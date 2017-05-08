港报财经评论：监管风暴来势汹，骨牌压落股楼中--信报5月8日

监管风暴来势汹，骨牌压落股楼中/ 习广思

内地10年期国债孳息率上周五攀升至3.574厘的近两年新高，银行拆息高企，就连企业发债亦遭到波及。一场监管风暴导致内地银根全面收紧，A股难免受到影响。中国式监管从来都是一收即死，在种种不明朗因素之下，投资者不宜碰中资金融股。

郭树清自今年2月接任中国银监会主席以来，临危受命治理中国金融乱象，中银监在短时间内出台了7份文件，内容涵盖提升银行服务质效、整治乱象、防控风险及弥补监管不足等。官方口径把内地金融风险防控视为重中之重，但其实早有先兆。今年1月10日的中央政治局常委会议已提出要防控金融风险，到4月25日的政治局会议重提有关说法。之后中证监、中保监、各金融机构党组会议纷纷举行会议，学习国家主席习近平在政治局会议的讲话内容。

何以国家对金融危机异乎地紧张？有阴谋论认为，年内被中纪委调查的两大金融巨鳄肖建华及项俊波是导火线，很多不为人知的金融乱象被当局揭发后才知道大件事，因而不得不加紧采取行动。

当然，中国金融内幕，外人无可能得知真相，究竟是一场风还是一场整肃运动，还看有多少煲将爆出来。不过，由此牵连的A股下跌，应该不是当局最关心的命题，当局更关心中国的金融系统性风险。两年前的股灾，相信大家仍记忆犹新，当时的恐慌正是怕一环接一环，连续出事。

除了国债利率与银行同业拆息抽升，内地企业发债也甚为困难。上月底贵州一家从事物流园建设的实业公司，发行的一笔5年期AA级企业债，利率竟然高达7.8%。去年这个利率令人难以想像，但在今年，7%以上的利率并不鲜见。据报道，4月下旬就有7只利率7%以上的企债发行。

不少内地企业发不到债，自年初以来就有近1000亿元人民币规模的债券被取消或推迟发行。据统计，4月有136只债券取消或推迟发行，上周就有69只，占当中一半，就连AAA级的万科（02202）上周也取消了15亿元人民币的中期票据的发行计划。

融资成本飙升迅速波及债券一级市场，直接影响实体企业融资成本，如果债市融资成本如此高，可以想像其他非公开市场的资金成本起码在10%以上。若如此发展下去，债务违约或会加速爆发。上海银行同业市场的7天拆借利率（SHIBOR）是个观测资金价格走向的重要指标，一星期SHIBOR利率突破2.9厘，再度刷新两年来新高。

去年这个时候，金融业讨论最多的是资产荒，也就是钱太多，但是没有好的资产可买。同时，市场利率一路下行，当时标志性事件是10年期国债孳息竟然跌穿2.7%，创2009年以来新低。当资产荒出现，金融体系不断加杠杆，这就是中银监发出通知称银行与金融机构间层层加杠杆的情况，大银行发行同业存单，把钱给小银行，小银行把资金委托给外部机构，银行站着赚钱，外部机构疯狂加杠杆。层层创造利润，靠杠杆制造国债市场泡沫，到了去杠杆时，就知原来一切都是虚化的。

资产加杠杆就像滚雪球效应，需要愈来愈多资金，这才能不断实现自我交易。前两年的货币宽松和监管宽松，恰恰提供了这样的条件。这轮市场逆转之所以如此猛烈，因为货币政策和市场整顿的力度太大。对上一次美国联储局加息后的翌日，中国人民银行马上在公开市场全线上调货币市场利率，因为美元加息，人民币滙率更难守，所以必须跟进。假如再配合美国减税、「缩表」及加息，外部压力令中国的游资流失更加严重。联储局上周公布的议息声明几乎确认6月必定加息，外部环境的影响令中国货币政策不得不收紧，也不允许货币再继续宽松下去。

中国货币由宽松变紧缩，可以预见的是内地急速上涨的房地产必将急停，这从近日恒大地产（03333）、富力地产（02777）等内房股股价的表现，可以预见内地楼市正加速降温，这对银行资产的压力就变得更大。一场迫不得已的监管风暴，带来的连锁影响可能才刚刚起步，保守投资者不可不察。

过去几年，由中国城市楼价急升所带起的环球楼市升值潮，可能去到尾声，香港到现在还相信楼价只升不跌者愈来愈多，但这反而是危险讯号。（完）

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