港报财经评论：第三季佳选，红筹股首选中国海外--经济日报7月6日

第三季佳选 吼中国海外/ 林瑞芬

成也腾讯，败也腾讯！在腾讯昨日先跌后反弹之下，港股即日走势相随。

腾讯昨日进一步低见260.4港元，但跌低即日见反弹，收报271港元，升幅0.7%。个股股价没有天天涨的道理，负评只令腾讯短暂震一震。

摩根士丹利最新发表报告指出，整体而言，对腾讯在游戏、广告及支付业务的变现能力看法正面，认为腾讯在游戏上的改动及内地监管环境长远仍可支持游戏行业健康增长，目标310港元不变，评级维持「增持」。

技术上，以去年12月低位179.6港元至今年6月高见288.4港元暂筑顶的一波上升浪计，0.382倍的调整约246.5港元，面前回吐浪，50天綫267元及246.5港元两大关键参考位就如此定，昨失守267港元之后急收窄跌幅，短期以三个小浪调整，50天綫料为中途争持位，下调或至246.5港元，还是在260港元已完成调整，宜密切跟进。强势股调整步伐快，快到位，有利稳定投资者信心！

股王失威，股民暂时也不用慌，一来，未言断定腾讯中期升势已断。8月来紧恒指服务公司将改动国指，大有机会纳入民企股，腾讯是必然之选。除非内地对手游业务强势严厉监管，不然，腾讯盈利面暂无太大恶劣变化。二来，恒指另一大重磅蓝筹滙丰周一沽压有限，昨日更攀升0.4%，收报73.6港元。英国吹紧风加息，在当地有业务的滙丰料也可受惠利差收益。另外，中资蓝筹股中的内险股趋向稳步上升，平保就随着内地保险股造好，昨收报53.8港元，升3.7%；国寿（02628）升1.9%，收报24元。内地第二季GDP表现较预期为佳，淡友很难掟得散「百业之母」内银股，国指所跌幅度有限，10,000点守稳的机会高，昨收报10,380点，微升0.7%。国指一日未脱2月以来的上落区，还是安心！恒指昨收报25,521点，回升0.5%，后市如假设为有限度调整，大概至25,000水平先行喘定跌势。

新一季开展，对下半年仍保持审慎乐观，严选优质股。在第二季转势的中国燃气股价连日造好，昨升2.7%，收报16.88港元，不负所托。细价股洗仓潮凶，炒作投机风暂吹不起，民企股又被沽空机构步步狙击，中资投机者也吃过不少苦头，修心养性，三季度候低收集都是有大买大为主，买红筹、买国企、买实业蓝筹股为上。而月内，则如笔者周二预期所指，短炒机遇侧重盈喜股份，且看昨日广汽集团股价急升10.3%，收报15.24港元，或与瑞信发表报告指，广汽6月销售按年大升25%，预计第二季盈利达35亿至40亿元人民币，同比上升约70%至100%。

在讲求盈利及财政稳健度下，找寻可保守出击的红筹股，中国海外是首选。一来，国指改革料有大机会把红筹地产股纳入。上半年，无疑中国恒大、融创中国甚至碧桂园股价表现佳，北水对相关股份的追捧就够晒进取；反之，中国海外及华润置地股价表现失色。惟恒大、融创等已被市场给予较高溢价，如恒大往绩市盈率（PE）达38倍，融创都有20倍，在下半年国际金融环境可能为各国央行相继收紧货币政策下，投入的潜在回报与承担风险似乎不成正比，中国海外现价23.25港元，往绩PE只有6.4倍，息率逾3厘，预测的，按ETNET综合估计PE也只是7.2倍，而息率为3.5厘，合乎可守可攻之势。

较早前，笔者曾引述中金公司分析中国海外的盈利基本趋向，在今年前4个月，预计合约销售的毛利率已超过30%，2017及2018年度毛利率有望逐步恢复到30%。

走势上，中国海外股价5月上升过后已在6月较大市先一步调整，250天綫23.8港元左右为中期阻力大关，后市只要配合交投突破，最少回试26港元，21港元年初上升裂口，料有一定支持力，可作止蚀位参考，接近22港元收集值博率高。见内地万科A股现价今年预测PE都超过12倍，在内地投资者投资港股更为方便之下，中国海外的低估值，迟早会有所被发掘，时间等待，安全垫充足。（完）

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