（人民币．下同）。公司密集中标一带一路水务项目，启示国际化战略又一突破，联塑与其合作，蓝海更广。据内地券商兴业证券估计，以2015年为基数，巴安水务于2017至2019年的净利润增长率将不低于190%、308%、420%。

与巴安水务合作，增加PPP的发展机遇，有助联塑部分抵销房地产放缓带来的影响。据银河国际预计联塑2016年下半年综合吨毛利为2,572元，全年经常性净利润则为20亿元人民币，同比增长16%。今年，内地的固定投资仍会在相对高位增长，在建筑工程、市政工程、水利工程等基建专案的持续发力，塑胶管道行业市场容量仍在不断扩大，对联塑的营销收入有一定增长支持。

去年内地严格推动环保政策，原材料供应减下，中下游成品价格都有所上升，据麦格里月内的一份分析报告也提到中下游成品价格上调情况预期下，联塑将价格转嫁与客户，将可以改善2016年度下半年的每吨毛利，一扭联塑自2015年度下半年及2016年度上半年产品每吨毛利下跌的趋势。

2015年度联塑经常性每股盈利为0.56元，银河证券估其2016及2017年度每股盈利分别为0.65元及0.71元，广发证券估为0.63、0.69元。逢低收集，建议近5.2港元买入，5港元止蚀，中綫上望突破6港元，顺势探6.7港元阻力，昨收报5.48港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘