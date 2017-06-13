港报财经评论：科网股震荡，回吐莫惊慌--经济日报6月13日

科网股震荡，回吐莫惊慌/ 林瑞芬

被高盛举起风险红旗警示，美国科网股上周五因而急挫，港股昨日也受拖累，恒指收市跌1.24%，报25708点；国指跌1%，收报10485，大市成交额逾876亿元。

苹果公司股价今年来一度累升逾6成、Facebook及亚马逊股价均累升逾3成，都是怪他们过分美丽！美丽有罪！

按高盛发表报告说法，为首字母加起来为「FAAMG」的五大科技股——Facebook、亚马逊、苹果、微软和谷歌母公司Alphabet，对美股影响太大，FAAMG在标普500指数的比重只有13%，却贡献今年以来标普500指数40%的涨幅。FAAMG在纳指的比重占42%，贡献了纳指今年55%的涨幅。同时，相关股份的波动率偏低，导致投资者低估五家科技公司面临的风险，一旦形势有变，这种低估危险的风险就会加剧。

高盛所提出的风险不无道理，然而，又未涉及找到该等企业未来盈利将有关键性的大幅倒退，暂时评估，高盛的警示只是短暂对该等股份造成心理的影响，上周五可能只是震荡。股价高低，不是大行说了就算，近十年市场龙头股估值高企也有其客观因素，环球低成本资金泛滥，好股难求，资金团抱，直至最后一根稻草压下才解散。后市判断外围美股牛势是否已了结，科技龙头股是否倒下，关键还要看环球各国央行的制定的货币政策。

美国联储局、英伦银行、日本央行今周将有议息决议，希望能看个究竟。英国政治环境变得复杂，脱欧事宜左右，预料短期维持息率不变。日本而言，市场亦估央行将维持息率不变。焦点还是在美国联储局，月内或会再加息，重点看会否有更具体的缩表时间表披露。若有的话，股市的升浪应会被约束以至终止。

技术上，纳指上周急回，短期主要关键看50天綫支持6057点，今年以来，牛气主要靠一路守稳50天綫攀升，周内如续稳守，高盛的警示或只是狼来了！相反，纳指如跌穿6000点，调整则要加深至5800左右水平。

回说港股，恒指在26000关争持后，淡友终成功放冷箭，近日沽空有回报。恒指昨日最多跌341点，收报25708，全日跌322点。当中，好淡博弈激烈的腾讯（00700），受累外围科技龙头股一阵强风吹袭，股价昨日急回2.5%，收报270.6元。大趋势而言，附图所示，腾讯与50天綫（现处于250元）仍在一段距离，较为强势，淡友恐怕难以做到一脚踏死股王，攻势随时有变。

上周反击沽空机构攻势的瑞声科技（02018），就受累于苹果股价急回，昨收报95.75元，急跌3.8%，沽空机构就真是多得高盛的相助！

5月付运量佳的舜宇光学（02382），股价也没有大反应，昨收报64.45元，跌幅2.1%。就摩根士丹利报告提到，内地手机名牌OPPO日前推出年度旗舰产品R11，一如所料采用双镜头，确认手机升级趋势，预计舜宇付运量复苏趋势会持续至6月。

万科企业（02202）昨收报21.45元，升1.2%，逆市靠稳攀升。公司终于揭晓，深圳地铁集团拟以292亿元人民币受让恒大下属企业所持万科14.07%股权，转让后恒大及其下属企业将不再持有万科股权，深铁集团将持有万科29.38%股权，成为公司第一大股东，超过宝能系持有的25.40%股权。股权争夺战终于落幕，万科与深铁合作，公司「轨道＋物业」战略推进有望加快。深铁集团在轨交建设方面具备显着优势，且拥有大量沿綫土地储备。深铁成为公司第一大股东后，利于公司加快于深铁合作，推动「轨道＋物业」开发。加上，万科最近销售高速增长，为未来业绩增长提供保障。万科今年首5月销售金额达2,280.5亿元人民币，按年增长54.4%，占去年全年销售金额62.5%；实现销售面积1,520.1万平方米，按年增长40.4%。

按《经济通》综合预测，万科今年度每股盈利达2.24元人民币，按年增长18%；每股股息1.09元人民币，按年增长10%。后市股价于19元左右的支持作用料不俗，折算预测PE只有7倍，而预测息率高达6厘，不妨候低吸纳，中期目标上望回探24元。（完）

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