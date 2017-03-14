港报财经评论：科网股部署炒业绩--经济日报3月14日

科网股部署炒业绩/ 林瑞芬

本周港股势为外围因素所左右，变好变坏，技术上，恒指50天平均綫（现近23300）为关键。

外围因素而言，3月15日，荷兰将举行大选。另外，更重要是美联储将召开会议，市场预期将再度加息25个基点，或许已为市场所消化。因此，主要看市场对6月会否续加息的预期。其实，上周在美国劳工部公布了2017年2月的非农就业报告，新增岗位23.5万个，高于的预期的20万个，同时失业率下跌至4.7%，双双超预期且整体向好，市场已对6月续加息的预期升温。

美国2年期债息3月其实已抽升破美国大选后的高位，市场已提前实现了3月将加息的预期，短、中期债息的预期势上升。美银美林认为，投资者应当注意近期美国债市收益率和利差的变动，尤其是美国10年期国债收益率是否会突破美国大选后的高位近2.6厘水平。较长期债息也预期上升的话，美国加息周期的推进就更为明确。

加息周期刚展初期，无疑是显示当下美国经济走佳的现象，对股市利好，但未来就要审慎观察加息的步伐，经济太强通胀太劲，加息变失控，将是股民的噩梦开始。

本周，美国方面，债务上限的暂停也将到期，也是值得投资者所关注。债务上限问题不仅是一个财政问题，还涉及到货币市场、无风险资产供应、无风险收益率曲綫、美联储资产负债表、金融市场波动性以及经济外溢性等问题，问题确是有一定复杂性。不过，根据过去经验，在触及债务上限时，美国政府可能采取两类应对方案：一是出台临时应对措施，二是继续提高债务上限。以目前共和党掌握参众两院的多数席位，最终上调债务上限压力并不大，继续上调债务上限将是大概率。

回看港股，上周以来整固为主，谋定后动。昨日突有好友反攻，大市成交额864亿元。恒指昨收报23829，升1.1%，技术上，恒指一日受制于24200左右的密集阻力位，一日仍未确认走出整固期，50天平均綫现近23300忌失守，不然，回探至23000左右的水平。国指昨收报10258，升1.9%，短期关键支持位近10000水平，不宜有失，回升，就宜重上10500楼上。

友邦（01299）首席执行官杜嘉祺将接替范智廉，出任滙丰（00005）主席，友邦近年佳绩有目共睹，两间集团高层有此变化，股价反应当知市场意向。友邦昨跌3%至48.8元，滙丰升2.1%至64.35元。滙丰低沉多年，期待新气象，但需要一些时间，应该没这么快于今年可大扭营运表现。

昨日所见，内房股异动，恒大地产（03333）、远洋集团（03377）、华润置地（01109）等涨3.4%至10%不等。另外，短期科网股有炒作，金山软件（03888）、IGG（00799）分别涨5.1%及9.8%，美图公司（01357）及腾讯（00700）分别升5.2%及1.4%，市场人士或在部署炒作业绩期。

据中金公司预期，IGG于3月22日公布的业绩料佳，因《王国纪元》表现强劲刺激，预计公司的2016年下半年收入同比增长102%至2亿美元，全年收入同比增长61%至3.26亿美元；2016年下半年调整后净利润同比增长174%至4,900万美元，全年净利润同比增长73%至7,600万美元。目前《王国纪元》仅登陆约150国家，以及在国内推出安卓版，料增长势头可延续至今年，未来的增长空间将可能来自于使用者规模的扩大、上綫更多国家（《城堡争霸》登陆超过200个国家）。除业绩走佳外，公司有充足的现金和健康的运营现金流（曾将90%的利润用作分红），中金估IGG仍可能慷慨派发股息，中期目标价上调至7.2元。中金在上月底亦对金山软件的2016及2017年度盈利预测有所上调，中期目标价调升至24元，与现价18元相比潜在上升空间较大，该股在本月21日亦会公布业绩。

对比IGG及金山软件走势，IGG昨日一举突破去年11月6.66元高位阻力，收报7.04元，无疑强势，但已较中金目标价不远。值博而论，金山软件似乎较高，昨日刚突破头肩底阻力17.5元，收报18元，持续稳守17.5元的话，量度上升目标约至20元。腾讯昨收215.4元，股价能否进一步向上攀，218元左右阻力为关键。（完）

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