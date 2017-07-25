港报财经评论：神秘淡友死不悔，环球升市10月终?--信报7月25日

神秘淡友死不悔，环球升市10月终?/ 习广思

环球金融市场重头戏之一是本周四的美国联储局议息会议，市场预计联储局7月将按兵不动，但会为最迟10月开始的缩减资产负债表（缩表）行动吹吹风。加息及预告缩表已进行了一段时间，美股愈趋强势的表现实在令淡友们难以理解，到底以千万计美元落注美股大跌的炒家，心里有何盘算？

各大投行对于今次决议的预期基本一致，认为联储局将按兵不动，承认经济进一步转好、通胀仍疲软，并为缩表进程吹风。对于政策前景，高盛估计美国联邦市场公开操作委员会（FOMC）将宣布9月开始把资产负债表正常化，下次加息发生在9月或11月的概率仅5%，发生在12月的概率则高达50%；2017年累计加息3次的机会率高达60%。

瑞银预期，该局会于9月加息，12月启动缩表， 而联储局主席耶伦的年中证词，将把未来的加息路径（不是缩表进程）与通胀前景联系在一起。随着启动缩表的日子临近，瑞银认为其基本预期存在误判的风险，联储局更有可能于9月之前宣布缩表计划，并在此之后很快开启缩表进程。

截至上周四，MSCI全球指数连续第10个交易日上升，创两年半以来的最长连涨纪录，高位不断刷新纪录，欧股与MSCI新兴市场指数均强得出奇。美股自2009年以来涨了近10年，再继续创新高已是惯常动作。

股市屡创高位，反映市场风险的VIX市场波动指数跌至低位，自7月中旬以来，有「恐慌指数」之称的VIX指数连续第7个交易日收于10以下，为其过去25年平均水平的一半。VIX指数通常与股市成反比，这是否意味着升市已变成常态？

在过去10年的美股升市，年度化收益率达20%，美股公司的实际利润增速则为30年以来最低， 几乎所有人都认为支撑股市上涨的的力量和信念来自央行的QE。不过，随着联储局开始收水，美国经济增速也相当缓慢，首季GDP增长仅0.7%，第二季增长亦只有1.4%。

以上数据支持了淡友炒家的入市行动。据报道， 一名被市场称为「50美分」的神秘投资者，自去年12月开始每隔一段时间便以50美分上下的价格买入CBOE VIX指数看升期权（Call），赌美股的波动性暴涨。「50美分」至今已连续8个月买入VIX Call。

截至今年6月中，「50美分」手上的期权有1.11亿美元已经到期，但尚未触及行使价，相应的期权金出现巨额浮亏，但这位炒家似乎不在乎，继续以50美分买入。「50美分」之所以引人注意，应该不会是有长仓可作对冲之用，而是纯粹睇淡，而且赌得如此庞大，绝不是泛泛之辈。

另一位引起市场注意的淡友，也利用VIX指数下了庞大赌注，对赌美股会于今年10月迎来大跌。一旦估中，将获得2.62亿美元的巨款，如果失败，将损失数千万美元的期权金。这位淡友比「50美分」的对赌方式更加激进，「50美分」或只认为美股即将崩盘，但无法得知什么时候，所以持续买入VIX期权，等到美股真的崩盘那一天，带来的收益将盖过之前的损失。至于这位淡友则明确地认为美股将于10月结束巨型升浪。

市场纷纷猜测神秘淡友认为美股10月或出现巨变的原因，当中包括联储局将于9月召开会议宣布加息或缩表，以及特朗普政府可能因债务上限问题而面临关门。

从欧美到亚洲，从股市到债市，全球资本市场都在节节上升，在这看似平静的升市，淡友炒家似乎已嗅到猎物的味道，一个个神秘的狙击者开始出手，这是否意味全球股市已临近最后升浪？（完）

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