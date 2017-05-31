港报财经评论：盈利跌至谷底，电力股博翻身--经济日报5月31日

盈利跌至谷底 电力股博翻身/ 林瑞芬

周一恒指收报25,701，升62点；国指亦涨39点至10,619，但限于周二假期休市，大市成交额则只有608亿港元。

结算后，迎来6月新交易月，月内重要大事，一是MSCI公布是否纳入A股的决定；二是美国联储局的议息结果。

虽然摩根士丹利早前已降低A股晋身MSCI的门槛，但也不肯定是次可以成功。A股要融入国际市场，MSCI必然狮子开大口，要求多多，中国也未到不惜代价阶段，双方讨价还价，要达成最终结果，可想而知，何等艰辛！所以就预算成功结果，也不宜抱太乐观的心态迎市，无冀望，才可能有希望！

美国息率走向，也是左右港股6月市况关键。据早前联储局公布的5月FOMC会议纪要声明中显示，大多数与会者预计「很快再次退出宽松是合适的」，并暗示6月再次加息的可能性，6月加息概率应该有七、八成。若然决定加息，预计市场大致已消化预期，年内重点反而是关注何时启动渐进式缩表。因为5月会议纪要已提及过未来可能的渐进缩表路径：联储局将设置月度证券削减规模的上限，启动缩表时，先把削减规模的上限设置在较低水平，而后每三个月提高一次上限，直至缩表完成。基本所有的票委都同意这一循序渐进的缩表路径，以控制缩表给市场带来的负面影响。

同时，纪要强调只要经济和利率路径走势符合预期，今年开始缩表是合适的，以及除非经济明显恶化，缩表一旦开始就会持续下去。由此，市场人士正在推测，最早于今年底联储局将缩表，如时间表提前，很大机会对环球金融市场带来震荡，不得不时刻提防，留意变化。

港股而言，5月未有出现「五穷月」，6月是否应验「六绝市」，很快将有分晓。附图所示，技术上，恒指如一直保持在50天綫上，市况应该不会绝，反覆缓进，挑战26,000。相反，若掉头回落先失守25,000，则要多加提防。

国指方面，已经收复50天綫水平，目前顺势试探高位阻力近10,700，一旦有效突破，将有利6月内反覆探高，挑战11,000。留意到近月人民币平稳，或有利于中资金融股的推动，而刺激国指突破阻力10,700。

前周以来，升势凌厉的内房股，周一又在牛股中国恒大暴升之下带动上升。以恒大周一市值1,983.7亿港元计算，已超越华润置地的1,583亿港元，也只是落后中国海外的2,591亿港元。恒大筹备A股上市，强调已无客观标准估值，该股股价急升，也涉股票的供需面。散户想搭其顺风车，小心如坐过山车！减少震荡，仍然最好坚守拣龙头原则。

5月以来累积升幅计，胜于大市的除内房股之外，还有中资电力股份。华能国电、华润电力、大唐发电周一续升3.6%至5.7%不等。记得5月初时，市场曾因有传电企可能重组，低残的燃煤电企博翻身。至月底，电力股的股价升势还如此凌厉，看来是空穴来风，未必无因。

综合5月内券商对中资电力股的看法，其实已转趋正面，不排除其升势可延伸至6月。最新据花旗发表报告指出，因为内地煤炭价格4月已见顶，有行业协会预计秦皇岛煤价将逐渐下降至每吨500元人民币，较5月24日价格低出14%。另外，预期2018年初标杆电价每千瓦时上升1分人民币，可望抵销直供电销售的影响。

花旗相信火电股最坏时间已过去，把中资电力股的评级调升，上调华能国电及华润电力评级至「买入」，中期股价分别上望至6.8港元及18港元；亦把大唐发电评级由「沽售」上调至「中性」，中期股价上望3港元。麦格理上周亦有对火电股看法转为正面，预计火电股盈利将在第二季开始改善，一来是电力需求的预期上升，二来是预计2018年标杆电价上升约5%。中期看，华电国际、华润电力股价目标价分别上望至4.3港元及17.2港元，另外，给予中国电力「跑赢大市」评级、目标价3.2港元。

华能国电首季纯利6.52亿元人民币，按年倒退87%；华电国际首季纯利只有1,183.6万元人民币，跌99.4%。首季盈利表现，确是奇差，大概投资者心里也有底，情况一旦预期好转，股价先行。见附图，盈利面一向较同类股为强的华润电力，股价表现与大市同步，短綫守稳15.3港元，反覆上望挑战17港元，周一收报16.26港元。落后的中国电力，股价回升至250天綫之上，中期走势趋于改善，反弹目标上望3.2港元，周一收报3.02港元。（完）

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