港报财经评论：生多一个有奖，二孩目标必达--信报3月1日

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
生多一个有奖 二孩目标必达/ 习广思
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！
虽然美国联储局高层的口吻早已转鹰，惟美国利率期货市场对此一直不甚了了，之前看3月加息的机会率只得30%至40%，但周一该机率忽然急升至逾50%，终于跟足联储局官员的口径。
有分析认为，加息机率在周一突然抽升，是因为白宫事先张扬美国总统特朗普于美国时间周二晚（本港时间今早10时）在参众两院致辞时，将宣布提高军费开支预算及增加基建，市场预计联储局会先下手为强，抢先加息，以免老特搞到经济过热。
联储局主席耶伦可能会与老特对着干，老特愈积极推新政，使钱愈多，耶伦的加息步伐就会愈急。最怕老特在政治上失去人心，为挽救民望，将大花金钱刺激经济，到时息口比预期升得快，港股就麻烦了。
当然，老特讲得出，未必一定做得到。共和党内不少人都甚为反对增加财政赤字及政府负债，加上老特内阁班子薄弱，执行能力成疑。所以就算加息预期升温，昨天美滙指数表现依然偏弱，美债孳息没有大变化，这局面都几头。未来变数多，投资组合最紧要多元化，以应付不同的形势。此外，估值要合理，千祈唔好挤进人头涌涌的交易。
内地媒体昨天引述国家衞计委副主任王倍安说，政府正考虑为父母生育第二名孩子提供奖励及补贴。2015年衞计委进行的调查显示，受访家庭中有六成不愿添B，主要因为经济条件限制。
中国人口红利将尽，未来将抑制经济增长率，自2015年下半年起，内地撤销了实行近40年的「一孩政策」，希望提升出生率，减轻人口老化危机。政策确有点成果，中国去年出生率上升至每千人12.9个新生婴，共有1786万名婴儿出生，较2015年多了131万名。
然而，当局显然不满足于这个增幅，将继续推出新措施鼓励国民生育。经济奖励相信少不了，包括父母的产假、增加托儿所设施、教育补贴、税务减免等，最有效的方法可能是以低息按揭奖偿父母，迎接新生命先要搞好个窦，雀仔系咁，人都系一样。
大城市生育率下降是全球普遍现象，自从女性投入职场后，以事业为重，养儿育女成为人生较次要的目标，同老公享受二人世界乐也悠悠，生仔又要教又要养，财政负担不轻，最攞命系儿女唔生性，激气兼伤心，所以城市人往往宁愿养猫养狗都唔愿养仔女。
内地奉行半计划经济，在政府大力推动及鼓励下，生育变成国民任务，二孩目标可能会做得到。婴儿及儿童用品与服务未来将大有可为，由出生时所需的BB衫、床仔、婴儿车，到奶粉及儿童食品，上学后要补习，到青少年时又接力成为新的消费一族。
作为投资主题，本港上市的蒙牛，以及美国上市的补习社好未来（美股代号TAL）、新东方教育（美股代号EDU）都是这个趋势的受惠者，估值与未来盈利增长比较，仍属合理水平。
人大政协两会临近，大家可留意今年总理的政府工作报告有否提出新的人口政策，例如鼓励生育的措施，可能有机会炒一转。
讲开两会，摩根士丹利近日发表报告，估计今年中国主力防控金融风险，会把经济增长目标降至6.5%，财政赤字维持于占GDP的3%水平，货币政策则会偏紧。踏入3月，两会消息将陆续出笼，对港股可能是好事，也可能是坏事，宜睇紧啲。（完）
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