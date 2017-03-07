港报财经评论：看中央风向，三类股寻宝--经济日报3月7日

看中央风向 三类股寻宝/ 林瑞芬

港股仍处于反覆整固期，恒指昨收报23,596点，微升0.2%；国指收报10,171点，微升0.3%，大市成交额缩减至只有623亿港元。

美国联储局本月加息几乎成大概率事件，若果本月内那么快便作出今年首次加息的话，预示联储局今年加息三次的可能性将大增。美国加息，确是今年环球股市最大的风险因素。在美股持续攀升、估值高企之下，若遇有重挫回吐，势必一石激起千层浪，希望只是杞人忧天！

国务院总理李克强上周已发表2017年政府工作报告，今年GDP增长目标下调至6.5%左右，CPI目标维持3%左右，广义货币M2目标由2016年的13%下调至12%左右，财政赤字率维持3%。由中央设定的目标启示，中国不急于提高GDP，反之，坚持供给侧改革，提升GDP的质量多于数量。政府工作报告中透视科网软硬件、环保新能源以及供给侧改革三类股份，值得留意。

中国GDP增速目标下调至6.5%左右，符合市场现实，但报告提到在实际工作中将争取更好结果，反映中央政府有信心实现6.5%以上的增长。2017年M2增速下调到12%，中性偏紧的货币政策获确认。预期企业杠杆比率的下降将主要有两方面：其一是控制新增杠杆，即控制信贷扩大股权融资，其二是通过资产证券化和债转股降低企业负债。

金融方面的工作目标明确是去杠杆，供给侧的改革目标也在工作报告坚实地体现。2016年退出钢铁产能逾6,500万吨、退出煤炭产能逾2.9亿吨，超额完成了全年压减钢铁产能4,500万吨、退出煤炭产能2.5亿吨的任务目标。今年在工作报告中就有所提出，计划再压减钢铁产能5,000万吨左右、退出煤炭产能1.5亿吨以上。

今年要淘汰、停建、缓建煤电产能5,000万千瓦以上，防范化解煤电产能过剩风险，提高煤电行业效率，为清洁能源发展腾出空间。据天风证券研究所数据，在《2016年全国电力工业统计快报》，煤电（煤电为火电主体）2016年装机容量9.4万千瓦，发电量3.9万亿千瓦时，所以今年所提的煤电产能下降目标相当于今年要砍掉5.3%的煤电产能，相比于十三五规划的2,000万瓦也是超预期的推进。政府工作报告还指出，要加快解决燃煤污染问题。全面实施散煤综合治理，推进北方地区冬季清洁取暖，完成以电代煤、以气代煤300万户以上，全部淘汰地级以上城市建成区燃煤小锅炉。

看内地积极打响蓝天保衞战，上月曾提出中国燃气应是时候今年重点关注之看法，更为坚定。中国燃气股价近周已摆脱11.5港元阻力向上攀升，大趋势如进一步突破及企稳13港元，中期目标可望进一步挑战15元，昨收12.46港元，可候低收集，以11港元止蚀。

另外，政府工作报告的明确目标是在网络提速降费要迈出更大步伐，年内全部取消手机国内长途和漫游费，大幅降低中小企互联网专綫接入资费，降低国际长途电话费，推动「互联网＋深入发展」。三大电讯运营商明确表示，今年10月1日起将全面实施取消手机国内长途和漫游费。

摩根士丹利认为，由于国内长途及漫游费用现时只占中移动 7%至8%电讯服务收入、分别占中电信及联通仅1%至2%。加上，去年下半年内地电讯商已加快取消国内长途及漫游费用，故相信有关费用于今、明年全面取消已在电讯商预期之内。瑞银认为，三大中资电讯商已管理好此可能收入下跌风险，未来数据的增长或可补不足、加上铁塔资产的增值，维持「买入」中资电讯股的投资建议。有大行护航，市场人士虽暂时怯于消息，中移动昨微跌0.35%、中电信跌0.83%，跌幅尚算有限度，而联通则无升跌。

另从工作报告中提出，大幅降低中小企互联网专綫接入资费，脗合2017年工信部将加大网络强国战略实施力度措施。相关互联网、云计算、软件服务商等股份前景明朗，金蝶刚发盈喜，预告去年多赚不少于150%，两项利好消息，难怪昨日其股价急升4%。中国软件昨亦涨2.1%，2月呈整固，仍稳守50天綫3.77港元，短期如突破4港元，随时再挑战4.25港元，可落足注意力。

总括而言，政府工作报告中透视科网软硬件股份、环保新能源股份、以及供给侧改革三类股份前途最光明。瑞信最新更把国指目标价由11,000调升至11,500点、MSCI中国指数由70调升至73点，主因预期PPI回升，将可能令今年内地名义GDP超越10%，以经验而言，在双位数GDP增长下，非金融业盈利的增长将接近20%，应带动国指上升。技术上，若国指能稳守10,000点，后市仍有力挑战10,800至11,000点。（完）

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