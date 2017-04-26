港报财经评论：结算前挟淡，未脱上落市--信报4月26日

结算前挟淡 未脱上落市/ 陆文

法国总统大选引发的政治风险减退，希腊财务状况改善，令欧洲上半年局面相对平稳。美国总统特朗普本周内试图让税改及医保方案闯关，而美国首季经济表现不差，炒企业业绩的信心增加。内地经济数据不俗，为中资个别板块提供短炒业绩的藉口。恒指在一众科网股及中资金融股造好下，全日反覆向上，并以全日高位24,455点收市，升316点（1.3%）；国指收报10,272点，涨164点（1.6%），在近月市场一片淡风下，再现挟淡仓迎本周四期指结算。

虽然北韩局势紧张带来巨大不确定性，但市底依然偏稳，昨天大市成交只有769亿元的较低水平，一如早前大市下试低位时同样缺乏成交配合，反映恒指走势应未突破预期的上落区间，可持续执行早前订下24,600点以上逐步减磅的策略，再在下一次调整时收集，利用炒波幅带来更佳回报。玩上落市必须采取逆向思维，目前大市升跌均有理由解释，不妨留意近日港滙回软对后市带来的影响。

科网股依然扮演升市火车头，追随美股一众科技股不断寻顶，内地政策风险的影响相对减低。腾讯股价愈升愈有，并以历史新高的242.8港元收市，急升2%，成为市值2.3万亿港元的重磅股；一度被视为北水指标的“南下三宝”之一手游股IGG一同破顶，昨日收报11.78港元，再飙10.9%，上月中笔者在“每周一击”于7港元水平推介，至今已累积可观升幅，显示强者愈强。

不过，在资金轮动下，个别早前有升势的股份，如金山软件、网龙与云游出现回吐，这批科网股后市表现，要看首季业绩能否刺激美国科网手机热。舜宇光学及瑞声科技分别升2.5%和0.66%。至于ASM太平洋则因大股东以每股105港元（较周一收市价折让8.5%）配售约2,000万股（占已发行股本4.9%），套现21亿港元，拖累股价回吐3.31%，收报111港元。侧闻反应良好，麦格理更把其目标价提升至162港元，信不信由你。

随着大市进入首季业绩期，多个产业板块成大行的推介对象，大摩预期中资石油股首季业绩有改善，中石化首季盈利料增150%，股价升2.06%；中石油料转亏为盈赚50亿至60亿元人民币，股价升0.36%。

德银报告分析滙控下月初公布的业绩，料经调整后税前盈利53.42亿美元，按年跌1.7%，每股盈利12.5美仙，给予滙控「持有」评级，目标价61港元，带动滙控昨日涨1.27%，收报63.8港元。事实上，欧盟解体风险降温，欧罗回升，滙控全年业绩应有改善。高盛预期渣打即将公布的管理层中期报告，除税前基本溢利为7.86亿美元，按年升46%，予买入评级，目标价99.6港元，渣打昨天收报71.55港元，升1.27%。

内银股似已回稳，邮储银行创上市新高，昨天一度见5.18港元，最后收报5.12港元，升1.79%。内银板块追随A股回稳下有进账，中银监公布首季不良贷款率为1.74%，按年下降0.01个百分点；不良贷款余额为1.58万亿元人民币，有企稳迹象。人行副行长易纲指经济回稳，资本外流压力有所减轻，外滙储备在今年2、3月份有增长，他对实施稳健货币政策防范金融风险及去杠杆有信心。

近期内地不时传出企业融资困难及资金紧张，引发市场信心危机，昨天便有沽空机构趁势出报告图利。Glaucus发出负面报告狙击丰盛，导致其股价在开市后急跌11.8%，见2.52港元的一年新低后停牌，报告直指丰盛股价有被操纵之嫌，包括在收市前频现托价，并利用股价上升掩饰公司资产转移给大股东家族，认为其股价将跌七八成，不具投资价值；持有丰盛19.49%的中国华融跌9.25%，报3.04港元。

至于早前获丰盛入股的多只股份，更出现火烧连环船式下跌，丰盛持27%的实力建业挫12.12%，持39%的自动系统跌6.9%，持74%的中国高速传动跌4.03%，卓尔集团与建发国际分别下滑2.39%及2.51%。

去年底本报EJFQ投资法则的地雷股曾分析丰盛，当时已指出该公司使用的财技，像汉能一样在市值大幅炒高后四出收购，好比赤壁之战中曹操80万大军的连环船，由于虚高的盈利及市值只是泡沫化的结果，一旦资金链断裂，泡沫势一起爆破，建议投资者避之则吉。这是4个多月前的「预警」呢！（完）

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