港报财经评论：生多一个有奖，二孩目标必达--信报3月1日

生多一个有奖 二孩目标必达/ 习广思

美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！

虽然美国联储局高层的口吻早已转鹰，惟美国利率期货市场对此一直不甚了了，之前看3月加息的机会率只得30%至40%，但周一该机率忽然急升至逾50%，终于跟足联储局官员的口径。

有分析认为，加息机率在周一突然抽升，是因为白宫事先张扬美国总统特朗普于美国时间周二晚（本港时间今早10时）在参众两院致辞时，将宣布提高军费开支预算及增加基建，市场预计联储局会先下手为强，抢先加息，以免老特搞到经济过热。

联储局主席耶伦可能会与老特对着干，老特愈积极推新政，使钱愈多，耶伦的加息步伐就会愈急。最怕老特在政治上失去人心，为挽救民望，将大花金钱刺激经济，到时息口比预期升得快，港股就麻烦了。

当然，老特讲得出，未必一定做得到。共和党内不少人都甚为反对增加财政赤字及政府负债，加上老特内阁班子薄弱，执行能力成疑。所以就算加息预期升温，昨天美滙指数表现依然偏弱，美债孳息没有大变化，这局面都几头。未来变数多，投资组合最紧要多元化，以应付不同的形势。此外，估值要合理，千祈唔好挤进人头涌涌的交易。

内地媒体昨天引述国家衞计委副主任王倍安说，政府正考虑为父母生育第二名孩子提供奖励及补贴。2015年衞计委进行的调查显示，受访家庭中有六成不愿添B，主要因为经济条件限制。

中国人口红利将尽，未来将抑制经济增长率，自2015年下半年起，内地撤销了实行近40年的「一孩政策」，希望提升出生率，减轻人口老化危机。政策确有点成果，中国去年出生率上升至每千人12.9个新生婴，共有1786万名婴儿出生，较2015年多了131万名。

然而，当局显然不满足于这个增幅，将继续推出新措施鼓励国民生育。经济奖励相信少不了，包括父母的产假、增加托儿所设施、教育补贴、税务减免等，最有效的方法可能是以低息按揭奖偿父母，迎接新生命先要搞好个窦，雀仔系咁，人都系一样。

大城市生育率下降是全球普遍现象，自从女性投入职场后，以事业为重，养儿育女成为人生较次要的目标，同老公享受二人世界乐也悠悠，生仔又要教又要养，财政负担不轻，最攞命系儿女唔生性，激气兼伤心，所以城市人往往宁愿养猫养狗都唔愿养仔女。

内地奉行半计划经济，在政府大力推动及鼓励下，生育变成国民任务，二孩目标可能会做得到。婴儿及儿童用品与服务未来将大有可为，由出生时所需的BB衫、床仔、婴儿车，到奶粉及儿童食品，上学后要补习，到青少年时又接力成为新的消费一族。

作为投资主题，本港上市的蒙牛，以及美国上市的补习社好未来（美股代号TAL）、新东方教育（美股代号EDU）都是这个趋势的受惠者，估值与未来盈利增长比较，仍属合理水平。

人大政协两会临近，大家可留意今年总理的政府工作报告有否提出新的人口政策，例如鼓励生育的措施，可能有机会炒一转。

讲开两会，摩根士丹利近日发表报告，估计今年中国主力防控金融风险，会把经济增长目标降至6.5%，财政赤字维持于占GDP的3%水平，货币政策则会偏紧。踏入3月，两会消息将陆续出笼，对港股可能是好事，也可能是坏事，宜睇紧啲。（完）

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