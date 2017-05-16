港报财经评论：科网不在组合中，升市浮云一场空--信报5月16日

科网不在组合中，升市浮云一场空/ 习广思

自今年初以来，科网龙头腾讯（00700）股价由189元升到259元，70元的升幅对恒指贡献极大，加上滙控（00005）及友邦（01299）股价于过去一个月转强，恒指基本上就靠几只大蓝筹撑起半边天；相反，不少基金股却远远落后，两极化现象明显。其实，美股情况亦差不多，这反映股市发展不健康吗？

不少港股投资者近期常在财经网站讨论区、 Facebook等发表意见，呻股市升，手上的股票却没有升，且愈揸愈跌，牛市或者大升市好像与自己无关。

至于美股，近半年表现非常抢眼，惟升幅亦异乎寻常地集中在少数十几家公司身上，没了它们，便好难追得上大市升幅。

高盛报告指出，自年初至今，标普500指数成分股中，其中10只股份为标指贡献了46%升幅，主要是科技巨头，期间苹果涨了32%，新增市值达到1904亿美元，这个超级巨无霸股价丧升，对指数的推动力可想而知。

高盛上月公布的资料显示，年初至今在标指成分股中市值前10位的股份，为标指贡献的升幅仅37%，至于前5位的股份即科技巨头苹果、Facebook、亚马逊、Google母公司及微软，则为标指贡献了28%升幅，占标指市值12%。

至上周，市值前10位股份对标指的贡献已几乎过半，这是因为连「股神」毕非德也在股东会上大叹错失科技股升浪，为科技股的升势火上加油；此外，以上大型科技股股价愈升愈受捧，在过去一段时间进一步抛离大市及其他股票。

科技股此段时间的升势，部分受到季绩所刺激。亚马逊云平台网路服务部门（AWS）首季收益36.6亿美元，按年大涨43%；AWS虽占公司总营业收益仅约10%，已足以引发投资者无限联想，股价加速上升。

Alphabet旗下Google的云服务收益，首季按年急涨49%，尽管只占该公司业务1%，同样成功刺激Alphabet股价持续向上。

企业对云计算需求激增，亚马逊、Alphabet及微软加快对云服务的布局，然而业务发展迅速，惟至今利润贡献占比仍小。

市场把焦点放在科技公司微部门的业绩上，估值原本已十分昂贵的科技股，市盈率进一步提升，业绩毋须有大改善，只要新业务获得憧憬，为未来带来收益，已可令市盈率预期再飙升。

根据「二八定律」，80%的结果基本上是20%的因素贡献的。应用到股市，市值只占市场20%的股票，就是贡献指数的主要动力（经验上约为80%）。年初至今，对标指涨幅作出主要贡献的，正是以上科技巨头。

港股情况可能更为恶劣，普罗投资者爱买的内银股，股价自年初以来表现平平，假如买的是中小型银行如民行（01988）、信行（00998）等，更可能录得亏损；同期恒指从22000点升至25371点，升幅3371点。如果投资者在期内没有选中上述几只龙头股，便只能在这轮牛市中陪跑。

更惨是买中一批劣质过气的基金股，譬如合生元（01112）、雨润（01068）、思捷（00330）、利丰（00494）等，不只陪跑，股价更屡创52周新低。跟红顶白，基金经理唔买龙头股，随时大幅跑输大市，太有主见亦不见得能在市场生存。

市传谭仔云南米线获日资企业以10亿元作价收购，继教育股之后，轮到饮食股被市场睇中，估值获得重估。早前提及的小南国（03666），目前市值才10亿元，规模大得多兼已上市，是否过分低残？（完）

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