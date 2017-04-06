港报财经评论：美债息托极唔起，息口敏感股有机--信报4月6日

美债息托极唔起 息口敏感股有机/ 习广思

踏入4月份，环球股市在「五穷」月来临前表现不俗。中港股市假后复市，A股昨天受雄安新区概念刺激而大升，沪深300指数涨了1.38%，恒指午后由跌转升，愈升愈有，U盘时段再升60多点，全日涨139点，收报24,400点。大市成交额重回千亿港元水平之上。预期4月份可持续季节性升势，但投资者别忘逐步减持，「换马」至估值较合理及表现较稳健的股份。

内地今年股市升势远比港股缓慢，似乎在等一个理由才爆上，左等右等，终于来了一个雄安新区概念。于是大家一窝蜂涌入，提出各式各样的理由入市，大行出报告估要用几多吨钢材、水泥等，煞有介事，十分认真。

新区概念不时出现，近者有前海及各地自贸区，远者有浦东新区，最后都系一个炒字。项目发展漫长，头几年入去投资的一定要蚀住做，通常要等十年八载新区才能成熟。不过，又唔好睇小这类无厘头概念，牛市总需要一些理由，中国人叫人心，鬼佬叫animal spirit，但千祈唔好太认真。

美国汽车销售量经过15个月的横行后持续滑落，车市经历7年的上升周期后，开始有见顶回落的迹象。尽管经济表现还可以，但车市有饱和之势，加上银行业开始收紧买车按贷要求，汽车业的蓬勃期已过。汽车销量与标普500指数均是经济的寒暑表，令人担心一旦汽车销售跌势形成，标指的跌浪随时驾到。

年初市场对美国经济前景充满憧憬，「新债王」Jeffrey Gundlach及不少投行曾预言债息会抽升，债牛将亡。然而，市场睇完老特一镬粥的表现后，热情开始降温。

「新债王」表示，今年的通胀应该已见到，主导今年金融市场的再通胀交易已近尾声。债市大行PIMCO下调了今年的通胀目标，指劳动力参与率提升，抑制了工资增长，加上商品价格回落，亦使物价升幅未有预期般强。

当然，美国金融界中人不会直指老特一事无成，大家都懂的。美国经济表现有几强，本月28日公布首季经济增长数据，真相便会大白。暂时10年期美债孳息仍在2.3至2.6厘之间上落，未有明确方向，一旦证实经济不强，债息有机会破底下滑。

港股中对美息敏感的板块如地产股及REIT，近期股价偏强，领展连续多天以阳烛上升，昨天收报56.1港元，再升2%。新地以大成交升上117港元，涨1.5%。对息口敏感的股份本月有机会继续跑赢大市。

国家主席习近平于美国时间本周四访问美国，与老特举行峰会。据报，这次峰会经幕后一番商讨及精心安排，中国给予老特的见面礼，相信已经敲定了。在关键的贸易问题上，中国应该会作出一些让步，放宽一些市场进入限制，例如电影、汽车及金融范畴等，万事有商量。

美国国务卿蒂勒森最近访华安排今次峰会时表示，「美方愿本着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神发展对华关系，不断增进美中相互了解，加强美中协调合作，共同应对国际社会面临的挑战。」这番话已透露出万事有商量的姿态。

近日老特谈到与习近平会面时，态度亦较之前友善，他似乎正在等着打开中国的礼物包。老特在美国民望低企，特别需要外交成果来提振声望，习主席借机做个顺水人情。峰会若能确立双方解决贸赤问题上的路径，市场对贸易战的忧虑将可纾缓。（完）

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